Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeki tadilat çalışmaları sırasında çatıdan düşen Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev yoğun bakımda tedavi görüyor.

Olay 11 gün sonra gündeme geldi. Tatlıtuğ'un avukatının açıklamasından sonra olay pek tartışılmadı, lakin cevaplanması gereken sorular var!

Başa dönelim.

Kaza 31 Ağustos'ta Göktürk'teki evde, tadilat çalışmaları sürerken yaşandı.

Çalışmayı Göktürk merkezli bir firma yürütüyordu; firma sahibi Atilla A. boya ve alçı işlerinden sorumluydu.

Yangibayev çalışmanın dördüncü gününde temizlik için geldi ve çatıdan düştü.

Tatlıtuğ ve ailesi olay sırasında şehir dışındaydı.

Atilla A. gözaltına alındı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atilla A. savcılık ifadesinde Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını, yapabilecek birini tanıdığını Tatlıtuğ'un şoförüne söylediğini, şoförün de Yangibayev ile görüşüp, iş ve ücret konusunda anlaştığını açıkladı.

Ayrıca Yangibayev'i çatıya çıkması için ne kendisinin ne de elemanının yönlendirdiğini belirtti.

Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş ise Yangibayev'i çalışma alanına firma yetkilisinin getirdiğini, bunun müvekkilinin ya da çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan gerçekleştiğini bildirdi.

Öyleyse biri yalan söylüyor! Eğer Yangibayev ile Kıvanç'ın şoförü konuşup anlaştıysa bu işten ünlü oyuncunun da haberinin olma olasılığı yüksek.

Tatlıtuğ'un avukatının doğruyu söylediğini farz edelim. Peki, o zaman kaza yaşandıktan sonra aceleyle karakolda Atilla A.'ya neden sözleşme imzalattı?

Atilla A., gözaltındayken Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu söyleyen İbrahim Ateş'in yanına geldiğini ve kendisine üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını söyledi.

İfadesine göre Ateş "Size yardımcı olacağım, sizi buradan çıkaracağım" dedi; sözleşmenin ilk sayfasında "boya ve tadilat" yazıyordu, kalan sayfaları okuyamadı.

Atilla A. belgenin geçmiş tarihli düzenlendiğini sonradan öğrendiğini savundu.

Gelelim asıl önemli detaya! Atilla A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli, İstanbul Barosu'na Ateş hakkında disiplin soruşturması talebiyle başvurdu. Başvuruda Ateş'in mesleki sıfatını kullanarak gözaltındaki kişinin iradesini etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

SONRADAN İMZALATILDI

Telli ayrıca savcılığa Ateş ve Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulundu ve sözleşmenin aslının temin edilmesini istedi.

Özetle Yangibayev'in eve geliş süreciyle ilgili tarafların farklı beyanları bulunuyor.

Ateş'in karakolda imzalattığı öne sürülen sözleşmeye ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmaması garip değil mi?

Son durum ise şöyle; Yangibayev'in tedavisi sürüyor. Baro başvurusu ve savcılık soruşturması devam ediyor.

Elbette kararı yargı verecek.

Benim bu çelişkili açıklamalardan anladığım ise şu; sorumlu işveren Kıvanç Tatlıtuğ.

Çünkü işveren işin yapıldığı yerin sahibidir.

Temizlikçiyi oyuncunun şoförü bile bulsa, patronun bilgisi dahilinde hareket etme ihtimali yüksek.

Tadilatı bir şirket yapıyor olsa bile çalışanların sigortası işverenin sorumluluğundadır.

Tatlıtuğ, firmadan iş güvenliği ve sigorta belgelerini istemek zorundaydı!

Eğer ünlü oyuncunun şoförü, Tatlıtuğ'a danışıp Yangibayev'i sözleşmesiz ve sigortasız çalıştırdıysa ortada daha büyük bir suç var demektir.

Tatlıtuğ'un avukatının koşa koşa karakola gidip Atilla A.'ya sözleşme imzalatması ve bu konu hakkında bir açıklamanın gelmemesi şüpheleri artırıyor!

Atilla A.'nın avukatı, boşuna Kıvanç ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulunmadı!

Yahu artık eve gelen temizlikçi için bile sigorta yaptırmak, küçük tadilat işlerinde bile sözleşme yapılması zorunluluğu var!

Yoksa milyon dolarlar kazanan koskoca Kıvanç Tatlıtuğ, evinde sırf düşük ücret talep ediyor diye, sözleşme yapmadan, sigortasız bir göçmenin, hepsini geçtim temizlikçinin çatıda işi ne?

Gariban bir Türkmen'i güvenlik önlemi olmadan çatıya neden çıkardınız?

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LUKAKU VE MURİÇ'İ DÖVMEK SERBEST!

Fenerbahçe'nin kötü oynadığı için puan kaybettiğinin söylendiği Gaziantep maçında bile iki topu direkten döndü, yüzde yüz gollük üç pozisyon kaçırdı.

Evet, Fenerbahçe çok daha iyi oynayabilir. Bunun önünde iki engel var. Birincisi İsmail Kartal'ın yanlış tercih ve taktikleri.

İkincisi ise hakemler!

"Yine mi hakemler" demeyin!

Lig boyunca verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen kartları es geçiyorum.

Farkında mısınız; Romelu Lukaku ve Vedat Muriç'i Türkiye'deki maçlarda çekmek, itmek serbest!

İri cüsseli ya da uzun boylu diye bir futbolcuyu itmenin ve çekmenin faul olmadığına dair bir kural mı var?

Daha kötüsü; Lukaku ve Muriç her maç sahada dayak yiyor ve dayak atanlara kart gösterilmiyor.

Hep yazıyorum; Fenerbahçe hakemleri de yenmek zorunda!

Lütfen biri bunu bana açıklasın; sekiz oyuncu değişikliği ve dört sarı kartın ve uzun süreli tartışmaların olduğu 2. yarıda Mehmet Türkmen maçı sadece 3 dakika uzattı.

Hatta uzatma dakikalarında bile oyunun durduğu anlar varken maçı tam 90+3. dakikada bitirdi!

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İNCİNMİŞ!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Filistin'e desteği nedeniyle rapçi Macklemore'u konser turnesinden çıkardı.

Macklemore, Ed Sheeran'ın kendisinin 'Özgür Filistin' sözleri ve Filistin bayrağını taşımasını 'incitici' bulduğu için turneden çıkarıldığını açıkladı.

Ed Sheeran, "Özgür Filistin" sözü ya da Filistin bayrağından neden ve nasıl incinmiş olabilir acaba?

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin geri kalanındaki konserlerde ön sanatçı olarak bulunacak Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.

Demek ki, bu kampanya etkili oldu.

Ya da Sheeran'ın o sevimli, muzip kişiliğinin ardında, farklı bir insan varmış.

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İZ BIRAKAN SÖZLERİZ

"Batıda hayaller gerçekleştirmek için kurulur, doğuda gerçeklerden kaçmak için." (Oblomov)