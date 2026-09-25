Meta, Connect 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesini Türkiye'ye genişleteceğini açıkladı.

Şirketin duyurusuna göre Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modelleri yılsonuna kadar, dördüncü çeyrek içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Eyvah, yandık!

Bunlar bildiğimiz gözlüklerden farklı; kamerası olduğu için görüntü kaydı alabiliyor!

Zaten ülkemizde gizli kamera ve cep telefonlarıyla görüntü alan birçok sapık var.

Otel ve soyunma odalarına, bungalov evlere gizli kamera koyulmasıyla ilgili birçok vaka yaşandı.

Elbette bu gözlükleri kullanan herkesi sakıncalı kişi ilan edecek değilim!

Bu teknolojinin faydalı olabilecek alanları da epeyce fazla.

Ancak bu gözlüklerin kimse fark etmeden video çekme özelliği olduğu için kötü niyetlilerin de işine yarayacak.

Bu gözlükleri belirli alanlarda yasaklayan ülkelerin olduğunu da belirteyim!

Örneğin İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına Meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Norveç'te bazı belediyeler okullarda öğrencilerin ve çalışanların izinsiz ses ve görüntü kaydı alma riskine karşı Meta gözlük kullanımını geçici olarak yasakladı.

Meta, gizlilik tepkilerini azaltmak için kayıt ışığının (LED) üzerinin kapatıldığını algıladığında kamerayı otomatik olarak devre dışı bırakan bir güncelleme yayınladı ama o LED ışığı herkes fark edemiyor!

Bu yüzden Hollanda Tüketiciler Birliği cihaz üzerindeki kayıt ışığının gizliliği korumada yetersiz olduğunu belirterek gözlüğün ülke genelinde yasaklanması için resmi çağrıda bulundu.

Bazı özel işletmeler de bu gözlüğe yasak getirdi. Mesela İngiltere'de ünlü pub zinciri Wetherspoon, 800'den fazla şubesinde Meta gözlüklerin kullanımını 'gizli gözetleme' riski taşıdığı gerekçesiyle yasakladı.

Ünlü özel kulüp zinciri Soho House da mekân içi çekim yasağı kapsamında Meta gözlüklere izin vermiyor.

Bu gözlüklerle rahatlıkla bir sinema filmini, tiyatro oyununu ya da konseri kaydedebileceğiniz için telif haklarının da çiğnenmesi söz konusu.

Bu yüzden Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunan dev müzik kompleksi TivoliVredenburg, konser ve festival alanlarında kadınların gizlice videoya çekildiği olayların ardından Meta gözlüklerini yasakladı.

Asıl tehlike ise Meta çalışanlarının, akıllı gözlük kullananların özel görüntülerine ve bilgilerine erişebiliyor olması!

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Svenska Dagbladet'in araştırmasına göre, Meta'nın yapay zekâ destekli gözlüklerini kullanan bazı Avrupalı kullanıcılar, farkında olmadan son derece hassas görüntü ve bilgilerini insan moderatörlere açıyor. Ayrıca kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerin de gözlüğün kamerasına yansıdığı için Meta çalışanları tarafından görüldüğü belirtiliyor.

Bu gözlükleri devlet ve özel kurumlarda hassas kademelerde çalışanlar kullanırsa tehlike daha da büyüyor!

Türkiye'de satışlar başlamadan önce bu gözlükler için hukuki bir zemin hazırlanmalı.

Kullanılmayacak alanlar net şekilde belirlenip, cezai tedbirler alınmalı!

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OZAN'IN AYAKKABI TERCİHİ

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda ayağındaki sıra dışı tasarımlı ayakkabı dikkat çekti.

Başparmağı diğer parmaklardan ayıran ayrık burunlu tasarımıyla dikkat çeken ayakkabı ünlü bir markaya ait.

Bu tasarım Japonya'daki geleneksel tabi çoraplarından ilham alıyormuş.

Ozan galiba farklı görünmek istemiş. Kusura bakmasın ama bu ayakkabı toynak gibi duruyor.

Bu toynakların fiyatı da 80 bin 950 TL, iyi mi?

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EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA!

Kalsiyum ve D vitamini, özellikle yaş ilerledikçe kemik sağlığını korumak için en sık başvurulan takviyeler arasında yer alıyor.

Ancak The BMJ'de yayımlanan, Kanada'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri kırıkları önlemede kayda değer bir fark yaratmadığı ortaya çıktı.

153 bin 902 yetişkinin verilerini inceleyen kapsamlı bir araştırmanın sonucu bu!

Öte yandan araştırmacılar, sonuçların bazı gruplara doğrudan uygulanamayacağı konusunda uyarıyor.

Özellikle belirli kemik hastalıkları bulunan veya osteoporoz tedavisi gören kişilerin ihtiyaçlarının farklı olabileceği belirtiliyor.

Özetle bu son araştırma, kırık ve düşmeleri önleme stratejilerinde yalnızca takviyelere odaklanmak yerine egzersiz gibi etkili olduğu kanıtlanmış yöntemlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini gösteriyor.

Elbette bu bir tavsiye yazısı değildir. Doktorunuza danışmadan hareket etmeyin!

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KOYUN SAYISI ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 Hayvan Varlığı İstatistikleri'ne göre Türkiye'deki koyun sayısı, 2025'in aralık ayına kıyasla yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446'ya ulaştı.

Aynı altı aylık dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,1 artışla 60 milyon 815 bin 177'ye çıkarken büyükbaş hayvan sayısındaki artış yüzde 0,5'te kaldı.

Aslında herkesi yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı arttıkça ülkedeki kırmızı et fiyatları da düşer.

Koyun sayısındaki yükselişin, devletin 150 bin küçükbaş hayvan dağıtacağı destek projesiyle aynı döneme denk gelmesi de güzel bir gelişme.

2026-2028 dönemini kapsayan 'Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi' ile üreticilere toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılması planlanıyor.

Etin ucuzlayabilmesi için bu tarz projelerin sayısı artmalı.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"İnsan en iyi dostunu burnu sürtmüş bir durumda görmekten gerçekten de hoşlanır; dostlukların büyük bir bölümü böyle bir mahcubiyet üzerine kuruludur..." (Kumarbaz)