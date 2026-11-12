Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşının kocasını aldatmaya teşvik ettiğini anlattı:

"Benim eşime bir arkadaşı şey dedi: 'Kanka, hiç canın çekmiyor mu lan?' Yani demek istiyor ki Yasemin'i aldat.

Ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar." Bu yaklaşımın evliliklere zarar verdiğini belirten ünlü komedyen sözlerine şöyle devam etti:

"Bu büyük ahlaksızlık. Çünkü erkekler arasında çapkınlığı erkeklik zannediyorlar. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın, evlilerin düzenini bozmaya çalışmayın."

Bu sözleri bir de evinize girip çıkan bir bekârın söylemesi daha da berbattır.

Bu noktada iş yine erkekte bitiyor. Bekâr arkadaşlarına "Kanka canın hiç çekmiyor mu?" deme cesareti verilmemeli!

İşte bu yüzden kadınlar evlendikten sonra erkeğini önce bekâr erkek arkadaşlarından, sonra da erkek ortamlarından uzaklaştırıyor.

Bu durum bazı kadınlar için de geçerli.

Elbette erkek ya da kadını tamamen arkadaş ortamından koparmanın dezavantajları da var. Dışarıdaki hayattan kopmak, eve kapanmak kadın ve erkeğin zamanla yaşam enerjisini azaltabiliyor.

Bu yüzden evli çiftler genelde evli çiftlerle takılıyor ve daha az sorun yaşanıyor!

Genelleme yapmamak lazım. Sabah programlarında bazen klasik aileler arasında da neler yaşandığını görüp sonra "Hani marjinal bizdik" deniyor!

Peki, vatandaş Sakallıoğlu'nun isyanına ne diyor?

İşte öne çıkan bazı yorumlar:

"Yasemin kesinlikle çok haklı. Kadınların düşmanı yine hemcinsleri sanılıyor ama erkeklerin başına ne geliyorsa bu 'kanka' denen tiplerden geliyor."

"Evliliğe dışarıdan müdahale eden, bekâr hayatını dayatmaya çalışan o 'arkadaş' profili her evlilikte var maalesef. Adamın mutlu yuvasını bozmak için resmen gaza getiriyor."

"Bu 'kanka' kisvesi altında gezen fitneci tiplerden herkes dertli."

"Bazı çevreler evliliği adeta bir 'kurtlar sofrası' ya da kısıtlayıcı bir alan gibi gösterip erkeği gaza getirmeyi marifet sanıyor. O arkadaş müsveddeleri kendi hayatlarındaki boşluğu başkalarının yuvasını bozarak doldurmaya çalışıyor."

"Magazin programlarında falan eleştirmişler ama halkın nabzı tam olarak bu. Herkesin etrafında böyle bozguncu bir 'kanka' mutlaka vardır."

"Dışarıdan bakınca herkes çok masum ama evli çiftlerin arasına nifak sokan o 'gizli düşman' arkadaş profili gerçeği maalesef var."

"Evlenen adam boş beleş çevresinden de kopacak hem de tamamen!"

Özetle vatandaşın tespitleri böyle.

Peki, ne yapmalı?

Bence öncelikle "Erkekliğin şanı çapkınlıktır" diyen eziklerden uzak durmak lazım. Bu tipler genelde bekâr kalmış ya da evliliği becerememiş kişiler oluyor. Kendi mutsuzluklarını çevrelerine bulaştırmaya çalışıyorlar.Ve bu durumu sadece erkek açısından ele almamak lazım. Evliliğe nifak sokan 'bozguncu' kadın kankalar da var.

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POLİGONLAR İNTİHAR YERİ OLDU

Bursa'da atış yapmak amacıyla poligona giden bir kişi, atış esnasında silahı kendi başına doğrulttu.

Yanında bulunan eğitmen anında müdahale etmese adam intihar edecekti.

Olayın videosunu izledim adam çok direndi. Arkadaki bir kişi daha adamın kafasına yumruk atmasa bir facia yaşanacaktı.

Adamın dayak yemesi iyi oldu aslında. Bazen sağlam bir dayak bin nasihatten iyidir.

Son dönemde atış poligonlarında intihar girişimleri arttı. Daha sıkı önlemler alınmalı.

Keşke kimse intihar etmese ama hayattan vazgeçenler de oluyor ne yazık ki.

Canından vazgeçebilirsin ama bunu yaparken başkalarına zarar vermek daha kötü.

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NETANYAHU'NUN İKİZİ

İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken Tahran'da tatlı ve kuru meyve satan bir esnafın görüntüsü viral oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliğiyle dikkat çeken esnaf hakkında sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı.

Ancak bu benzerlik esnafa pahalıya patladı; dükkânı boykot edildi.

Adam, Netanyahu'ya Netanyahu'dan daha fazla benziyor.

Farkında değil mi bu durumun?

Böyle bir benzerlik İran'da büyük sıkıntı yaratır.

Bu boykottan sonra esnaf sakal-bıyık bırakır muhtemelen.

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ÖFKENİN FATURASI

İstanbul Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine saldıran otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira para cezası kesildi.

Büyük para!

Demek ki kavgaya iki sürücü daha karışsaymış bir otomobil parası ceza kesilecekmiş!

Ne yazık ki, halkımız cezadan anlıyor!

Ancak trafikte en kibar, medeni insanlar bile bazen çileden çıkıp kavga edebiliyor.

Toplum olarak bir öfke sorunumuz var.

Bu ülkede araçtan inip kavga etme olayı kolay kolay azalmaz!

Bu işten en kazançlı hazine çıkar!

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TUZAK KURMAK GİBİ...

Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin 46 yaşındaki Hakan Çalık adlı sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tır emniyet şeridinde park etmiş. Eğer tır şoförü yola uyarı işareti koymadıysa resmen bubi tuzağı kurmuş demektir.

Elbette aracın emniyet şeridinde hızlı gitmesi büyük hata. Asıl tartışmamız gereken ise tırın arkasında çelik koruma olmaması. Kaza olma ihtimaline karşı tır ve kamyonların arkasına araç girmesini önleyecek koruma aparatları takılmalı.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Evlenen bir erkek, haklarının yarısını kaybeder, yükümlülüklerini ise iki katına çıkarır." (Arthur Schopenhauer)