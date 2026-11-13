Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Leroy Sané'nin eşi Candice Brook, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı kulüpteki bir takım arkadaşının sevgilisinin Sané'ye doğrudan mesaj göndererek yakınlaşmaya çalıştığını iddia etmişti.

ABD'li sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a DM atıp yakınlaşmaya çalışmasıydı.

Asıl tuhaf olan benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim."

Brook olayı büyütmeme nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?"

Üç gündür bu konuyla ilgili yazmak için çıkacak yeni haberleri bekliyordum ama hiç yeni haber çıkmadı.

Hürriyet yazarı Savaş Özbey "Günah almak gibi olmasın ama insanın aklına direkt Icardi'nin eski karısı Wanda Nara geliyor" diye yazdı.

Savaş'ın yazılarını zevkle okuyorum ama galiba futbol dünyasına biraz uzak.

WANDA NARA DEĞİL!

Brook'un orijinal paylaşımında o kadından İngilizce bahsederken "girlfriend" (kız arkadaşı / sevgilisi) veya "partner" kelimesini kullandı.

Ama Nara, Icardi'nin nikâhlı eşiydi.

Brook'un bahsettiği kadının resmi bir evlilik bağı olup olmadığı tam anlaşılmıyor.

Söz konusu kişi Galatasaraylı bir futbolcunun hayat arkadaşı olabilir ve bu birliktelikten çocukları da olabilir. Tıpkı Leroy Sané ile Candice Brook'un ilişkisinde olduğu gibi.

Hepsini geçtim Nara, Mauro Icardi'den kesin olarak ayrıldığını 10 Temmuz 2024 tarihinde duyurdu ve İstanbul'dan ayrıldı.

Sane ise, Wanda İstanbul'u terk ettikten bir yıl sonra; 1 Temmuz 2025 tarihinde Galatasaray'a imza attı.

Ayrıca Brook, "Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak" diyerek Sane'nin 30 Haziran 2028 tarihinde bitecek olan sözleşmesinden bahsediyor.

Yani doğrudan şimdiki zamandan bahsediyor ve bu tarihe kadar her şey unutulur diyor.

Sane'ye DM'den yürüyen Galatasaraylı bir futbolcunun sevgilisinin şu an İstanbul'da olma ihtimali yüksek.

Brook bu açıklamayla aslında Galatasaraylı futbolcuları zan altında bıraktı.

İngiltere, Almanya, ABD vb. birçok ülkede haftalarca konuşulacak bir olay Türk medyasında büyük oranda görmezden gelindi! Bazı spor sayfaları bu haberi hiç görmedi, iyi mi?

Bu durumun habercilik refleksinin azalması gibi birçok nedeni olabilir.

Bence bir neden de Galatasaray lobisinin medya üzerindeki büyük etkisi!

Eskiden Fenerbahçe'nin güçlü olduğu dönemde bile bir denge vardı.

Ancak bugün bazı gazetelerin spor servislerinde olayları Fenerbahçe cephesinden değerlendirecek futbol yazarı bile kalmadı!

Medyadaki Galatasaray lobisi o kadar güçlü ki, Sane vakasında olduğu gibi kulübe zarar verecek birçok haber görmezden geliniyor.

Sonuçta kaybeden gazetecilik oluyor.

Rahmetli Hıncal Uluç yaşasaydı, bugün spor medyasından magazine kadar herkese fırça atardı!

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AVRUPA MAÇLARI PARALI İZLENECEK

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı EXXEN oldu.

2027/28 sezonundan itibaren dört yıl boyunca Avrupa kupa maçları bu platformdan yayımlanacak.

EXXEN'in Avrupa kupaları için ödeyeceği toplam bedelin dört sezon için 328 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Bu da yıllık ortalama 82 milyon Euro'ya karşılık geliyor. Önceki yayın anlaşmasında bu bedel yıllık 26 milyon Euro seviyesindeydi.

Peki, TRT neden devam etmedi?

Böyle bir maliyetin sadece Türk takımlarının maçlarının şifresiz yayınlanıp reklam geliriyle karşılanması zordu.

HEDEF SÜPER LİG Mİ?

Bu durumdan en çok zarar gören TABİİ olacak gibi gözüküyor! Ve akla şu soru geliyor; TRT ya da TABİİ Süper Lig ihalesine mi girmeye hazırlanıyor?

Özetle Türk takımlarının maçlarını izlemek paralı olacak. RTÜK kuralları gereği şifresiz yayınlanması zorunlu olan sadece yarı final ve final maçları TV8 veya TV8,5'te yayınlanacak.

Bu gelişmeden özel TV kanalları da karlı çıkacak gibi gözüküyor.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birden temsil edilmek 16 grup maçı yayını demek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları tüm reytingleri toplaması, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının da ilgiyle takip edilmesi özel kanalların dizi izlenme oranlarını düşürmüştü.

Maçlara denk gelen akşamlarda bazı diziler ekrandan çekildi.

Gelecek sezondan itibaren Avrupa maçlarının şifreli yayımlanması dizi sektörüne yarar.

2027-2028 sezonuyla birlikte Exxen + ExxenSpor'un abonelik ücreti iki katına çıkar diye tahmin ediyorum.

2021-2024 döneminde özellikle Türk takımlarının Avrupa maçlarında EXXEN çöktü, yayınlarda donma ve kesintiler meydana geldi.

EXXEN'deki teknik sorunların aşılamadığı bazı karşılaşmalarda maç ortasında yayınlar TV8 ve TV8,5'e aktarıldı.

Ücretli aboneler mağdur oldu.

Aynı sorunun tekrar yaşanmaması için teknik altyapının geliştirilmesi gerekiyor.

UEFA yeni yayın ihalesinde 4K yayın zorunluluğu bulunmuyor.

EXXEN platformunda hâlihazırda 4K yayın seçeneği mevcut değil.

Ancak Avrupa'daki bazı yayıncılar Şampiyonlar Ligi maçlarında 4K veya 1080p50 HDR formatında dijital yayın seçeneği sunuyor.

Bakalım EXXEN, önceki yıllarda olduğu gibi yine maçları 1080p ve 720p çözünürlüğünde mi sunacak?

Yoksa futbolseverlere hak ettiği değeri gösterip 4K veya 1080p50 HDR formatına mı geçecek?

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Hayatta kalmak sadece güçlü olmakla ilgili değildir; değişen koşullara en iyi uyum sağlayan ve asla vazgeçmeyen zihniyete sahip olmaktır." (Jack London)