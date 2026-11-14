2021 yılında Kelebekler Vadisi'nde 'eşi Semra Aysal'ı uçurumdan ittiği' suçlamasıyla Hakan Aysal tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kamuoyunda ve medyada Aysal'ın katil olduğuna dair bir kanı oluşmuştu.

Bu olayla ilgili 10 Şubat 2021 tarihinde çıkan "Ya kocası uçurumdan itmediyse" başlıklı yazım epey eleştiri almıştı.

Birçok insan filmlerdekine benzer öyküleri seviyor ve Aysal'ın eşine hayat sigortası yaptırmasını "Sigortadan para almak için karısını öldürdü" diye yorumluyordu.

Sonra Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

Bu olayın takipçisi oldum, 25 Aralık 2024 tarihinde de benzer bir yazı yazdım.

Çünkü ortada ne bir görgü tanığı ne de net bir delil vardı.

Evlenebilmek için bile bir sürü kredi çeken bir çiftten bahsediyorduk.

Aysal'ın sigortadan para almak için ölen eşiyle evlenmesi ve bir yıl beklemesi, hamile olduktan sonra da onu uçurumdan itmesi hayatın olağan akışına aykırıydı!

2024 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş, Yargıtay'ın onadığı karara itiraz etti ve itiraz dilekçesinden şu gerçeği de öğrendik:

"Sanık aleyhine olan en önemli delil, evlenmeden önce ölen eşi adına hayat sigortası yaptırması ve tek lehdar olarak belirlenmesi hususudur.

Ancak söz konusu sigortanın sanık tarafından yaptırıldığı kanıtlanamadığı gibi, poliçedeki imza ve yazıların da ölene ve sanığa ait olmadığı tespit edilmiştir...

Sanığın poliçede tek lehdar olması normal bir durum olup, teminat miktarı itibarıyla bu parayı alabilmek için ölen ile evlenmesi ve bir yıla yakın süre beklemesi de hayatın olağan akışına aykırıdır." Yani tek elle tutulur delilin bile şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Sonunda hakkında alınan karar bozulan Aysal tahliye edildi.

Aysal altı yıldır boşuna cezaevinde yattı ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş mesleğini titizlikle yapmasa daha çok yatacaktı!

Taş'ın dokuz maddelik itiraz dilekçesi hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalıdır.

Elbette her şeye rağmen Aysal'ın suçlu olduğunu düşünenler var ama hukuk deliller üzerinden karar verir.

Ve şu aşamada Aysal'ın suçlu olduğunu kanıtlayacak bir delil yok.

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ULUSAL MEDYANIN GELİRİNE ÇÖKENLERE ÖDÜL!

Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dijital platformları da kapsayan yüzde 5 Dijital Hizmet Vergisi'nin 2027'de yüzde 2.5'a düşürüleceği açıklandı.

Bu oran İspanya, İtalya ve Fransa'da yüzde 3'tür. Macaristan'da yüzde 7.5, Avusturya ve İsviçre'de ise yüzde 4'tür.

Yani Avrupa genelinin altında bir vergi alınacak ama Avrupa ülkelerinin çoğunda ulusal medyayı koruyan Dijital Telif Yasası var.

Yerli özel TV kanalları ve medya ise Türkiye'de yerleşik şirketler oldukları için elde ettikleri kâr üzerinden yüzde 25 Kurumlar Vergisi, çalışanları için gelir vergisi stopajı ve SGK primleri öderler.

Yabancı dijital platformların ise merkezleri yurt dışında (Hollanda, İrlanda, ABD vb.) olduğu için Türkiye'de elde ettikleri kârın kurumlar vergisini kendi merkez ülkelerinde öderler.

Sonuçta Türkiye'de neredeyse hiç safi kurumlar vergisi matrahı bırakmıyorlar; kâr, vergi cennetlerinde veya düşük vergi oranlı ülkelerde vergilendiriliyor.

Yerli medyanın ürettiği içerik veya sattığı reklam alanları üzerinden katı bir şekilde yüzde 20 KDV alınıyor.

Ayrıca yerel medya, tüm çalışanlar için ağır gelir vergisi stopajı ve SGK işveren primlerini eksiksiz ödemek zorunda.

Küresel platformlar ise ülkemizde daimi işyerleri bulundurmadığı sürece, Türkiye'deki tüketiciye dijital hizmet sunarken (örneğin Netflix/Spotify abonelikleri) KDV'yi tüketiciye yansıtsalar da, yerli bir şirketin katlandığı hane halkı istihdam vergileri, kıdem/ihbar yükümlülükleri ve yerel operasyonel maliyetlerden muaftırlar.

Küresel platformlar, şirketten şirkete reklam alımlarında ise uluslararası vergi anlaşmaları (ÇVÖA) ve iş yeri tanımı sayesinde Türkiye'deki stopaj mekanizmalarından büyük ölçüde kaçabiliyorlar.

Yerli özel TV kanalları ve medya kuruluşları, yıllık brüt reklam gelirlerinden yüzde 5 oranında RTÜK payı, frekans tahsis bedelleri ve çeşitli fon kesintileri ödemek zorundadır.

İnternet üzerinden yayın yapan küresel şirketler ise yerel yayıncılara uygulanan ağır sektörel denetimlere, lisans maliyetlerine ve RTÜK payı gibi ciroyu doğrudan aşındıran kesintilere aynı oranda tabi değillerdir.

Yasal düzenlemeler süreç içinde genişletilmeye çalışılsa da denetim ve tahsilat adaleti bakımından büyük boşluklar bulunuyor.

Tüm bu avantajlara şimdi bir de Dijital Hizmet Vergisi'nin yüzde 2.5'a düşürülmesi eklendi.

Ulusal medyanın rekabet gücü daha da azaldı.

Demek ki, ulusal medyanın yabancı dijital platformlar ve internet şirketleri tarafından ablukaya alındığını, içeriklerinin çalındığını ve reklam gelirlerine çöküldüğünü boşuna yazıp haber yapıyormuşuz!

Benim Dijital Telif Yasası'nın çıkacağına dair ümidim de kalmadı.

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ALMANYALI KURDU

"Türk mü diyelim, Türkiyeli mi?" tartışması yeniden hortlatıldı.

Zamanlama manidar!

Madem bu kadar gündem oldu; ben de düşüncemi açıklayayım.

Çok basit bir soru: Bir Alman, "Almanyalı kurdu" mu yoksa "Alman kurdu" mu diyor?

Bir İngiliz, "İngiliz çayı" mı, "İngiltereli çayı" mı diyor?

Eğer "Türkiyeli" diyeceksek...

Bundan sonra; Japonyalı yapıştırıcı, Rusyalı Salatası, Çinli Seddi, Türkiyeli Rock Müziği, Türkiyeli Telekom, İspanyalı Meyhanesi, Türkiyeli lokumu da demek zorundayız!

Böyle saçmalık olur mu?

Nedir bu Türklüğe olan alerjiniz, anlamış değilim.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Türkleri öldürebilirsiniz, ancak onları mağlup edemezsiniz." (Napolyon Bonaparte)