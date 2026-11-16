Japonya'da modern iş hayatının ağır temposu ve bireysel özgürlük arayışı, evlilik kurumunu kökten dönüştürüyor.

'Shümatsukon' (Hafta Sonu Evliliği) Japonya'da hızla yayılıyor.

Yasal olarak evli olan ancak hafta içi ayrı evlerde yaşayıp sadece hafta sonları bir araya gelen çiftlerin benimsediği ilişkiye Hafta Sonu Evliliği deniyor.

2026 yılı nüfus verileri ve özel anketlere göre yaklaşık 28 milyon evli çiftin bulunduğu ülkede, evlilerin yüzde 3 ila 5'inin bu modeli uyguladığı tahmin ediliyor.

Bu oran, 850 bin ila 1,4 milyon çiftin iki ayrı anahtarla evlilik yürüttüğüne işaret ediyor.

Her yıl nikâh masasına oturan yaklaşık 489 bin çiftten 15 ila 25 bininin bu modele yöneldiği öngörülüyor.

Ayrıca şirket atamaları nedeniyle ailesinden ayrı yaşayan çalışanlar (Tanshin Funin) var. Onların sayısı da 800 bin ila 950 bin civarında.

Gönüllü Hafta Sonu Evliliği ile iş tayini nedeniyle zorunlu ayrı yaşayanları bir araya getirdiğimizde, Japonya'da hafta içi ayrı evlerde yaşayan toplam evli çift sayısı 1 milyon 650 bin ila 2 milyon 350 bin arasına ulaşıyor.

Ülkedeki toplam 28 milyon evli çift temel alındığında, bu tablo evli çiftlerin yüzde 5,9 ila yüzde 8,4'ünün hafta içi ayrı yaşadığını gösteriyor.

Çiftlerin bir kısmı bu yöntemi çocuk sahibi olana dek bir geçiş dönemi olarak uyguluyor.

Peki, Japonları ayrı evlerde evli kalmaya iten temel sebep ne?

İlk akla gelen, ülkenin meşhur işkolik kültürü.

Japonlarda ayrıca mesai bitiminde iş arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak da çok yaygın.

Eşlerin farklı çalışma saatleri, bitmeyen ulaşım süreleri ve mesai sonrası sosyalleşme zorunlulukları aynı evde yaşamayı zorlaştırıyor ve birlikte geçirilen saatleri kısaltıyor.

Ancak asıl kırılma, ekonomik bağımsızlığını kazanan Japon kadınlarının yükselişinde yatıyor.

Tam zamanlı çalışmasına rağmen ev işlerinin büyük bölümünü tek başına üstlenmek istemeyen kadınlar, kendi yaşam alanlarını koruyarak klasik evlilikteki adaletsiz iş bölümü stresinden uzaklaşıyor.

Kişisel alana duyulan saygı, evliliğin flört heyecanını canlı tutma isteği ve kayınvalide gibi geleneksel aile baskılarından kaçış da bu tercihi güçlendiriyor.

20-35 yaş arası genç nesil ve bazı sosyologlar, Hafta Sonu Evliliği'ni evlilik oranını artıran, günlük sürtüşmeleri azaltarak boşanmaları önleyen ve kadınları özgürleştiren akıllıca bir çözüm olarak görüyor.

Buna karşılık, 50 yaş üstü geleneksel kesim ve politikacılar endişeli.

Onlara göre Hafta Sonu Evliliği, Japonya'nın en büyük krizi olan düşük doğum oranlarının nedenleri arasında yer alıyor.

Ayrı evlerde yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olmayı ertelediği, ayrıca iki ayrı daire tutmanın tasarrufları azaltıp metropollerdeki kira fiyatlarını yükselttiği savunuluyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNE TERS

Özetle, Hafta Sonu Evliliği; Japonya'da bir yanda bireye nefes aldıran modern bir kurtarıcı, diğer yanda ise ülkenin demografik geleceğini riske atan tartışmalı bir yaşam biçimi olarak varlığını sürdürüyor.

Elbette Türk gelenekleriyle hiç bağdaşmayacak, bize çok çok uzak yeni bir Japon âdeti bu. Dünya genelinde evlilik kurumu zor bir süreçten geçiyor. Evlenenlerin sayısı azalıyor, boşanmalar ise artıyor.

Böyle olunca da doğum oranları hızla düşüyor.

Hafta Sonu Evliliği, dünyada evlilik kurumunun yaşadığı değişime çarpıcı bir örnek aslında.

BİYOLOJİK SİLAH ENDİŞESİ

Bill Gates, yapay zekânın biyolojik silahlar ve siber saldırılar için kullanılabileceği konusunda uyardı.

Hatta bu tür bir saldırının COVID-19'dan daha büyük hasar verebileceğini iddia etti.

Gates, indirilip yerel bilgisayarlarda çalıştırılabilen açık ağırlıklı yapay zekâ modellerinde güvenlik filtrelerinin ve izleme mekanizmalarının kaldırılabildiğini düşünüyor.

Böyle olunca da biyolojik silah geliştirenler tespit edilemez.

Gates'e göre biyolojik silah geliştirmek için artık bu alanda yüksek teknik, biyolojik ve kimyasal bilgiye de fazla gerek duyulmayacak.

Çünkü tüm bilgileri yapay zekâ analiz edip sunacak ve böylece biyolojik silahlar çok daha kolay üretilebilecek. Bu ihtimali asıl güçlendiren ise Donald Trump'ın yapay zekâ güvenliği ve denetimini bu teknolojiyi geliştirenlere bırakması!

İnsanoğlunu koruyacak, değiştirilemeyecek evrensel algoritmalara ve kurallara ihtiyaç var.

GÖZ FELCİ RİSKİ

Zayıflama iğnelerinin kullanımı tüm dünyada hızla artıyor.

Bu iğneler yeni geliştirildiği için yan etkileri de yeni yeni ortaya çıkıyor.

Örneğin, dünyada en çok konuşulan zayıflama iğneleri Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeni bir uyarı yayımladı.

Kurum, GLP-1 grubundaki bütün ilaçların prospektüsüne halk arasında 'göz felci' denen ve kalıcı görme kaybına yol açabilen NAION riskinin eklenmesini zorunlu tuttu. Bazı uzmanlar bu yan etkinin nadir görüldüğünü söylüyor.

Ancak FDA bu kararı klinik araştırmalar, hayvan deneyleri ve ilacı kullananlardan gelen bildirimleri inceledikten sonra aldı.

Zayıflama iğnesi kullanmayı düşünüyorsanız iyi araştırın ve risklerini öğrenin derim.

FAYDALI BİLGİ

Daha iyi temizlensin diye kirli tabak çanağı bulaşık makinesine koymadan önce sudan geçirenler meğer hata yapıyormuş.

Bulaşık deterjanlarının içindeki enzimler, tabağın üzerindeki yağ ve yemek kalıntılarına tutunarak çalışacak şekilde tasarlanmış.

Tabaklar tamamen temizlenip makineye konduğunda, deterjan tutunacak kir bulamadığı için etkisi azalıyormuş.

Tabak ve tencerelerden sadece kemik veya büyük yemek tanelerini sıyırıp bulaşık makinesine koyun.

İZ BIRAKAN SÖZLER:

"İnsanın en büyük zaferi, kendisine ve kendi iradesine hükmetmesidir." (Goethe)