Geçen Sarıyer'de ormanlık alanda yürüyorum. Birden çalıların arasından kocaman bir aslan çıktı karşıma.

Ama ne aslan! Kocaman kafalı, iri pençeli...

Bir kükredi, Sarıyer inledi.

Hemen tüfeğime davrandım. Bir de baktım, tüfekte kurşun yok! Allah'tan üstümde çakı var!

Hemen çektim çakıyı, atladım aslanın üstüne!

"Atma Ziyaaa" dediğinizi duyar gibiyim.

Şaka gibi ama dün bu yazıyı yazdığım saatlerde Sarıyer'in Uskumruköy mahallesinde bir aslan aranıyordu.

Aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiği bilgisi geldi. Vatandaşa "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Umarım aslan kimseye zarar vermeden sağ salim yakalanır ve öldürülmez!

Peki, bu aslan kimin?

Bir hayvanat bahçesinden kaçsa açıklama yapılırdı.

Önce Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı'nın aslanı olduğu iddia edildi ama bu söylenti doğru çıkmadı.

Aslanın sahibinin kim olduğunu bulmak için soruşturma açıldı.

Bu olayda tek suçsuz olan aslan aslında.

Zavallı hayvanın kaçması, evde ya da bir villanın bahçesinde besleniyor olmasından daha doğal bir durum. Anormal olan, şehrin ortasında bir aslanın dolaşıyor olması.

Aslanı gören, elinde tüfek olan Arda Koç adlı vatandaşın açıklaması da ilginç:

"Olayı ilk duyduktan sonra hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bir anda önüme atladı. Başta bir korktum.

Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim." Yani adam aslan avına çıkmış! Ne de hevesliyiz hemen öldürmeye!

Elbette bir insana zarar vermeden hemen yakalanması önemli ama bu işi uzmanına bırakmalıyız.

Bu olay yaban hayvanı ticaretine karşı önlemleri sıklaştırmamız gerektiğini de gösterdi bizlere.

Aslanı yakalamak kadar onu evinde besleyeni bulmak da önemli!

Bakalım bu şahıs kim çıkacak?

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SÜLEYMAN DAYI'YI GETİRELİM

Uskumruköy'deki firari aslan olayı, 2025 yılında Antalya'da tarlada aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın verdiği mücadeleyi aklıma getirdi.

Hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslanın ağır yaraladığı Kır'ın hayvanla boğuşması o dönem çokça konuşulmuştu:

"O gün eşimle tarlada çalıştıktan sonra battaniyenin altında uyuyorduk. Eşim, ayağımızın ucunda bir şey olduğunu söyledi.

Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı.

Ayaklarımı ısırdı, boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım.

Allah'ım güç kuvvet verdi. Bir ara boğazıma sarıldı, mücadele ettik. Sonra uzaklaştı." Süleyman Dayı'yı hemen Uskumruköy'e getirelim.

Ne de olsa aslanla boğuşan ilk Türk o. Yine bulur bir çare.

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EVDE ASLAN BESLEMEK YASAK MI?

Aslında yasalarda "Evde aslan beslenemez" diye tam açık bir madde yok.

Öte yandan yabani hayvanların doğadan yakalanması, bulundurulması ve ticareti ilgili mevzuat kapsamında izne ve denetime tabi tutuluyor.

Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinde yasaklanan tehlike arz eden hayvanlar arasında, Bakanlığın 2021 tarihli genelgesinde belirlenen Pitbull benzeri altı köpek ırkı yer alıyor.

Aslan bu listede sayılmıyor.

Dolayısıyla aslanlarla ilgili hukuki değerlendirmeyi yalnızca bu maddeye dayandırarak yapmak doğru olmaz.

Aslan gibi yabani hayvanların bulundurulması ve barındırılması için ilgili kurumların mevzuatına uygun izin ve ruhsat süreçlerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları gibi kuruluşların gerekli ruhsatları alması, hayvanların bakım ve beslenme koşullarını sağlaması ve güvenlik önlemlerini uygulaması gerekiyor.

Özel bir bahçeye veya araziye sahip olmak, tek başına aslan, besleme hakkı vermiyor ama yasada aslan yasaklanan tehlike arz eden hayvanlar arasında yer almıyor.

Bu yasa hazırlanırken muhtemelen Türkiye'de evde aslan beslenmesi ihtimali düşünülmedi!

Ama mevcut şartlarda bir kişi evinde ya da özel arazisinde aslan beslemek için ruhsat alamaz.

Eğer aslanın sahibi yakalanırsa, hayvanın kontrolsüz bırakılması ve insanların hayatına yönelik tehlike oluşturması durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 177'nci maddesi kapsamında adli işlem uygulanabiliyor.

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ASLANLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Peki, Sarıyer ya da başka bir ilçede yolda yürürken karşınıza aslan çıksa ne yapardınız?

"Hemen kaçarım" diyorsanız muhtemelen bu hayatta yaptığınız son hareket olur!

Aslan hemen üzerinize atlar ve boğazınızı ısırır.

Sonrası kara toprak!

Uzmanlara göre aslan gibi büyük kedigillerle karşılaşmalarda en önemli kural, panik yapmamak.

Koşmak, aslanın avlanma içgüdüsünü tetikleyebiliyor.

Hayvan hareket eden bir hedefi takip etme eğilimindedir ve bir insan, aslanın hızına yetişemez.

Bu nedenle ani hareketlerle kaçmaya çalışmamak gerekiyor.

Sırtınızı dönmek de büyük hata.

Hayvanı görüş alanınızda tutmak, davranışlarını takip etmenizi sağlar.

Mesafeyi artırmak için ise yavaş ve kontrollü adımlarla, geriye doğru uzaklaşmak öneriliyor.

Kollarınızı yukarı kaldırarak kendinizi büyük göstermek ve sakin kalmak, hayvanı caydırmaya yardımcı olabilir.

Eğilmek, çömelmek ya da yere oturmak ise sizi daha kolay bir hedef haline getirebilir.

Göz teması kurmak ve sakin ama kararlı bir sesle konuşmak da önerilen davranışlar arasında yer alıyor.

Panikle çığlık atmak veya ani hareketler yapmak ise hayvanı daha da tedirgin edebilir ve sonuç yine ölüm olabilir.

Elbette ne yaparsanız yapın, aslan doğadaki en üst seviye avcı canlıdır.

İstediğiniz kadar kollarınızı açıp büyük görünmeye ve panik yapmamaya çalışın.

Eğer aslanın karnı açsa, sizi bir tehdit olarak görürse ya da sizinle biraz oynayıp boğuşmak isterse hiç şansınız yok!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Bir aslanı kafese kapatabilirsin ama bakışındaki bozkırı elinden alamazsın." (Hermann Hesse)