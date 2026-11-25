Furkan Ünal adlı vatandaş, ünlü lastik firması Michelin'in İstanbul Şişli'deki servisine gitti.

Tek bir lastiğinde sorun olduğunu belirten Ünal yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tüm çalışanlar etrafımı sararak 'Sen bu arabayla ne yaptın, tüm lastiklerin gitmiş, takla atarsın' diyerek 7000 km'deki arabaya 4 lastik satmaya çalıştılar.

Sorunlu olan ve belki garanti kapsamına giren 1 lastiği de garantiye sokmadılar.

Aracı balans aletine bağlamadan 'rot balansı bozuk' dediler.

'Acaba dolandırılıyor muyum?' demeden iş yaptırabileceğimiz hiç mi düzgün insan kalmadı?" Araç içi kamerada da çalışanlar arasında geçen konuşmada bir çalışanın "Ayarı ellemeden bozuk de" dediği duyuluyor.

Bir başka çalışanın da "Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu" karşılığını verdiği iddia edildi.

Ünal'a göre bu konuşma, rot ayarı cihazına bağlanmadan önce yaşandı.

Araçta kamera olmasa Ünal belki de yaşadıklarını ispat edemeyecekti.

İnsanlar oto sanayide kandırılmamak için pahalı da olsa yetkili servislere gidiyorlar ama oralarda da kazıklanıyor, kandırılıyorlar.

Uzun yıllar Formula 1'in bile resmi lastik tedarikçisi olan Michelin'in servisine bile güvenemeyecek miyiz artık?

Beyaz eşyadan, yeme-içmeye kadar birçok sektörde benzer sorunlar yaşanıyor.



PUAN ALDATMACASI!

Hele giyiminiz düzgün, kibar biriyseniz anında sizi yolunacak kaz olarak görüyorlar!

Söz konusu olayın videosu sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenince Michelin-Emba Otomotiv-Şişli-Euromaster adlı servisin Google Haritalar puanı 4,3'ten 1,1'e düştü.

Ancak bir süre sonra tüm olumsuz yorumlar kaldırıldı. Ve önceden yapılan yorumlar yine yukarıya çıktı. Puan da 1,1'den 4,3'e yükseldi.

Daha önce de Google yorumlarına güvenilmeyeceğini birçok olayda yazmıştık:

Bir olay sosyal medyada viral olduğunda ve binlerce kişi o işletmeye düşük puan vermeye başladığında, Google sistemleri bunu doğal bir müşteri deneyimi olarak değil, "organize saldırı" (review bombing) olarak algılıyor.

Eğer işletme Google'a itiraz ederse sistem daha hızlı devreye giriyor.

Google, olay sıcakken o işletme profiline yeni yorum ve puan eklenmesini geçici olarak askıya alıyor.

Atılan tüm yorumlar toplu olarak sistemden temizleniyor.

Bu temizlik yapıldığında, o gün atılan olumsuz yorumlar silindiği için işletmenin puanı otomatik olarak olaydan önceki son haline geri dönüyor.

Güya Google, işletmeleri linçten koruyor. Oysa Şişli'de yaşanan olayda olduğu gibi bir insanın kazıklandığı, dolandırıldığı açıkça ortadayken bile sistem işletmeyi koruyor.

Yani Google, dolandırıcılığa, kazıklanmaya zemin hazırlıyor!

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Umarım gerekli cezalar kesilir.

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BİR ASLAN, BİR AYI...

Dün bütün köşeyi Uskumruköy'de görüldüğü iddia edilen aslanla kapatmıştık.

Şimdi bu iddianın yalan olduğu açıklandı.

Yazımın sonu "Belki de bu aslan hikâyesi yalan çıkabilir" diye bitiyordu.

Valiliğin aslanın yerinin tespit edildiği bilgisi ve Arda Koç adlı vatandaşın "Arabamı alıp dışarı çıktım. Aslan bir anda önüme atladı. Başta bir korktum" açıklamasını ve diğer görgü tanıklarının sözlerini de düşünüp bu kadar insan ve kurum yanılamaz herhalde diyerek o bölümü yazıdan çıkarmıştım.

Bu olay bize bazen bir bilginin kulaktan kulağa nasıl büyük bir yalana dönüşebileceğini, sosyal medyanın da etkisiyle ülke gündemini ele geçirebileceğini göstermiş oldu.

Ancak yine şüphelerim var.

İki farklı kamera kaydından birinde yürüyen canlı aslana çok benziyor diğerinde ise ilk görüntüden kısa bir süre sonra kameraya bir köpek yansıyor.

Görüntüler arasında devamlılık yok, zaman boşluğu var!

Aslan ortaya çıkarsa ya da birinin parçalanmış cesedi bulunursa da şaşırmam!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 'Kar' adıyla bilinen anne bozayı ile yavrularından birinin silahla vurularak öldürülmesi de gündeme damga vurdu.

Kararın ayıların yerleşim yerlerine inmesi üzerine alındığı öne sürülürken olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı da idari soruşturma başlattı.

Kararı kim almış, ayıları kim vurmuş belli değil!

Vurulma olayının avlanmanın ve silahla girmenin yasak olduğu Soğuksu Milli Parkı'nda yaşanması da garip.

Evet, ayıların insanların yaşam alanına girmeleri büyük tehdit lakin hayvan dostlarımıza da yaşam alanı bırakmadığımız bir gerçek.

Yapılaşma, madencilik faaliyetleri, yol ve baraj projeleri hayvanların yaşam alanlarını yok ediyor ve besin kaynaklarını azaltıyor.

Elbette yollara, barajlara ihtiyacımız var ama hayvan dostlarımıza da yaşayacak alanlar bırakmalıyız.

Hadi anne ayıyı vurdunuz, yavrudan ne istediniz?

Anne ayı uyuşturulup çocuklarıyla birlikte insanlardan uzak daha güvenli bir alana taşınabilirdi.

Ülkemizde kendi halinde gezinen bir yılan, çakal, tilki, ayı gibi yırtıcı hayvan görüldüğünde hemen öldürülmeye çalışılıyor.

Sanki yırtıcı hayvan görüldüğü yerde öldürülmeli diye bir kanun var! Tek çözüm öldürmek değildir.

Her hayvanın yaşama hakkı vardır.

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400 TL = 28 ÖLÜM!

KKTC'de 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciası davasında, geminin seferlerin aksamaması için 400 TL'ye alınan yapıştırıcıyla tamir edildiği ve bu şekilde 79 sefer yapıldığı ortaya çıktı.

İşte insan hayatı bu kadar ucuz!

Yapıştırıcıyla tamir edilen gemiyle 79 sefer yapmak ne demek?

Yok, böyle bir sorumsuzluk!

Zanlıların 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanacak olması ise güzel bir gelişme.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"İnsanın insana yapabileceği en büyük kötülük, ona güvenini kaybettirmektir." (Peyami Safa)