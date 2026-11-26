Dünyada zayıflama iğnesi kullananların sayısı hızla artıyor.

Tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olan yeni nesil iğneler (vücutta GLP-1 ve GIP/GLP-1 etkisini başlatan) küresel ilaç pazarının en hızlı büyüyen ana akım kategorisine dönüştü.

Küresel ölçekte diyabet ve kilo kontrolü amacıyla bu ilaçları aktif olarak kullananların ve en az bir kere denemiş olanların toplam sayısı yaklaşık 130 milyona ulaştı.

Bu sayının 2030'da 180 milyon kişiye, 2035'e gelindiğinde ise 220–270 milyon bandına ulaşması öngörülüyor.

2026'da 74 milyar dolar seviyesinde seyreden zayıflama iğnesi pazarının 2030'da 150 milyar dolara, 2035'te ise 190 ila 315 milyar dolar aralığına çıkması bekleniyor. Zayıflama iğnesi kullananların daha az yemesi tüketim kapitalizminin 70 yıllık temel kuralını tersine çeviriyor.

Morgan Stanley, Rabobank ve Circana gibi araştırma kuruluşlarının son raporlarına göre 'Satiety Economy' (Tokluk Ekonomisi) adlı yeni bir kavram ve bir ekonomik model ortaya çıktı.

TÜKETİM EKONOMİSİ

Bu sürecin hem 'kaybedenleri' hem de yeni 'kazananları' olacak.

Zayıflama iğnesi kullananların daha az yemek yemeye başlaması şimdiden market sepetlerini ortalama yüzde 6 ila yüzde 9 küçülttü.

Zayıflama ilaçlarının günlük kalori alımını yüzde 20–30 oranında düşürmesi ve özellikle yağlı/şekerli gıdalara duyulan isteği kesmesi; cips, çikolata, şekerli içecek ve hızlı tüketim restoranlarında ciddi bir hacim baskısı yaratıyor.

Bu markalar artık 'büyük boy paket/ menü' stratejisinden vazgeçip 'küçük paket/ porsiyon menülere' geçmek zorunda kalıyor.

GLP-1 hormonunun beyindeki dopamin ödül merkezini baskılaması, yalnızca yemek iştahını değil alkol ve nikotin arzusunu da köreltiyor.

Klinik gözlemler ve tüketici panelleri, ilaca başlayan bireylerde alkol tüketiminin yüzde 30 ila yüzde 50 oranında gerilediğini gösteriyor.

Zayıflama iğneleri mide küçültme ameliyatlarına olan talebi de aşağı çekiyor.

Kalori sayma uygulamaları, zayıflama çayları, detoks paketleri ve zayıflama kampları da zayıflama iğneleri karşısında inandırıcılığını yitiriyor.

Evet, "Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, brokoli vb. yiyin" diyen diyetisyenler de zamanla işsiz kalacak!

Büyük beden üretimine odaklanan niş giyim markalarının pazar payı daralıyor.

Bu öyle bir etki ki, dışarıda yeme sıklığı azalmasa bile sipariş edilen tabak sayısı ve porsiyon büyüklüğü küçülüyor; restoranlar artık 'paylaşılabilir küçük tabaklar' ve 'artan yemeği paketleme kolaylığı' üzerinden menülerini yeniden tasarlıyor.

Elbette birileri kaybederken birileri de kazanıyor.

Zayıflama iğneleri sayesinde daha az yemek yiyenlerin günlük protein ve lif ihtiyacını küçük bir hacimde alması gerekiyor.

Bu durum yüksek proteinli yoğurtlar, kolajenli içecekler, yoğun besin içerikli küçük porsiyonlu hazır yemekler ve lif takviyeleri için milyarlarca dolarlık yeni bir kategori doğurdu.

Zayıflama iğneleri yüzünden yetersiz kalori alımına bağlı halsizlik, saç dökülmesi ve mide-bağırsak yan etkilerini yönetmek için multivitaminler, B12, D vitamini, magnezyum, probiyotikler ve elektrolit tozları eczanelerin en hızlı büyüyen kalemi haline geldi.

Hızlı kilo kaybının yarattığı yüzdeki hacim çökmesi ve vücut derisindeki sarkmalar; lazerle cilt sıkılaştırma ve vücut şekillendirme operasyonlarına talebi artırdı.

Zayıflama iğneleri sayesinde verilen kiloların ortalama yüzde 25–40'ının kas kütlesinden gitme riski, spor salonlarının pazarlama dilini de değiştirdi.

'Yağ yakımı için saatlerce koşu' devri kapanırken; ağırlık antrenmanı, pilates, vücut kompozisyonu ölçüm cihazları ve kişiselleştirilmiş antrenörlük hizmetleri yükselişe geçiyor.

Kısa sürede 2–3 beden birden incelen insanlar, gardıroplarını baştan sona yeniliyor.

Bu geçiş sürecinde hem yeni kıyafet satışları artıyor hem de bedeni küçülen tüketicilerin eski kıyafetlerini sattığı ikinci el giyim platformlarında işlem hacmi büyüyor.

Özetle bu iğneler, sadece insanları zayıflatmıyor, tüketim ekonomisini de yeniden şekillendiriyor.

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TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de zayıflama iğnesi kullananların kesin ve resmi sayısı açıklanmıyor.

Ancak ilaç pazarı satış hacimleri ve eczane perakende verileri üzerinden yapılan sektör hesaplamaları, Kasım 2026 itibarıyla ülkede yaklaşık 250 bin kişinin bu ilaçları aktif olarak kullandığını gösteriyor.

Bu sayıya yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri ile sosyal medya ve güzellik merkezlerinde pazarlananlar dâhil değil.

250 bin aktif kullanıcı sayısı şu an küçük gibi gözükebilir ama Türkiye'de GLP-1 sınıfı ilaçlara olan talep son beş yılda yaklaşık altı kat arttı.

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde kutu bazlı büyüme hızında ilk sıralarda yer alıyor.

Yani yakın gelecekte ülkemizdeki market, restoran, diyet, estetik vb. birçok sektör zayıflama iğnelerinden etkilenecek.

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ŞARJ ÇİLESİ BİTİYOR

Çinli bir şirket, şarj istasyonunda bekleme çilesine çare buldu. Yeni geliştirilen sistem, elektrikli otomobillerin tavanına monte edilen katlanabilir güneş panelleriyle şebekeden bağımsız şarj imkânı sunuyor. Sistem, günde 80 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. Bu sistem açık şarj istasyonlarının bulunmadığı uzak bölgelere seyahat etme veya kamp yapma özgürlüğü de tanıyor.

Araca monteli güneş panelini istediğiniz yerde açıp şarj gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bence yakın gelecekte bütün elektrikli araçların tavanı ya da yüzeyi güneş paneli şekilinde dizayn edilecek.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Mideye indirilenler sadece bedeni değil, aklı da ağırlaştırır. Çok yemek ruhun kanatlarını kırar." (Seneca)