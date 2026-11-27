Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in aksine Avrupa'da başarılı bir tablo çiziyor.

Fenerbahçe, üç eleme turunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne girerek zoru başardı... Hem de güçlü Fransız takımı Olympique Lyon'u play-off turunda eleyerek.

Fenerbahçe son dönemin en güçlü Roma'sını iyi oynayarak 1-1'lik skorla elinden kaçırdı.

Ayı Roma son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile deplasmanda 2-2 berabere kalması da gücünü gösteriyor.

Fenerbahçe, Aston Villa'ya karşı ağır yenilginin ardından Slavia Prag'a 2-0'dan beraberlik vermesi oyunun hakkı değildi.

Liverpool'a karşı alınan destansı 3-2'lik galibiyetten sonra Şahtar Donetsk'i de yenerek ligde puanını 8'e çıkardı.

Ne hikmetse Fenerbahçe'nin yendiği takımlar bazı kesimler tarafından genelde değersizleştiriliyor.

Geçmişi başarılarla dolu Şahtar, savaş yüzünden maçlarını evinde oynayamamasına rağmen PSV ile berabere kalıp, AEK takımını da yenmişti.

Inter ve Sporting gibi güçlü takımlara karşı da 1-0'lık skorlarla ezilmeden sahadan yenik ayrıldı.

Yani bazılarının dediği gibi Şahtar, bizim ligin sıradan Anadolu takımlarından biri değil.

Emre Belözoğlu futbolcularını zekice bir planla sahaya çıkardı.

Arda Turan'ın geriden pas yaparak çıkan takımına karşı önce orta blokta kompakt durdular.

Belözoğlu santrforun arkasındaki üç hızlı hücumcuyu koyarak doğru bir dizilişe imza attı.

Pres de doğru zamanda ve mantıklı yapıldı.

Kante'nin müthiş performansı bence galibiyetin en önemli etkeniydi.

SANKİ DÜŞMAN!

Yorumlara baktım Arda Turan, Fenerbahçe'ye yenildiği için yerin dibine sokulmuş.

"Bir gün Galatasaray'ın başına geçeceğini hayal bile etmesin" diyenler var.

Sanki Arda, düşman bir ülkenin takımına yenilmiş gibi acımasız yorumlarla karşılaştım.

Bu nasıl bir nefret anlamıyorum.

Eskiden Türk takımları Avrupa'da başarılı olduğundu birlikte kutlanırdı, ülke kenetlenirdi.

Koyu bir Fenerbahçeli olmama rağmen lisedeyken Galatasaray'ın Neuchatel Xamax'ı 5-0 yendiği maçı Galatasaraylı arkadaşlarımla radyodan sevinçle dinlediğimi hatırlıyorum.

Neuchatel ile deplasmandaki maçta çıkan olaylar yüzünden UEFA'yı rövanş maçının İstanbul'da oynanmaması yönünde alacağı karardan döndürenlerin başında Fenerbahçe Başkanı Ali Şen geliyordu!

Şen bizzat UEFA'daki dostlarıyla tek tek konuşmuştu.

Şimdiki ergen Galatasaraylılara bunu anlatsanız inanmazlar eminim!

Eskiden iki takımın arasında "Ezeli rekabet, ebedi dostluk" vardı!

Şimdi ise "Ezeli rekabet, ebedi düşmanlık" var! Galatasaray, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmandaki 3-3'lük Manchester United maçında tüm ülke tek yürek olmuştu.

Ali Sami Yen'de 0-0 biten maça girmek için Galatasaraylı arkadaşımla sabahın köründe sıraya girmiş ve o maçı tribünden bir Galatasaraylı gibi izlemiştim.

Fenerbahçe'nin 1985'de dönemin yıldızlar topluluğu Bordeaux'u deplasmanda 2-3 yendiği maçta ya da 2008'de Sevilla'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı maçta da aynı kenetlenme ruhu vardı.

Şimdi Arda Turan'a bir Ukrayna takımını yönetmesine rağmen Fenerbahçe'ye yenildi diye öfke kusan Galatasaraylıları görünce nerden nereye gelmişiz diyorum...

Niye iki Türk takımın Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki haftadır kazanmasının keyfini çıkarmıyoruz?

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KİM BU GÜLÜM?

Sokak fotoğrafçısı 'kimbuyasiin'in üç ay önce İstiklal Caddesi'ni süpürürken videosunu çektiği İSTAÇ personeli Gülüm'ün videosu yeni gündem oldu.

Herhalde çok takipçisi olan birisi paylaşınca dikkat çekti bu video.

Gülüm samimi tavırları ve içten gülümsemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Peki, kim bu Gülüm?

Bir anda sosyal medyada gündem olan Gülüm'den ilk açıklama geldi:

"Altı senedir bu işi çok severek yapıyorum, İstiklal'in gülü derler. Esnaf abiler, ablalar beni çok sever.

Alnımın teriyle çalışmayı Rabbim nasip etti. Allah sizden razı olsun." Birçokları gibi Gülüm de alın teriyle çalışarak helal parasını kazanıyor.

Yani abartılacak bir durum yok ama biz abartmayı çok seviyoruz. Muhtemelen bu videodan sonra Gülüm de yakışıklı mısırcı, güvenlikçi gibi sosyal medyada fenomen olacak.

Gülüm, bir TikTok hesabı açıp canlı yayında hediyeleri mi toplayacak yoksa İSTAŞ'taki görevine devam mı edecek, yakında öğreniriz.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

Ahlaka ve insanın yükümlülüklerine dair bildiğim ne varsa futbola borçluyum." (Albert Camus)