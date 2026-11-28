Tüketicilerin alışveriş öncesindeki araştırma ve karar verme süreçlerinde yapay zekâ araçlarının rolü giderek artıyor.

Adobe'nin verilerine göre ABD perakende sitelerine üretken yapay zekâ asistanlarının yanıtlarındaki bağlantılara tıklanarak gelen ziyaretler, Eylül 2026'da diğer trafik kaynaklarına göre ziyaret başına yüzde 83 daha fazla gelir sağladı.

Yani müşteri artık onlarca internet sayfasında gezinme ve karşılaştırma yapma işini yapay zekâya bırakıyor.

Karar sürecinin önemli bir bölümü artık markanın sitesine gelmeden önce, yapay zekâ asistanlarıyla yapılan sohbetlerde tamamlanıyor.

İşte burası çok önemli: Yapay zekânın yönlendirdiği müşteri kararını vermiş oluyor ve alışverişin tamamlanması yüzde 90'a ulaşıyor.

Artık markalar, Google aramalarında üst sıraya çıkmak yerine yapay zekânın doğru ve güvenilir okuyabileceği net veriyi sunmak zorunda.

Özetle önümüzdeki dönemde "arama motoru" kadar "üretken yapay zekâ görünürlüğü" de rekabetin belirleyicisi olacak.

***



DOĞUM ORANLARINA FARKLI BİR BAKIŞ

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2026 tahminlerine göre dünya genelinde yıl boyunca yaklaşık 132.5 milyon bebeğin doğması bekleniyor.

Listenin ilk sırasında 22 milyon 988 bin 460 doğumla Hindistan yer alıyor.

Çin'de ise 8 milyon 625 bin 232 doğum öngörülüyor.

Böylece Hindistan'ın yıllık doğum sayısı Çin'in yaklaşık 2.7 katına ulaşıyor.

Listenin üst sıralarında Afrika ve Güney Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekiyor.

BM, Türkiye'yi yıllık doğum sayısında 28'inci sıraya yerleştiriyor.

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de 895 bin 374 bebek canlı doğdu.

Toplam doğurganlık hızı ise kadın başına 1.42 çocuğa geriledi.

Mesele artık yalnızca "Kaç kişi doğdu?" olmaktan çıktı; ileride kimin çalışıp kimin emekli maaşını finanse edeceği, konut talebinin ne olacağı gibi can alıcı bir matematik problemine dönüştü.

"Eyvah, nüfus yaşlanıyor, iş bitti" diye karalar bağlanıyor ama ben olaya biraz da diğer pencereden bakıyorum.

Yapay zekâ ve otomasyon bu hızla giderken gelecekte daha az gençle de çarklar dönebilir.

Otomasyon, yapay zekâ ve verimlilik artışı, daha az genç nüfusla bile üretimin sürebileceği ihtimalini doğuruyor. Yüksek doğum hızı tek başına avantaj değildir.

Örneğin Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1 milyar 481 milyon ama nüfusun yüzde 57'si fakir.

Asıl mesele, yeni doğan neslin eğitime, sağlığa ve nitelikli işe ne kadar erişebildiğidir.

Asıl yoğunlaşmamız gereken, doğacak çocuklara iyi eğitim ve iş imkânları sunmak olmalı.

***



GOOGLE'IN ASIL PLANI!

Yapay zekâ Gemini'a büyük yatırım yaptığından beri Google'ın hem arama tıklanma sayıları hem de reklam geliri hızla düşüyor.

Şu an şirket kendi kuyusunu kazıyor gibi gözüküyor.

Ancak asıl hedef, Gemini'yı insanlara alıştırdıktan sonra paralı aboneliklerin sayısını hızla artırmak.

Gelelim tüketici açısından asıl tehlikeye: "Google Arama ve diğer" kaleminden elde edilen reklam geliri 2025 yılında tam 224.53 milyar dolardı!

Google'ın bu parayı çöpe atacağını mı sanıyorsunuz?

Tahminim şöyle: Gemini insanoğlunun vazgeçilmezi olunca şirket buraya da reklam alacak ve gizli sponsorluk anlaşmaları yapacak.

Markalara "Yapay zekâ sonuçlarında öne çıkmak istiyorsanız para ödeyeceksiniz" diyecekler.

Markalar da canıgönülden bunu kabul edecek. Bu şu an bile yapılıyor olabilir!

Müşteri "Şu üründe hangi marka dayanıklı, daha ucuz, kaliteli" diye sorduğunda yapay zekâ en çok reklam vereni öne çıkaracak.

Böylece "Yapay zekâ ne derse doğrudur" diye düşünen insanlar aldatılmış olacak!

Ve Google belki de eskisinden daha çok reklam geliri elde edecek.

İşte yapay zekâ bu kadar tehlikeli!

Google gibi şirketler daha kolay küresel ekonomiye yön verecekler!

Yapay zekânın gelişimi devletlerin ya da insanoğlunun faydasına çalışan uluslararası bağımsız kurumların denetiminde olmalı!

***



EV 'GEZDİRME' PARASI

Bazı emlakçıların kiralık evlere talep artınca ev gezdirmek için 2 bin ila 5 bin lira istemesi tartışmaya neden oldu.

"Ev gezdirmenin parası mı olur?" diyenler haklı.

Zaten Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesi taşınmaz gösterme hizmeti için ücret alınmasını açıkça yasaklıyor.

Ama bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım:

Bazıları ciddi bir alıcı ya da kiracı olmadan sırf merakına ev gezmiyor mu?

Emlakçının üç saatini yiyip sonra ortadan kaybolan az mı insan var?

Öte yandan asansörün çalışmadığını veya binanın kentsel dönüşüme gireceğini söylemeyip ya da müşteriyi eksik bilgilendirip vaktini çalan emlakçılar da var.

Görsellerde de aldatmaca yapıyorlar, odaları geniş gösterecek açıda fotoğraf çekip kötü tarafları saklıyorlar.

Metrekareyi netten değil brütten söylüyorlar.

İki tarafın da vaktini boşa harcamayacak net bir düzen kurmak lazım.

Yoksa hem alıcı söylenir hem de emlakçı...

***



TEK SORUMLU AİLE DEĞİL

Okuldaki zorbalığı neredeyse tamamen "aile tutumlarına" bağlayan bir algı oluştu gibime geliyor.

Evet, ailedeki eğitim de önemli ama çocuklar günün yarısını okulda, arkadaş grubunda, ekranda geçiriyor; akran baskısı ya da okul iklimi bazen evdeki her şeyden daha baskın çıkabiliyor.

Bazen dışarıdaki dinamikler ve sosyal baskılar evdeki alışkanlıklardan daha baskın hâle gelir. Aileyi suçlayan ya da savunmaya iten bir bakış yerine, çocuğu çevreleyen tüm halkalara birlikte bakmak daha gerçekçi bir yaklaşım olur.

***



İZ BIRAKAN SÖZLER:

"En çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalamasısın." (Jim Rohn)