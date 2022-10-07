TUBA KALÇIK

Türkiye'nin gündeminde 'başörtüsüyle' ilgili herhangi bir mesele yoktu. Kadınlarımızın artık özgürce başörtüsünü takabildiği bir ortamda Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair çıkışı başta CHP'liler olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi desek yeridir. Tekrar siyasetin gündemine gelen bu konuyu CHP'den Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından ihraç edilen CHP eski genel sekreter Mehmet Sevigen ile konuştuk.







'YAZIKLAR OLSUN'

"Türkiye'de böyle bir gündem yok" diyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirmek için bir proje olduğuna artık iyice inandığını söyledi. "CHP'ye bu şahsı kayıt ettiren benim" diyen Sevigen, sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkından Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kayıt ettirdiğim için özür dilerim. CHP'yi bitirmek için elinden ne gelirse yapıyor. Adeta benden sonrası tufan diyor... Ticaret yaparken bile insanların akli dengesi yerinde mi diye kontrol edilir. Bu adam CHP gibi köklü bir partinin başında ama akli dengesi yerinde değil. Bence akli dengesi yerinde mi diye heyete sokulmalı. Partimizi ne hale getirdi, yazıklar olsun! Kılıçdaroğlu'nun bu zihniyetle yapacağı bir sonraki hamle Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi için Meclis'e teklifte bulunması olur diye düşünüyorum artık. Bakın, DSP de DYP de partilerine üye olarak bile almamışlardı Kılıçdaroğlu'nu... Baykal'ın talimatıyla ben partiye kayıt ettirmiştim. Çok pişmanım. Kılıçdaroğlu CHP'yi yönetecek akli dengeye sahip değil. Bu çıkışı da bunun en açık göstergesi.







Meral Akşener de Kılıçdaroğlu da seçimi ölüm gibi görüyorlar. Seçimi kaybedersek partimiz de batsın ülkemiz de batsın diye bir bakış açısına sahipler. Kendi yok oluşlarını Türkiye'nin yok oluşuna eş görüyorlar. Akşener ne diyor, 'Bu son seçim, bundan sonra seçim yok' diyor. Böyle konuşarak insanları tahrik de ediyorlar. Seçimi kan davasına dönüştürdüler. Bugün AK Parti kazanır, yarın muhalefet... Bunu böyle ölüm-kalım haline getirerek ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Ben seçilmezsem, ülke batsın diye hareket ediyorlar. Bunu da açık açık yapıyorlar. Başörtüsü diye bir sorun yok ki... Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu gündeme getirmesi halk düşmanlığından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu bence bir halk düşmanı. Bu sorunu gündeme getirmek, ülkenin dibine dinamit koymaktır. Muhalefet Türkiye'yi bölmek için ne gerekiyorsa yapıyor... Ülkede geçmişteki gibi tekrar gerilim yaratmak için böyle açıklamalar yapılıyor. Allah ülkemizi böyle insanlardan korusun..."