TUBA KALÇIK

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz günlerde 'Müziğin Efsaneleri Özel Ödülü'nü almak için katıldığı tören çok konuşuldu. Nedeni ise Aleyna Tilki'ye 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü vermesiydi. Biliyorsunuz, Aleyna Tilki hem konserlerdeki söylemleriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan bir isim. Orhan Gencebay gibi usta bir sanatçıdan bu ödülü almış olması basının büyük ilgisini çekti. Ben de ödül törenini duayen sanatçı Orhan Gencebay ile konuştum...







Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini ve beğendiğini söyleyen usta sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

"Törende Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum. Ben oraya ödül almak için gitmiştim. Ödül vermem için de rica edilince, sahneye çıktım. Ve ödülünü Aleyna'ya verdim. Aleyna'nın hem ruhu hem de fiziği çok güzel. Onu torunum gibi seviyorum. Genç şarkıcılar arasında en beğendiğim isimlerden biri. Şarkılarını da severek dinliyorum açıkçası. Daha yolun çok başında, kendini geliştireceğine inanıyorum. Tabii ki doğru yönlendirilirse. Sesini de, yorumunu da iyi buluyorum. Çok daha iyi bir noktaya geleceğini de düşünüyorum. Kendine has bir yorumu var. Aleyna Tilki'nin müzikal açıdan iyi bir alt yapısı var. Bu alt yapının üzerine kendini geliştirerek çok güzel bir müzik kariyeri inşa edebilir. Bizim gibi, yıllardır müziğin içinde olan müzisyenlerin gençlere destek olması çok önemli. Törende Aleyna halkın oylarıyla En İyi Kadın Şarkıcı seçilmiş, ben de ödülünü ona takdim ettim. Aleyna o gece için eleştirildi. Ben bu eleştirileri yanlış buluyorum. Gençlere köstek değil, destek olmalıyız. Ayrıca, ben ne açıklama yapsam bir tarafa çekmeye çalışanlar var. Söylediğim her sözü siyasi yorumlayan bir grup oluştu. Bu her konuda böyle olmaya başladı. Bu yüzden uzun süredir röportaj bile vermiyorum. Ödül töreninden dolayı yapılan olumsuz yorumları önemsemiyorum. Ben kim müziğe katkı sunuyorsa onu desteklerim. Aleyna gibi bıcır bıcır, müziğe emek veren gençleri desteklemek de beni mutlu eder. Ona ödülü verdiğim için de çok mutluyum. Yolu açık olsun."



'OPERASYON SONRASI OKUMALARA BAŞLIYORUM'

Orhan Gencebay'a yakın zamanda çıkarmayı planladığı albümü de sordum. İşte cevabı:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir albümdü. Öncesinde ufak bir operasyon geçireceğim. Ses tellerimde nodül var. Bu da sesimde çatallaşmaya yol açıyor. İstediğim gibi basamıyorum seslere. Sevenlerimin karşısında böyle çıkmak istemiyorum. Doktorumla konuştum. Ufak bir operasyonla ses tellerimdeki nodülü aldıracağım. Operasyondan sonra da albümüm için okumalara gireceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım halkımız beğenir. Uzun zaman sonra sevenlerimin karşısına albümle çıkacağım için çok mutluyum."