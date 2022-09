Kimsesizler için eşsiz bir şehir geliyor

150 bin metrekareye inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin yakında açılacağını söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Hiçbir iktidarın yapmadığı bir proje hayata geçiriliyor. Eşsiz bir şehir inşa ediyoruz” diyerek ekledi: “İnsani değerlere öncelik veren, ticari kaygı taşımayan bir yapıyız. 7/24 sağlık hizmeti veriyoruz. Her dinden insana kucak açıyoruz. Burası sadece Türk milletinin değil, insanlığın ortak değeri”

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Darülaceze dünyada eşi olmayan bir kurum, burada üç din bir arada; kilise var, havra var, cami var" diyen Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni projelerine çok büyük destek verdiğini belirtti.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri yakında açılacak. Çok büyük bir alana inşa ediliyor değil mi?

150 bin metrekareye inşa ediliyor. Hazine arazisi verildi kurumumuza. Cumhurbaşkanımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanımıza bize bağış yapılan bir tabloyu hediye ettik. Tabloda 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadisi yazıyordu. Cumhurbaşkanımız da törende konuşmasına bu hadis ile başladı. Böyle bir tevafuk da yaşandı. Törene dini temsilciler de katıldı. Üç dini de temsil eden din adamlarının katılması da son derece önemliydi. Dünyada eşi olmayan bir şehir inşa ediyoruz. Çok özel bir yere yapılıyor şehir; hem ulaşım hem de konaklama açısından çok uygun bir yerde olacak. Cumhurbaşkanımız inşaat süreciyle de yakından ilgileniyor. Türkiye'yi her alanda ileri noktaya taşıdığı gibi bu konuda da kurumumuzu ileriye taşıyor. Daha önce hiçbir iktidarın yapmadığı bir proje hayata geçiriliyor. Kamu bankalarına bile projeye destek olunması için talimat verdi. Mayıs ayında açılması planlanıyor. Bu binanın da tarihini bozmadan, insanlara hizmet etmeyi planlıyoruz. Kurumumuz topluma mal olmuş bir yapı. Bağışlarla ayakta duruyoruz. Halkımız bize destek oldukça daha çok insana ulaşacağız. Ülkemizde hayırsever çok insan var. İşadamlarımız da, sanatçılarımız da bize destek oluyor. Yeni projemize de destek bekliyoruz.









Bağış yapılması için güvenilirlik son derece önemli. Bu açıdan kurumunuz nasıl bir noktada?

Araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre; güvenilirlik oranımız yüzde 90 civarında. Halkımız buraya bağış yapıldığı zaman nereye gideceğini biliyor. Şeffaf bir yönetim tarzımız var. Tabii burada yöneticilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Ekibimiz bu işe misyon olarak bakıyor. O yüzden de son derece hassas davranıyoruz. Kurumumuzu her kesimden insan ziyaret ediyor. İhtiyaçlarımızı görüp, ona göre yardımda bulunuyor. Geçmişte Sakıp Sabancı, Doğuş Grubu yardımda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da belediye olarak buraya büyük destekte bulunmuştu. Allah rahmet eylesin.









PAZAR YURDA ENGEL OLUYOR



Üniversiteler açıldı. Öğrencilerimizin barınması için 1.000 kişilik bir yurt yaptınız. Bize bundan bahseder misiniz?

Bu sene faaliyete geçildi. Biz yaptık, KYK'ya devrettik. Çok modern, çok iyi hizmet veren bir yurt oldu. Avrupa'da bile böyle bir yurt yok. Her kesimden öğrenciye kapıları açık. Yasalara uygun şekilde yapılmasına rağmen 3 aylık bir durdurma süreci yaşandı. Biraz gecikmeli de olsa açıldı. Yurdun şöyle bir sorunu var, önündeki sokağa pazar kuruluyor. Pazar kurulduğu için de insanların araçları mahsur kalıyor. Biz birçok defa İstanbul Büyükşehir'e başvurduk pazar yeri değişsin diye. Maalesef bu konuda bize destek olunmadı. Bir de yolun ortasında soğutma üniteleri var. Hem yolu daraltıyor hem de çok gürültü yapıyor. Bunun düzenlenmesi için de defalarca başvuruldu ama olumlu bir dönüş olmadı. Biz herkese eşit mesafede bir kurumuz. Bize de aynı hassasiyetle yaklaşılmasını istiyoruz.









OLUMSUZ PROPAGANDA YAPANLAR ÖNCE GELİN GÖRÜN SONRA ELEŞTİRİN



Hedefleriniz nelerdir?

Değişen koşullara ayak uyduran bir kurumuz. İnsani değerlere öncelik veren, ticari kaygılar taşımayan bir yapıya sahibiz. İhtiyaç sahiplerine 7/24 sağlık hizmeti veriyoruz. Çok büyük bir özenle burada kalanlara yaklaşıyoruz. Burayı ziyaret etmeden, hakkımızda olumsuz propaganda yapanlar var. Önce gelin görün, sonra eleştirin. Burası sadece Türk milletinin değil, insanlığın ortak değeridir. Her dinden insana kucak açıyoruz. Yeni açılacak yerimizde de üç dinin mabedi yer alacak.









100 BİNE YAKIN KİŞİYE KUCAK AÇTIK



127 yıllık bir geçmişe sahip Darülaceze'nin tarihinden bahseder misiniz?

2. Abdülhamid'in ihtiyaca binaen kurduğu bir yer. Savaşlardan sonra ülkemize gelenlere yardımcı olmak, zor durumda olanlara kucak açmak için açılmış bir kurum. Düşünün İstanbul'a nüfusu kadar savaş mağduru insan gelmiş. 127 yıl önce hazırlanan tüzük hâlâ yürürlükte. Orijinalliğini koruyan yan bir kurum. Yarı özerk yani devletten pay almadan, devletin kontrolündeki bir yapıya sahibiz. 100 bine yakın insana kucak açmış, dünyada eşi olmayan bir kurumuz. Burada üç din bir arada. Kilise var, havra var, cami var. Açıldığı günden beri bu noktada son derece hassas davranılmış. 47. başkanıyım buranın, göreve geldiğim günden beri aynı hassasiyeti korumaya çalışıyorum. 1930 yılında Atatürk ziyaret etmiş kurumumuzu, Cevdet Sunay 1969'da gelmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hem yurt tesisimizin açılışına geldi hem de sosyal hizmet kentimizin temel atma törenine.



İMAMOĞLU, GÖLGE ETMESİN BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ



İBB Başkanı İmamoğlu size destek veriyor mu?

Hayır. İmamoğlu, gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. Aday olduğu dönemde kurumumuzu ziyaret etmişti. Sonrasında kendisi bizzat gelmedi. Bizim kurumumuz her kesimden insana açık. Buraya ihtiyaç sahiplerini alırken ne dinini, ne ırkını, ne de dünya görüşünü soruyoruz. Kimin yardıma ihtiyacı varsa, onu alıyoruz. Herkesin de bize böyle yaklaşmasını istiyoruz.