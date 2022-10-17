Yakın zamanda Külliye’de bir futbol müzesi açılacak

GÜNAYDIN’a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumburbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle spora büyük yatırımlar yapıldığını belirterek “Cumhurbaşkanımız sadece futbola değil, sporun her alanının gelişmesi için destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFF’nin 100. yılı. Yakın zamanda Külliye’de bir futbol müzesinin açılacağının müjdesini de vermek isterim” dedi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Göreviniz hem büyük bir sorumluluk istiyor, hem de eleştirilerin hedefinde oluyorsunuz.

Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. TFF Başkanlığı'nı kartvizit olarak kullanmak için aday olmadım. Bu kuruma ve Türk futboluna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde futbolun büyük sorunları vardı. Zor bir dönemde seçildik. Kısa sürede birçok yeniliğe imza attık. Askıda kalan birçok işi de çözüyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sorunu, yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuları kısa sürede çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesi ile hareket ediyoruz. Kutuplaşarak bir yere varamayız. Kavga etmek yerine, ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Benim dönemimde kulüplerle kavga etmeyeceğiz.

TFF Başkanlığı'ndan önce dört büyüklerden taraftarı olduğunuz bir takım var mıydı?

Başkanlığını yaptığım dönemde Gaziantepspor dışında bir takımı desteklemedim. Ama şimdi makamım gereği milli takımı tutuyorum. Tüm kulüplere eşit mesafedeyim.







CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK

Kulüp başkanlarının bir kısmı hakemlere yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor. 'Operasyon hakemi' diye bir tanımlama bile var artık.

Operasyon hakemi yanlış bir tanımlama. Böyle şehir efsaneleri yaratmamak gerekiyor. Eleştirilen hakemlerin birçoğu, yurt dışında yönettiği maçlarda övgü alıyor. Aynı hakem burada maç yönetince eleştirilerin hedefi oluyor. Hakemler de insan, onlara bu kadar yüklenmek yanlış. Bugün İngiltere'de bir hakem için böyle ağır konuşmalar yapamazsınız. Yaparsanız da büyük ceza alırsınız. Önümüzdeki dönemde de hakemlere ağır ithamlarda bulunanlara yönelik cezai yaptırım için adımlar atacağız. Biz TFF olarak hakemlerimizin eksikliklerini gidermek için projeleri hayata geçiriyoruz. Hakemleri dijital ortamda atıyoruz maçlara. Dünyanın hiçbir yerinde galip gelen taraf hakemden şikayet etmez. Hakemler, mağlubiyetlere kılıf olmamalı.

Futbolumuzun marka değerini arttırma hedefiniz olduğunu söylemiştiniz...

Futbolun marka değeri durduğu yerde artmaz. Biz birlik ve beraberlik kapsamında bir strateji yürüteceğiz. TFF, kulüp başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları, hakemlerimiz, taraftarlar, medya mensupları, üniversiteler, iş insanları gibi futbol camiasından insanları işin içine katarak, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun daha iyi noktaya gelmesi için çalışma yapacağım. Bağımsız ve uzman bir kuruluş ile anlaştık. Futbolun paydaşlarıyla sinerji oluşturarak, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık hedefler koyacağız. Ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun marka değerini arttıracağımıza inanıyorum.







Göreve geldiğiniz günden beri yaptığınız yenilikler var mı?

7 yıldır hakemlere zam yapılmamıştı, biz yaptık. Hakemlerimizin gelişimi için UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas ile eğitimci olarak anlaştık. Maçlara iki gözlemci getirdik. Saha ve VAR hakemlerini ayırdık. Futbolcuların lisanslarını ve transferlerini dijital hale getireceğiz. 6 ay sonra kulüpler artık futbolcuların lisansını da transferini de online olarak yapabilecek. Maç yayınlarıyla ilgili de yeniliklerimiz var. 2., 3. Lig maçlarının naklen yayınlanması için yayıncı kuruluşla anlaştık. Korsan yayınlarla da mücadele edeceğiz.

Hakem atamalarının yapay zeka tarafından atandığını açıklamıştınız. Ama hakem atamalarıyla da ilgili tartışmalar var.

Hakem atamaları konusunda şeffaf davranıyoruz. Yeni nesil hakem atama sistemine geçtik. Futbol Yönetim Sistemi yazılımını geliştirdik. Hatta biraz daha ileriye gidiyoruz, önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarını çağırıp, ligin bir haftasının maçlarına onların gözleri önünde hakem ataması yapacağız.







Futbol-siyaset ilişkisi yıllardır tartışılan bir konu...

Federasyonda görev yapan arkadaşlarım liyakat sahibi. Bu göreve seçildiğimde, tarafsız ve bağımsız şekilde görevimi yürüteceğimi beyan etmiştim. 4 aya yakın süredir başkanım, beni Ankara'dan kimse aramadı veya hiçbir konuda müdahalede bulunulmadı. Eğer siz kendiniz gidip talepte bulunmazsanız, size de kimse müdahale etmez. İşinizi doğru yaparsanız, dürüst ve eşit mesafede olursanız, size de kimse karışmaz. Sporumuza büyük yatırımlar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var. Kendisi futbola çok önem veren biri. Sadece futbol değil, sporun her alanına destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. yılı. Yakında Külliye'de bir futbol müzesi açılacak. Bunun da müjdesini vermek isterim.



VAR MERKEZİ'Nİ ZİYARETE AÇACAĞIZ

VAR sistemine büyük eleştiriler var...

VAR sistemi hata yapmıyor. Türkiye'de bu sistemin protokolü dışındaki kararlar verildiği için tartışmalı hale geldi. Biz federasyon olarak, VAR'ı protokol sınırları içine geri çektik. Saha hakemlerini ve VAR hakemlerini ayırdık. Önümüzdeki günlerde, VAR Merkezi'ni hem kulüp başkanlarının hem de basın mensuplarının ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. Belli günlerde, isteyenlere de simülatör eşliğinde maç yönettireceğiz.







HOCAYI GÖNDERMEK YERİNE ONA ŞANS VERDİK

Milli takımı neden yabancı bir hoca çalıştırıyor?

Mevcut hoca bizden önceki dönemde takımın başına getirildi. Federasyon olarak araştırdık, 20 yıldır hiçbir hocamıza görev süresini tamamlama şansı vermemişiz. Yarı yolda bırakmışız ve tazminat ödemek zorunda kalmışız. Bu da milli takımın başarısını çok olumsuz etkilemiş. Artık buna son vermek istiyoruz. İstikrardan yanayız. Hocayı göndermek yerine, ona şans vermeyi tercih ettik. Milli Takımın da anlık ve günlük başarıları bize bir şey kazandırmaz. Çok genç bir takımımız var. Sabır göstererek bu genç takımın gelişimi için çalışıyoruz. Genç takım olma avantajını iyi kullanarak, sürdürülebilir başarıları hedefliyoruz. İlk hedefimiz, Avrupa ve dünya kupasında sürekli olarak şampiyonaya katılma hakkı kazanmak.



DEĞERLİ HOCALARDAN İSTİŞARE KURULU OLUŞTURACAĞIZ

Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi büyük başarılara imza atmış hocalarımız var. Federasyon olarak bu isimlerden yararlanmayı düşünüyor musunuz?

Birçok değerli hocamız var. Tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşerek istişare kurulu oluşturmayı düşünüyoruz.







YABANCI HAKEM KONUSUNA SICAK BAKMIYORUZ

Derbi maçlarını ithal hakem yönetmeli diyen bir kesim de var...

Kulüpler Birliği'nde de bu konu gündeme geldi. TFF olarak biz 'yabancı hakem' konusuna sıcak bakmıyoruz. Ancak Erasmus öğrenci değişim modelinde olduğu gibi bazı ülkelerle hakem değişimi düşünüyoruz. Yani bizim hakemlerimiz yabancı liglerde maç yönetebilir. O ülke hakemleri de bizim ligimizde maç yönetebilir.



KADIN FUTBOLU İÇİN AYRI BİR BİRİM KURDUK

Kadın futbol takımımızla ilgili neleri hedefliyorsunuz?

Kadın futboluna ağırlık vereceğiz. 1., 2. ve 3. Lig'ini bu yıl tam olarak oynatacağız. Kadın futbolu için ayrı bir birim kurduk. Birimlerin başına da bir kadın hocamızı getirdik. Teknik direktörümüz de kadın. Kadın futbolunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.



ARABAMIN AKARYAKITINI BİLE CEBİMDEN VERİYORUM

Seçildiğiniz zaman makam aracı kullanmayacağınızı söylemiştiniz. Bu kararınızı uyguluyor musunuz?

Evet. Kendi aracımı ve kendi şoförümü kullanıyorum. Akaryakıtı bile kendi cebimden veriyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da aynı şekilde davranıyor.