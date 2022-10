TUBA KALÇIK

İkisi de Türkiye'nin en önemli sanatçısı. Kuşaktan kuşağa büyük bir hayran kitlesine sahip Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy bu hafta medyanın gündeminde sıkça yer aldılar. İki büyük ismin arasındaki gerilim, basının odağına oturdu dersem abartmış olmam. Ajda Pekkan bu toprakların yetiştirdiği çok önemli bir değer. Vizyonuyla, sanatıyla, duruşuyla ülkemizde birçok kadına ilham olmuş bir isim. Kendisiyle birçok kez röportaj yapma imkanım olduğu için ve yakından tanıdığım için de rahatlıkla söyleyebilirim, son derece güçlü ama bir o kadar da naif ve saygılı yapısıyla topluma örnek olmaya devam ediyor. Bülent Ersoy da sanatı ve kendi yaşamında verdiği mücadeleyle her kesimden insanın saygısını ve sevgisini kazanmış bir sanatçımız. Pekkan da, Ersoy da yıllara meydan okurcasına sanat yaşamlarını ilmek ilmek dokuyarak bugünlere geldiler.







Eserleriyle gelecek kuşaklara da ilham olacak değerli sanatçılarımızın arasındaki bu gerilim umarım bir an önce sonlanır. Ülke olarak kutuplaşmalardan, gerilimden, kavgadan-gürültüden dolayı çok yorulduk. Bizlere rol model olan sanatçılarımızın da böyle olumsuz haberler içinde yer alması içime sinmiyor açıkçası... Umarım bu gerilim yerini sulha bırakır.... Basının da bu konuda yangına körükle gitmek yerine yapıcı, uzlaşmacı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum...



İSTANBULLULAR KÜLTÜR FESTİVALİ'Nİ KAÇIRMAYIN DERİM...

İlk kez Beyoğlu'nda başlayan, bu yıl farklı illere yayılan Kültür Yolu Festivalleri uzun süre adından söz ettirecek bir etkinlik dizisi bence. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk başladığında pandemide derin yara alan sanat camiasına nefes olmuştu. Bu yıl da festivalin zenginliği Ankara, Diyarbakır, Çanakkale'ye yayıldı. Başkent, Sur, Troya Kültür Yolu Festivalleri çevre şehirlerdeki sanatseverlere de can damarı oldu.







İstanbul'daki festivallerin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne büyük bir keyifle bu yıl da katıldım. O kadar çok kıymetli etkinlik var ki... Kapalı salonlara ya da sokaklara yayılan etkinlikler 23 Ekim'e kadar devam edecek. AKM'deki 'İstiklal Harbi Sergisi' en fazla etkilendiğim sergilerden. Mutlaka ziyaret etmelisiniz.







Festivale ilgiyi ve Beyoğlu'na yansımasını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a sordum. Festivale olan ilgiden çok memnun olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Beyoğlu, eskiden olduğu gibi kültür-sanatın merkezi, çekim alanı, üretim üssü oldu. Bu coşku bütün ülkeye yayılacak. Bugün Beyoğlu'nda doya doya yaşadığımız bu hava farklı şehirlere ulaşıyor. Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği, yeniden imar edilen AKM, Beyoğlu'nda kültür- sanatın lokomotifi oldu, Beyoğlu Kültür Yolu da Türkiye'deki festivallerin lokomotifi oldu. AKM, Tarihi Atlas Sineması, Taksim Camii gibi eserler imar edildikten sonra Beyoğlu Kültür Yolu başladı. Şimdi bu eserlerin içinde gerçekleşen etkinlikler bizim ruhumuzu imar ediyor."