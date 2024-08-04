Sırp rakibim ‘biz birinci olduk ama en çok sen konuşuldun’ dedi

2024 Paris Olimpiyatları’nda eli cebinde atış pozuyla tüm dünyada gündem olan ve atıcılık dalında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, başarısının perde arkasını GÜNAYDIN’a anlattı. Dünyanın her yerinden kendisine mesajlar geldiğini belirten Dikeç, şöyle konuştu: "Japonya'dan 'Ülkemizde çok meşhur oldun' mesajları aldım. Birinci olan Sırp arkadaşım da 'Birinci biz olduk ama en çok sen konuşuldun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, karıştırılmış gibi' dedi. Bu kadar ilgi göreceğimi beklemiyordum"

Olimpiyatlar'da Türkiye ilk defa atıcılık branşında gümüş madalya kazandı. Neler söylemek istersiniz?

Evet, cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye atıcılık branşında böyle bir başarı kazandı. Gümüş madalya aldığım için çok mutluyum. 24 yıldır atıcılık sporuyla uğraşıyorum. Çok büyük emek, disiplin ve çalışmanın sonucu bu başarıyı kazandım.



SÜKSE DEĞİL DENGE

Atış yaparkenki pozunuz dünya basınında geniş yer buldu. Bu kadar konuşulacağını bekliyor muydunuz?

Açıkçası bu pozu sükse olsun diye yapmadım. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 Dünya, 4 Avrupa şampiyonam var. O yarışmalarda da aynı pozisyonda aynı şekilde atış yaptım. Vücudumu daha stabil ve dengede tutabilmek için elim cebimde atış yapıyorum. Atış pozumun bu kadar konuşulacağını da hiç beklemiyordum. Ben de açıkçası çok şaşırdım. Yurt dışındaki arkadaşlarım da atış pozumun çok konuşulduğunu söyledi. İnanın beklemediğim bir şeydi. Japonya'dan "Ülkemizde çok meşhur oldun" diye mesajlar geliyor. Sırbistan'da da aynı şekilde çok konuşuluyormuşum. Birinci olan Sırp arkadaşım bana mesaj attı, "Birinciliği biz aldık ama en çok sen konuşuluyorsun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız karıştırılmış gibi" dedi.







2028'DEN UMUTLUYUM

2024 Paris Olimpiyatları'na katılırken bu başarıyı kazanacağınızı düşünüyor muydunuz?

Kesinlikle. Daha önce 4 defa daha Olimpiyatlar'a katılmıştım. Dereceye girememiştim ama bu defa altın madalya alacağıma inanıyordum. 24 yılığın emeği var. Haftanın 6 günü, günde 4 saat çalıştım. Çok emek verdim. 2023'te Dünya 2'ncisi olduk. Şubat ayında Brezilya'daki Dünya Kupası yarışmasında birinci olduk. Münih'teki yarışmada da birinci olduk. Bir sporcu yarışmaya şansıyla, rızkıyla gider. Maalesef altın madalyayı ucundan kaçırdık. 2028'de altın madalyayı ülkeme kazandıracağıma inanıyorum.







85 MİLYONUN DUASIYLA GİTTİK

Olimpiyat dışındaki başarılarınızdan da bahseder misiniz?

Atıcılık aslında Türkiye'de çok tanınan bir branş değil. Oysa ki Federasyonumuz Cumhuriyet'le yaşıt. Daha önce atıcılıkta birçok uluslararası başarım var. Tek eksik olan Olimpiyat madalyamdı. Onu da ülkeme kazandırdım. Rakiplerim de benden bu başarıyı bekliyordu. Madalyayı aldıktan sonra "Madalya sana çok yakıştı. Hak ettin" dediler. 85 milyonun duasını alarak Olimpiyatlara gittik. Ülkemize böyle bir madalya getirdiğim için çok mutluyum. Benim bu başarım umarım gençlere ilham verir. Atıcılık sporuna ilginin daha da artacağına inanıyorum.







EKİPMANA İHTİYACIM YOK DIŞ SESTEN ETKİLENMİYORUM

Rakiplerinize göre daha az ekipmanla yarışmanız da gündeme geldi. Neler söylemek istersiniz?

Bununla ilgili yorumlar yapılıyor ama ekipmanım olmadığı için böyle yarışmadım, bunu baştan söyleyeyim. Devletimiz de bakanlık da federasyon da hangi ekipmanı istesek bize zamanında temin ediyorlar. Kendimi daha rahat hissettiğim için böyle yarışıyorum. Gözlük mercek kullanma ihtiyacım yok. Kulaklık da öyle. Yarışma sırasında dış sesten konsantrasyon açısından etkilenmiyorum. Bugüne kadar tüm yarışmalarda bu şekilde yarıştım.







YUSUF DİKEÇ'İN ANTRENÖRÜ OSMAN ERDİNÇ BİLGİLİ:

2028 OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYAYI KAZANACAĞIZ

Yusuf Bey'le kaç yıldır çalışıyorsunuz?

2002'den beri tanışıyoruz. 15 yıl aynı takımda birlikte yarıştık. Sonra da Milli Takım Antrenörü oldum. Yusuf Dikeç'le de 4-5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Olimpiyatlara çok uzun zamandır hazırlanıyorduk. Beşinci defa Olimpiyata gitmenin de baskısı vardı üzerimizde. Beş dünya, Dört Avrupa Şampiyonluğumuz var. 2006'da Norveç'te Yusuf Dikeç Dünya Rekoru'nu kırdı. O zaman Norveç gazetelerinde manşet olmuştu. Biz bu başarıyı hak ettik. Ailelerimizden ödün vererek çok çalıştık, çok emek verdik. 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanacağız. Hatta Sırbistan takımına "Altın madalyayı size emanet olarak veriyoruz, 2028'de sizden alacağız" diye espri yaptık.