TUBA KALÇIK

Kadın meselesi popülizm malzemesi yapılmayacak kadar ciddi bir sorundur. Ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sorunlarından biri, kadına şiddet. Ancak geçtiğimiz hafta ünlü bir kadın dergisinin kadına şiddet sorununu ele alış biçimini görünce hem çok öfkelendim hem de yakıştıramadım. Berrak Tüzünataç'ın kapak olduğu dergi, ünlü oyuncunun bedenini bir yandan metalaştırırken diğer yandan da kadın meselesine dikkat çekiyor. Ancak yarı çıplak pozlar eşliğinde kadına şiddet konusunu işlemek ciddiyetsizlikten başka bir şey değil. Bu ay kadına şiddet konusu çok gündemde, biz de ambülansın arkasına takılan taksici gibi bunun reytingini alalım mantığıyla hazırlandığı o kadar açıkça ortadaki... Nasıl bir akıl tutulması yaşadılarsa artık... Berrak Tüzünataç bir yandan vücudunu teşhir ederken diğer yandan da 'Kadın katliamları konusunda altını çizmek istediğiniz bir şey var mı?' sorusunu yanıtlıyor. Ünlü oyuncunun böyle bir şeye alet olması da ayrıca şaşırtıcı. Tüzünataç'ın bedenini verdiği pozlarla arzu nesnesi haline getirip, kadın cinayetlerini konuşmak absürtlükten başka bir şey değil. 'Meselemiz Ortak: Özgürce Kadın olmak' mottosuyla yayınladıkları sayıda özgür olmayı galiba sadece çıplaklık olarak anlamışlar. Çünkü bu kadar ciddi bir konuyu böyle ele almak başka türlü açıklanamaz.











İKİYÜZLÜ BİR YAKLAŞIM

Şunu da söylemek isterim, Berrak Tüzünataç, istediği gibi poz verir, benim eleştirim Tüzünataç'ın böyle bir şeye alet olmasıdır. Benim itirazım, kadını arzu nesnesi gibi gösterip bir yandan da kadın haklarına duyarlı gibi davranılmasınadır. Kadına şiddetle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu konu popülizm malzemesi yapılmayacak kadar ciddi bir sorun. Kimse bu sorun üzerinden prim yapmaya çalışmasın...



DİLAN YAŞADIKLARINDAN DERS ÇIKARMIYOR

Dilan Polat yine gündemde... Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla cezaevinden çıktığı günden beri zaten çok konuşuluyordu ama bu sefer kardeşi Sıla Doğu ile eğlence mekanında çekilen videosu ile tepkilere neden oldu. Biliyorsunuz, cezaevinden çıktıktan sonra Dilan Polat ile röportaj yapmıştım. "Kendinizle hesaplaştınız mı?" diye sorduğumda Polat şunları söylemişti:









"Yaptığım gösterişli içerik paylaşımları, toplumda yaşanan ekonomik sıkıntılar da dikkate alınınca olumsuz tepki aldı, daha hassas, dikkatli davranmalıydım. Bu tarz paylaşımları tekrarlamayı düşünmüyorum. Sağduyulu, olumlu, toplumu rahatsız etmeyecek içerikler paylaşmaya özen göstereceğim."

Polat bana bu cevabı verdi ama yine de gösterişli paylaşımlarına devam etti... Lüks markalı kıyafetler eşliğinde çektiği videolar, toplumsal hassasiyeti önemsemeden yaptığı paylaşımlarla toplumun tepkisini çekmeye devam etti. Her paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Polat'ın. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünebilir ama böyle davranmaya devam ederse eleştirilerin odağında olacağı da çok açık. Yaşadıklarından ders çıkarmamışa benziyor Dilan Polat. Yaptığı her paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın markaja alınırken çok daha dikkatli ve özenli davranması gerekiyor. Yoksa, toplumsal öfkeyi kendisine çekmeye devam edecek...