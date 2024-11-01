TUBA KALÇIK

Bu seneki 29 Ekim kutlamalarında CHP'li belediyelerin israfı gündem oldu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçılara dudak uçuklatan paralar ödeyen CHP'li belediyeler büyük tepki topladı. Ağızlarını her açtıklarında AK Partili belediyeleri israf ediyorlar diye suçlayan CHP'li belediyelerin maskesinin nasıl düştüğünü görmüş olduk... Belediye seçimleri sonrası Belediye Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li yeni başkanların seçim sonrası açıklamalarına bakın. Başkanlar ezberlemiş bir replikle, hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: "Bütçemiz yok, batık belediye devraldık. Benden önceki başkan gereksiz para harcamış."









E ne oldu şimdi? Böyle büyük büyük laflar edip, sonra bir sanatçıya milyonlar harcamayı nasıl izah edeceksiniz seçmeninize. Edemiyorlar zaten, kem küm açıklamalarla geçiştiriyorlar. Öyle bir yarış halinde para saçıyorlar ki şaşırmamak elde değil. Üstelik Ankara, İstanbul gibi Büyükşehir Belediyeleriyle de sınırlı değil bu durum. İlçe belediyeleri de benzer şekilde. Mesela Tarsus Belediyesi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İrem Derici konser verdi.









İddialara göre belediye sadece bu konser için 3 milyon TL para ödemiş İrem Derici'ye. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tasarruf tedbirleri kapsamında Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu'nu kapatmıştı. Dikkatinizi çekerim 'tasarruf tedbirleri' kapsamında... Boltaç, sadece tiyatroyu kapatmakla da kalmamış tiyatrosunda görev alan oyunculara da mobbing uygulamıştı. Yaptıkları gündem olunca da "Ben bu belediyede çalışan emekçi personelimin maaşını bile ödeyemiyorum" diyerek tasarruf tedbirleri kapsamında tiyatronun faaliyetlerini durdurduğunu söylemişti. Ali Boltaç bu açıklamayı yapalı 4 ay oldu. Bu süre zarfında ne değişti de bir konser için milyonlar ödeyecek kadar bütçeye sahip oldu? Bunlar işlerine gelince de işçinin, emekçinin hakkı diye mangalda kül bırakmaz ama bütçe yok diyerek maaşlarını ödemez.









Kendi çalışanının maaşını ödemeye gelince yok ama konser için milyonlar öde. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil... Düşünün ilçe belediyesinde bile bir konser için milyonlar telaffuz ediliyor. Artık bu saatten sonra CHP'li belediyeler rakiplerine 'israf' suçlamasında bulunmasın. İnandırıcılıkları kalmadı çünkü...











NEREDE CUMHURİYET SEVGİSİ

Bir sözüm de sanatçılara... Cumhuriyeti, Atatürk sevgisini dillerinden düşürmeyen sanatçılar, sıra bayram kutlaması için konserlere gelince uçuk fiyatlar istiyor. Nerede o zaman sizin Cumhuriyet sevginiz? Siz nasıl içinize sindirdiniz uçuk fiyatlarla 29 Ekim'de konser vermeyi, hem de toplumda bu kadar tepki varken? Pes gerçekten. Bu seneki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birçok belediye başkanının ve sanatçının gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu...