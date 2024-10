O arabaları şampiyonluktan kazandıklarımla aldım

Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yarışlara katılmasa da hayatını genç sporcular yetiştirmeye adadı. 5 yaşındaki oğlu Zayn’ı da yetiştiren Sofuoğlu, “Formula 1 hayali gerçek olacak” dedi. Sofuoğlu, çok konuşulan otomobilleriyle ilgili de “Çocukluk hayalimdi özel arabalar. Kazandığım paralarla, şampiyonluklarla aldığım arabalarım milletvekili olunca gündem oldu. Milletvekili olmadan önce de bu arabalara biniyordum” dedi

Motor sporlarında çığır açtınız. Şimdi de öğrenciler yetiştiriyorsunuz.

Her şeyden önce, ben motor sporlarını seven biriyim ve motor sporlarına çocukluğumdan beri çok büyük ilgim vardı. Allah bana motosiklet yarışmalarına girmeyi ve orada şampiyonluklar almayı nasip etti. Şimdi de sporcu yetiştiriyorum. Şu anda dünyada en iyi diyebileceğimiz sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu yetiştirdim. Biliyorsunuz, 2024 Superbike Şampiyonasına katıldı ve 2. kez dünya şampiyonu oldu. Öte yandan oğlum Zayn'ı yetiştiriyorum. Zayn'ı otomobil sporlarında yetiştirmek istiyorum. Biz motosiklet dalında güzel işler yaptık ama Türkiye çok büyük bir ülke, otomobil dalında iyi yetiştirilmiş sporcu ile Formula 1 hayalinin gerçek olacağına inanıyorum. Sadece Zayn değil tabii, nice gençlerimiz var yetiştirilen. Bu gençlerimiz de inşallah bir gün Formula 1'de yarışır. Federasyonun verdiği özel izinle Zayn'ı Türkiye Şampiyonası'nda yarıştırıyoruz. Normalde 6 yaşında bu yarışa katılabiliyorsunuz ama ben federasyona Zayn'ı denemelere bir alın, başarı sağlayamazsa bir sene bekleyelim dedim. Zayn bugüne kadarki en iyi dereceyi aldı. Bu vesileyle de sezonda başlamasına izin verildi. Şu anda genel klasmanda birinci durumda. Motosiklet yarışmasında da birincilik aldık. Hedefimiz kartingde de bunu başarmaktı. Bunu da başardık. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, yarışları izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Adım adım gidiyoruz. Bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. İnşallah İngiltere, İtalya ve Avrupa'nın birçok ülkelerindeki şampiyonalara katılacağız.







100 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Zayn sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Neler söylemek istersiniz?

Zayn ile yaptığımız işler dünyada ses getirsin istiyoruz. Çok da ilgi çekiyor. Bazı videoları 100 milyonun üzerinde izlendi. Daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor. 5 yaşında ulaştığı hızlar, kırdığı rekorlar dünyadaki herkesin çok ilgisini çekiyor. Amerika'da, Avrupa'da, Asya ülkelerinde çok takipçisi var. Biz de hem spor hem de sosyal medya tarafını aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Bugünün dünyasında sosyal medya çok önemli. Bu tanınırlığın Zayn'a ilerideki kariyerine avantajlar sağlayacağı düşündüğüm için sosyal medyaya önem veriyorum.







ZAYN FENOMEN DEĞİL!

Sosyal medyanın karanlık bir tarafı da var özellikle gençler açısından...

Ben Zayn'ı sosyal medya fenomeni olarak yetiştirmiyorum. Ben babası olarak Zayn'a hedef koydum, sporcu olarak ilerleyecek. Biz sosyal medyayı bu işin bir parçası olarak kullanıyoruz. Bu iş sonuçta sponsorlukla yürüyen, hayran kitlesine ihtiyaç olan bir spor dalı. Bu açıdan sosyal medyayı önemsiyorum. Kendi sosyal medya hesabımdan yılda bir kere paylaşım yapıyorum. Ama Zayn ile hemen hemen her gün paylaşım yapıyoruz. Zayn'ın tanınırlığı sayesinde Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Motosiklet Şampiyonası hınca hınç seyirci ile doluyor. Daha önceki şampiyonlarda böyle seyirci görülmedi. Yarış dışında da güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen eleştiri de alıyoruz. Zayn'ın yaptığı işler 5 yaşındaki çocuğun işi değil. Ama siz evde büyüyen 5 yaşındaki çocukla, Zayn'ı kıyaslarsanız yanlışa düşersiniz. Zayn inanılmaz bir eğitim alıyor, bunu da göz ardı etmemek lazım. Bir de şu var tabii, siz 5 yaşındaki çocuğa hiçbir şeyi zorla yaptıramazsınız. Zayn çok meraklı, ilgili. Anne-babası olarak biz de korkuyoruz. En çok da Zayn'a nazar değmesinden korkuyoruz. Allah nazardan korusun.







Sizin kullandığınız arabalar da çok konuşuluyor..

Ben motor sporları, otomobil meraklısı bir insanım. Çocukluğumdan beri, hayalim para kazanırsam özel arabalar almaktı. Kariyerimde kazandığım paralarla, şampiyonluklarla böyle arabalar almaya başladım. Ama bu arabalarım da gündeme milletvekili dönemimde çıkmaya başladı. Tabii, bu beni çok üzdü. Benim milletvekili öncesinde de bir kariyerim vardı. Ben 5 kez dünya şampiyonu oldum. Ben milletvekili olmadan önce de bu arabalara biniyordum. Eşim yabancı olduğu için araba alma hakkım da var. Ben kanuna, devletin kurallarına uyarak hakkım ne varsa kullanıyorum. İnsanlar bunu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Bunları geride bıraktım. Artık özel araba alayım diye hevesim de yok. Benim için özel arabalar Zayn ile yapacağım projeler için önemli. Artık trafikte özel arabalara binmiyorum.







ÇOCUKLARINIZIN HOBİSİNE DESTEK OLUN

Gençlerimizin bir spor dalıyla uğraşması çok önemli. Neler söylemek istersiniz?

Sporun her dalını çok seviyorum. Ben yakın çevremdeki herkese söylüyorum, çocuklarınızın peşinden koşun. Büyük oğlum futbolu seviyor peşinden koşuyorum, Zayn motosiklet sporunu seviyor peşinden koşuyorum. Ebeveynlerin çocuklarının sevdiği dalı bulmasında yardımcı olması gerekiyor. Sonra da onun peşinden koşması gerekiyor. Anne-babalar önce benim hayatım, benim hobilerim derse bu iş olmaz. Fedakarlık gerekiyor. Benim hobilerim geçmişte kaldı. Çocuklarımın hobileri var artık. Ben hayata böyle bakıyorum. 30 yaşında baba oldum. Çocuklarımı hep anlamaya çalıştım, onların hobilerini anlamaya çalıştım ve peşlerinden koştum. Çocuklarınız için siz fedakarlık yapacaksınız. Anne-baba olmak fedakarlık gerektiriyor.







FORMULA 1 HAYALİ GERÇEK OLACAK

Boynuz kulağı geçti mi? Oğlunuzu kendinizden daha yetenekli buluyor musunuz?

Zayn'ın yetenekli olduğuna inanıyorum. Ama konuşmak için çok erken. Ülkemizde kendini kanıtladı ama dünya arenasında da kanıtlaması gerekiyor. Türkiye'de kendi kategorilerinde hem motosiklette hem de karting'de zirvede. Ama şöyle de bir dezavantajı var, Zayn, 9 yaşındaki çocuklara karşı yarışıyor. İlkokul 1'e giden bir çocuğu Ortaokul 1'e giden bir çocuğu aynı sınava sokuyorsunuz gibi. Buna rağmen çok iyi gidiyor Zayn. İnanıyorum, iyi bir eğitimin ardından Formula 1 hayali gerçek olacak.







YARIŞMAYI ZİRVEDEYKEN BIRAKTIM

Zirvedeyken bıraktınız yarışmayı... Pişman oldunuz mu?

Cumhurbaşkanımız istediği için bıraktım. Tam zirvedeyken bıraktım. İyi ki bıraktım. Hiç pişman değilim. Bırakmasaydım, performansım düşmeye başlayacaktı. Cumhurbaşkanımızla ilk gün nasılsa hâlâ öyleyiz. Zaman zaman görüşüyoruz. Benim ona olan sevgim gönülden sevgi. Benim ona olan gönül bağım değişmez. Cumhurbaşkanımız hayatımda, kariyerimde hep bana sahip çıktı. Ona olan sevgim hiç değişmez.