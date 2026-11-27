Ülkemizi dünyaya tanıtmak ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için önemli projeler hayata geçiriliyor. Ülkemizi güzel tanıtmak adına bu kadar çaba harcanırken 'paragöz' bir taksicinin yaptığına bakın... GÜNAYDIN'ın Sema Demir imzalı haberini okuduğumda aklımdan tam da bu cümleler geçti. Haziran ayında İstanbul'daki Travis Scott konseri çıkışı ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger'ın yaşadığı taksi mağduriyeti, hazırlanan iddianameyle yeniden gündeme geldi.

Kendini akıllı zanneden taksici, taksimetreyi açmadan 10 dakikalık yol için 7 bin 300 lira para istiyor. Bu nasıl bir utanmazlıktır! Nasıl olsa turist kazıklandığını anlamaz diye düşündü ama yanıldı. Amerikalı turistin, taksicinin bu yaptığını ifşa etmesi sonucu şöföre 141 bin 500 lira idari para cezası kesildi ve çalışma kartı iptal edildi. Taksici için hazırlanan iddianamede ise sürücü hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yaşananları sosyal medyasından ifşa eden Amerikalı turisti izleyen acaba kaç kişinin İstanbul algısı olumsuz etkilenmiştir? Devletimiz turizmin gelişmesi için bu kadar mücadele ederken, bir taksicinin aç gözlülüğü sadece ona zarar vermiyor. İstanbul'un imajına da zarar veriyor.

Bir kişinin haksız kazancının bedelini, misafirlerini iyi ağırlamak için emek veren esnaf da işini dürüstçe yapan taksici de ödüyor. Turizmde güven, insanın bilmediği bir şehirde kendini ne kadar rahat hissettiğiyle ilgili. İstanbul'a ilk kez gelen biri güzergahı bilmeyebilir. Türkçe konuşamayabilir, gece yarısı başka bir araç bulamayacağını düşünebilir. Taksimetre tam da bu yüzden var.

Savcılığın, bu eylemi basit bir tarife ihlali olarak değil de, doğrudan 'dolandırıcılık' suçu kapsamında değerlendirerek beş yıla kadar hapis cezası talep etmesi ise caydırıcılık açısından son derece önemli.

Taksimetreyi açmadan turistten fahiş ücret almaya heveslenen taksiciler, umarım bu olaydan ders çıkarır.



DİJİTALLEŞEN MÜZİK DÜNYASI BÜYÜK BİR KIRILMA YAŞIYOR

Dijital müzik platformu Tidal, 9 Aralık'tan itibaren tamamen yapay zekâyla üretilen parçaları kabul etmeyeceğini ve mevcut içerikleri de platformdan kaldıracağını duyurdu. Bu kararın arkasında ise çok vahim bir tablo var. Platformun verilerine göre 90 günde platforma yüklenen parçaların tam yüzde 43'ü tamamen yapay zekâ ürünü. Bir tarafta, sanatçının aylarca ter döküp emek harcadığı eserler varken, diğer taraftan tek bir enstrümana bile dokunulmadan, saniyeler içinde algoritmalar tarafından üretilen şarkılar var.

Bu her şeyden önce müzisyenlere karşı büyük bir haksızlık. Dijital müzik platformları sapla samanı birbirinden ayırmak zorunda. Kayıtların nasıl üretildiğini açıkça belirtmek, insana ait olanla yapay zekayla üretileni birbirinden ayırmak dijital platformların hem dinleyiciye hem de müzisyene karşı son derece önemli bir sorumluluğudur. Aksi halde sanatçının hakkı algoritma çöplüğünde eriyip gidecek, dinleyici ise ruhsuz bir ses yığınına mahkûm edilecektir.