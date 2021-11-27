İnsanlık olarak her şeyden çok adalete ihtiyaç duyarız. Oysa ki adalet herkes için aynıdır. Birimiz için farklı diğeri için farklı işlemez, ince bir sınırı vardır. O sınırda herkes arasında eşitliği sağlamak gerekir. Söylendiği kadar kolay değildir aslında... Çünkü adalet, soğan zarından daha görünmezdir.



Ölçüsüz davranış yok olur

Karşınızdaki kişinin nasıl biri olduğunu öyle hemen anlayamazsınız. Biraz zaman geçmesi gerekir. Zaman geçtikçe de tanır ve nasıl biri olduğunu daha kolay bir şekilde fark edersiniz. Onun karşısında davranışlarınızı belirli bir ölçüde tutar ve ona zarar vermeyecek şekilde hareket edersiniz. Bu, hayatta her şeyin bir ölçüsü olduğunun simgesidir. Kimse kafasına göre davranamaz.







Çizginin üstünde durmak zor, düşmek kolaydır

Bir kavramdan mı ibarettir adalet? Yoksa sadece hislerimizle algılayabildiğimiz bir kavram mı? İnce bir çizgi vardır. O çizginin üstünde durmak zorken, düşmek de bir o kadar kolaydır. O çizgide yürüyebilenler, hiçbir şeyden korkmazlar. Farkında olmadan yaptığımız ya da yapmaya çalıştığımız davranışlar hiç tahmin edemeyeceğimiz sonuçlar doğurabilir. Öyle düşünmesek, istemesek de... Kötüye doğru giden yolu öngöremeyiz belki ama sonuç kötü olduğunda kimse senin gerçekten ne düşündüğünü önemsemez. Aslında kendini çok farklı düşünceler içerisinde anlatmak istemiş olabilirsin. Ama değişen bir şey olmaz. Puanı yoktur hayatın bazı konularda… Direkt sonuca bakar.



Hayatın dönemeçleri biter mi?

Vicdan da adalet konusu içerisinde olmazsa olmazdır. Verilen bir kararın adaletli olup olmaması daha sonra insanın vicdanında yük bırakır. Bu yükü taşımak da kolay değildir. Ummadık bir anda çıkar yeniden karşımıza... Hayatın zor dönemeçleri, alınacak daha nice virajları varken, insanın hep aklı bir önceki durakta kalır. İlerlemek yerine durmaktan ve hatta gerilemekten başka aklına bir şey gelmez.



İnsanın vicdanı adalet terazisi gibidir

Adalet yalnızca kitaplarda yazmaz. İnsanın vicdanı, adalet terazisi gibidir. Kitaplarla vicdan arasında fark vardır... Nasıl bazen beyin ve kalp birbirine ters düşerse, işte buna benzer bir fark… Üstelik adalet sanıldığı gibi yalnız bir kavram değildir. Yanında birçok şeyi barındırır. Günümüzün adalet kavramını anlamakta zorlanırız... Adaletli olmak zor ve önemlidir.