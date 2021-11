Konu bir yakınımız olduğunda kendimizden fedakârlık yapmaktan geri durmayız. Fakat hayatın akışı bizi öyle bir noktaya doğru sürükler ki bazı durumlarda kritik kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Bu durumda karşımızdaki kişinin tepkisi de değişir ve arkadaşımız dediğimiz, yakınımız olarak gördüğümüz kişi hayatımızdan çıkma noktasına gelir. Bu tarz süreçlerde karar vermek zordur. Peki aynı durum kardeş için gerekli olduğunda nasıl davranırız? Kestirip atamayız elbette ama sürekli kalbimizde tutarız.



Kardeş bağı kan bağından ötededir

Aile bağları hiç şüphesiz herkes için farklı anlamlar ifade eder. Kimimiz anne veya babamız ile anlaşamazken kimimiz de kardeşi ile anlaşamaz. Fakat aramızdaki kan bağları bizi biraz duygusal bir yapıya sokar. Sıradan biri için verdiğimiz karar ile kardeşimiz için vereceğimiz karar her zaman çok farklı olur. İnsanın canından bir parçası hakkında karar vermesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Olmayacaktır da…







Büyük olmanın rolü başkadır

Ailelerde büyük çocuklar, anne ve babanın olmadığı yerde kardeşler için yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde de baba olur. Onların büyümesi için fırsat verilmemiştir. Kendileri öğrenir ve kendileri uygularlar bazı davranışları. Birinin söylemesine gerek yoktur. Canı onun için yanarken, kalbi de onun için atar her zaman... Heyecanına, neşesine mutluluğuna ortak olur. Aralarındaki ilişki bağı tarif edilemez hiçbir zaman. Boşuna dememişler; ağabey baba gibi sevilirken, küçük kardeş de öz evlat gibi sevilir. Satürn'ün Kova seyrinde olduğu yıllardan geçerken kişilerin bireysel hatalarını aileye mal etmek büyük haksızlık olur...



Çürük elma sağlam elmayı da çürütür

İletişim dilinde temel, dinlemek ve karşındakinin söylediğini anlamaktır aslında… Sanal dünyanın çehresinde yani Kova Çağı'nda, her şeye tahammülümüzün azaldığı, aynı zamanda da yeni tahammüller ürettiğimiz bir dönemdeyiz. Yanlış ve hatalı davranışlar her zaman olur. Burada en önemli olan büyüklük göstermektir. Ama bunun karşılıklı ilişkilerin zedelenmeyeceği anlamına gelmediğini bilin. Su gibi akıp geçen dakikalar telafi edilemeyecek anlara doğru sürüklemesin bizi. Hayatta telafisi olmayan bir şey vardır; o da zamandır... Kim zamanı doğru kullanmaktan mahrum kalıp elindeki güzel anların da kötüye dönüşmesini, evrilmesini ister ki…