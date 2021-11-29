KOÇ: Yoğun bir ayı bitirip yeni bir aya başlıyorsun. Özellikle ihmal ettiğin konular varsa ayın ilk günlerinden koşuşturmaya başlayacaksın.

BOĞA: Yılın son ayına adım atıyorsun. Bu hafta gerçekleşecek güneş tutulması, hareketli bir hafta geçirmeni sağlayacak. Tutulma sana çeşitli mesajlar yollarken, sırlarını kimseyle paylaşamaman gerektiğini hatırlatacak.

İKİZLER: Yeni bir haftaya adım atarken belirsizlikler sona erecek. Neden mi? Çünkü ateş burcunda güneş tutulacak. Kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isterken, anlaşamadığın kişileri de hayatından çıkarmak isteyeceksin.

YENGEÇ: Tutulma gündemini belirleyecek. Salı günü senin için öne çıkarken, önemli kararlar verebilirsin. Çalışmalarının karşılığını alacağın bir sürece doğru ilerliyorsun.

ASLAN: Gelecek planların şekilleniyor. Çünkü gökyüzünde gündeme gelecek tutulma ve ardından Yeniay, harekete geçmeni sağlayacak. Geçmişten kalan alacak verecek konuları gündeme gelebilir.







BAŞAK: Bazı olayları sineye çekme devri sona eriyor. Tutulma sana yük olan konulardan kurtulacağını işaret ediyor. Tutulma ayrıca kendine önem vermen gerektiğini sana hatırlatacak.

TERAZİ: Haksızlık yaşadığın konularda hakkını alacak olman bu haftaki modunu belirleyecek. Tutulma bu haftanın en önemli olayı olurken, soğukkanlılığı hafta boyunca elden bırakmayacaksın.

AKREP: En çok haksızlığı kendine yaptığını fark edeceksin! Bu durumu lehine çevirmek yine senin elinde. Tutulma birçok fırsatı ayağına kadar getirirken, kendi isteklerine de kulak vereceksin.

YAY: Tutulmaya ev sahipliği yapıyorsun. Bu döngü seni desteklerken, yarım bıraktığın işleri tamamlamanı sağlayacak. Kendin dışında herkese yetişmeye çalışırken, duraklayacak ve kendine ne yapmak istediğini soracaksın.

OĞLAK: Tutulma en çok da unuttuğun konuları gündemine taşıyacak. Ne mi? Tabii ki kendin. Kendin dışında bir şeylere yetişmeye çalışırken hayatını göz ardı etmemen gerektiğini hatırlatacak.

KOVA: Yılın son tutulması, kaçırdığın fırsatları tekrar ayağına getirecek. Son kararı bu sefer koşullar değil, sen belirleyeceksin.

BALIK: Geçmişten ders almak seni keskin biri haline dönüştürecek. Kendinden taviz vermeyeceksin.