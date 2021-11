Bolluğun, kapsayıcılığın ve genişlemenin baş temsilcisi Jüpiter karşımızda. Bu gezegen astrolojide, diğer gezegenlere nazaran önemli bir yere sahiptir ve haritalardaki gücü daha hızlı hissedilir. Her ne kadar bireysel beğenilerin üzerinde duran, kapsayan bir gezegen olsa da zararlı konumlarındaki halleri de bir o kadar dikkate alınmalıdır. Sizler de Jüpiter'in ev sistemindeki etkisini merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.

Eğer Jüpiter ikinci evdeyse;

Hırsları artıran ve çalışkanlığı körükleyen bir konumlanma olsa da en amansız duyguları bile gün yüzüne çıkarabilir. "Zafere giden yolda her yol mubahtır" sözünü bu konumlanma için kullanabiliriz. Kişinin konfora olan zaaflarını üst düzeye çıkarır, düzene format atar.

Eğer Jüpiter beşinci evdeyse;

Genişleten gezegen Jüpiter'in, buradaki konumlanması iç dünyamız ile olan dostluğu gözler önüne serer. Özellikle de öz güven konusunda sorunları olan kişilerin haritalarındaki Jüpiter'in konumlanması bu biçimde olur. Kişi kendini kanıtlama isteğinden kendi karakteristik özelliklerini ortaya koyamaz.







Eğer Jüpiter yedinci evdeyse;

"Neymiş bu Jüpiter, kalplerimize de oyun oynamaz her halde" demeyin. Çünkü kapsayan gezegenin bu evdeki konumu sadakat kavramını test etmek adına elinden gelen her şeyi yapar. Kişinin kalpten gelen isteklerini yeniden sorgulatır. Özellikle sorunlu evliliklerde engelleri aşmak için zorluk yaratabilir.

Eğer Jüpiter sekizinci evdeyse;

Nedensiz davranışların kaynağını çözemediğimizi düşünürüz. Kişinin neden bu eğilimleri gösterdiğini veya niçin bu denli hızlı duygu geçişleri yaşadığını... İşte sekizinci evdeki Jüpiter konumu, kişinin doğal davranışlarından nasıl kaçmaya çalıştığını anlatır bize. Düzen algısını değiştirir. Yanlış anlaşılma hali artar.

Eğer Jüpiter onuncu evdeyse;

Kişi her ne kadar öz saygısını geliştirmiş de olsa Jüpiter'in bu evdeki konumlanması sebebiyle egosunun arttığını çevresindeki herkese gösterme ihtiyacı duyabilir. "Bunu benden daha iyi yapabilecek var mı?", "Bu iş bensiz olmaz" gibi sözler, haritalarında Jüpiter'in onuncu evde konumlanması sebebiyle bu gibi davranışlara yol açabilir.

Eğer Jüpiter on ikinci evdeyse;

Genişleten gezegenin bu evdeki konumu aile-işmutluluk üçlemesi arasındaki dengesiz yapıların daha çok ön plana çıkmasına zemin hazırlar. İşinde mutlu olmayan kişilerin bunu sürekli aile içine yansıtması tamamen bu konumlanma ile ilintilidir. Haliyle maddi kayıplar da bu duygu halinin tuzu biberi olur.