Mars! Her ne kadar onu savaşla tanımlamak istesek de kendisi mücadelenin sembolüdür. Zodyak, kuşağında burç değiştirdikçe nereye efor sarf edeceğimizin yönünü belirler. Savaş tekniklerini biz farkında olmadan öğretir. Özelikle toplumları yöneten stratejilerin rengini tanımlar. Mars, gökyüzünde mücadelenin nereden geleceğini anlatır. Yapıların ne türlü sarmanlardan geçeceğini, kitleleri nasıl bir sürece sokacağını anlatır. Mars, 2 günde 1 derece hareket ederek, Zodyak'taki turunu yaklaşık 2 senede tamamlar. Ama geçtiği alanda muhakkak farklı reaksiyonlar çıkarır. Mars, kendi doğal burcundaki hareketini bitirip, bugün Yay burcuna geçerken, gökyüzünün ateşini global anlamda hissettirecek.







GÖKYÜZÜ YORGUN

Dünya'da pandemi sarmalı yaygınlaşırken Mars, Yay burcunda hareket ediyordu. 2020 yılının 3 Ocak'ından, 16 Şubat'ına kadar dünya eş zamanlı öksürmeye başlamıştı. Sonrası malum… O günlerde eş zamanlı birçok kavuşum olmuştu. Şimdilerde ise gökyüzünün iyicil muhafızlarından Venüs, toprak burcunda geri giderken, gökyüzü zaten yorgun olacak. Bu da meydanın yine Mars'a kalacağına işaret ediyor. Bu işaretle, teknolojinin farklı alanlarda kullanılacağını insanlık olarak gözlemleyebiliriz. Aklımızdaki sorular bugünlerde artacak.



TESADÜF DEĞIL!

Evet, bugünlerde artık her şeyin herkesi ilgilendirdiği çağa doğru ilerliyoruz. Son yıllarda dünyanın neresinde olursanız olun, herkesin aynı duyguyu yaşamakta olup, aynı soruları sormasının tesadüf olmadığını, bunların altında bir sebep yattığını öğrenebiliriz. Dünyadaki birçok insan benzer sorunlarla karşılaşıp, aynı duygularla hareket edecek. 2012 yılında jenerasyon gezegenlerinin eş zamanlı yer değiştirmesiyle hızlanan dünyanın, 2020'de büyük duraksamasına tanıklık ettik...



YAPAY ZEKA...

Belki de bizi 2021 yılının mart ayından bu yana dev bir yapay zekanın içerisine sıkıştırdılar. Teknolojinin programlanıp hayatlarımıza entegre edilmeye çalışıldığını savunanların sayısı artacak. Mars, kolektif konulara doğru akacak.