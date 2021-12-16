İletişim gezegeni Merkür, 14 Aralık Salı günü toprağın öncüsü olan Oğlak burcuna geçti. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ne kadar hareket artıran bir çağrışımda bulunsa da adımlarımızı bin düşünüp bir attıracak bir gökyüzü olayı olacak. Yılın sonuna ne kadar hızlı geldiysek, finalini de bir o kadar yavaş yapacağımızı işaret ediyor Merkür'ün Oğlak seyri…



ANLAMAK MASRAFLI İŞTİR

İletişim gezegeni Merkür'ün toprağın değişkeninde hareket etmesi, bizleri çok daha farklı bir iletişim diline götürecek. İletişimde hazır cevap haller, leb demeden leblebiyi anlayanlar ve karşılaşacağınız yanlış anlaşılmalar… İşte bütün bunların zeminini Merkür oluşturacak. İletişim ve haberleşme gezegeni, Oğlak seyrinde, iletişimi ve parayı çok daha keskin konuşturacak bundan hiç şüpheniz olmasın.







TASARRUF VAKTI

Merkür, Oğlak seyrinde tek başına hareket etmeyecek. İletişim gezegeninin 14 Aralık'tan beri toprak burcunda olmasının yanı sıra, mücadele gezegeni de ateş burcuna geçiş yapacak. Merkür, 14 Aralık'tan 2 Ocak 2022'ye kadar paramızı, maaşımızı, zamları, gelir-giderlerimizi ve beklentilerimizi daha çok mercek altına almamızı isteyecek. Merkür, tasarruflu davranmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, evde kullanmadığımız eşyalarımızı nasıl değerlendireceğimizi de öğretecek.

2022 yılına geçişi sağlayacak ve iletişimin nasıl başlayacağını ifade eden gezegenin adı Merkür olacak. Merkür, 14 Aralık Salı gününden itibaren aslında bir nevi konuşmanın, iletişimin ve birbirimize karşı olan beklentinin nabzını yükseltmişti. Bu durum da en başta paraya yansıyacak.

Konuşulacak sektörler

Kargo şirketleri

Yemek şirketleri

Ulaşım sektörü

Bankacılık sektörü

Merkür, 'Çözümsüz hiçbir konu yok' diyor!

2016 yılında Oğlak burcunu ziyaret eden Merkür, çözülmeyen düğüm olamayacağını, hem kişisel hayatlarımızda hem de bütün insanoğluna göstermişti. 14 Aralık'tan itibaren Oğlak burcunda olacak Merkür, zamanın hızına yetişmeye çalışan bizlere adeta bir kılavuz niteliğinde olacak.

2016'yı hatırlayacak olursak;

O dönemden bu yana maddi arayışlarına dur dememiş kişiler için 2022 bir bitiş çizgisi niteliğinde olacak. Gökyüzünün hepimiz için planları var, son gülen iyi gülecek.

2016'dan beri evliliğinde sorunu olanlar ve bunu bir türlü geride bırakamayanlar artık temelli olarak üçüncü kişileri susturabilecek ve hayatlarındaki kırılma anlarını doğru bir biçimde yönetebilecek. 2022 beklenmedik gelişmelerle kalbinizi kazanmaya çalışacak.

2017 yılına sayılı günler kala Oğlak burcunda yerini almıştı Merkür… İlişkilere format atan kişilerin sayısını çoğaltan bu gökyüzü olayı, günümüze nazire yaparcasına rüzgarını hissettirecek.