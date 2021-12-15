Dün Yay burcuna geçiş yapan Mars, yüzeysel yaklaşımları ardımızda bırakmamız konusunda baskıcı bir tavır güdecek.

Gezegenlerin dizilimine ve hangi pozisyonda olduğuna göre olayların gidişatının değerlendirilmesine "mundane" yani politik astroloji denir. Mars politik astrolojide askeri alanı temsil eder. Bu alandaki gelişmeleri ve gündemi bizlere hatırlatır. Dolayısıyla dünyada askeri sanayiye karşı yatırım artarken, yapay zekanın daha işlevsel bir şekilde kullanılacağına şahitlik edeceğiz.

Dünyanın birçok siyasi otoritesinin küresel piyasalara açtığı savaştan yorgun dönmesi, uzun süreçli yapılan kalkınma planlarını etkileyebilir. Mars, Yay seyri ile birlikte askeri etkilerin yanı sıra insan haklarını da konuşacağız. Dünyanın birçok yerinde farklı insanlık dramları göreceğimiz bu süreçte 'Artık ne olacak?' sorusunu soracağız.

Çin'den çekilen büyük Amerikan şirketlerinin, üretimini farklı sahalara taşıdığını duyacağız.

Dünya ham madde kıtlığı çekerken, küresel kriz derinleşecek. Arz-talep dengesinin bozulmasındaki en büyük nedenlerinden birisinin fiyat politikalarından kaynaklandığını birçok ülkenin ekonomistinden dinleyeceğiz.

Siyasal yapılar, büyük teknoloji şirketlerine açtığı savaştan eli boş dönecek. Öte yandan Mars'ın ateş hali, hepimizin düzenli bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına uzun saatler ulaşılamamasına sebep olurken, bu şirketlerin borsada değer kaybetmesine de yol açabilir.

21 Mart 2006'da Satürn-Aslan döngüsünde kurulan ve Ay burcu Yay olan Twitter, Mars'ın Yay döngüsünden nasibine düşeni almaya başladı. Nasıl mı? 19 Kasım 1976 doğumlu Merkür'ü Yay olan Jack Dorsey'in istifasını, kurduğu medyadan açıklaması ilk adım olsa da bununla sınırlı kalmayacak.

Medyanın karanlık tarafına, savaş gezegeninin ateş halinde tanıklık edeceğiz. Bazı medyaların son düzenlemesi olan bağış sistemi, en çok konuşulacak konulardan birisi haline gelirken, verilerimizin nereye satıldığına yönelik imaları da tek tek öğreneceğiz. Gün geldiğinde medya patronlarının hesaplarının askıya alınıp alınamayacağını da hep birlikte göreceğiz.







MARS'A DAİR BİLGİLER

Mars, her burçta farklı bir potansiyeli ortaya çıkarır.

Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir Mars... Karşısında olduğu Terazi ve Boğa burcunda zararlı bazı fonksiyonları ortaya çıkarır.

Oğlak burcunda Mars yücelim gösterirken, karşıt burcu olan Yengeç burcunda ise zayıf role bürünür. Yani açık mücadeleye giremez.

Mars ateş burçlarında hareket ederken (Koç, Aslan ve Yay) daha hırslı bir role bürünür.

Diğer burçlarda ise bu durum nötr etkiye sahiptir. (İkizler, Başak ve Kova Balık) Yani sonuç olarak yıkmaz da yapmaz da…