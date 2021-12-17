Bizleri olumsuz etkileyen durumları hayatımızdan çıkarmak ya da ferahlamak için uyguladığımız bir yöntemdir detoks. Detoks aracılığıyla yenilenme imkanı bulurken, kendimizi de hafiflemiş hissederiz. Peki zihnimizdeki yüklerden kurtulmak için seçtiğimiz bu yolu gündelik hayattaki iletişimimize, kullandığımız teknolojiye nasıl dahil edebiliriz?

Hayatımızın en önemli günlerinden geçiyoruz!

Bütün detaylarına hakim olamadığımız sosyal medya, her geçen gün bizi daha fazla içerisine çekiyor. Hepimizin kendisine ait, sürekli olarak kullandığı sosyal medya platformları mevcut. Gizliliğin kalmadığı, herkesin her şeyi gördüğü, bildiği yüzyıldan geçiyoruz. Zamanın magazin programları haline dönüşen bu platformlar, sizi reel yaşamdan uzaklaştırdığı gibi gerçeklik olgusunun da önüne geçiyor. Hayatınızın en önemli günlerinden geçerken daha ne kadar oyalanmaya devam edeceksiniz?







Başkasının yükünü neden taşıyorsunuz?

Çağın gerekliliklerine ister istemez ayak uyduruyoruz. Sosyal medya çağında da hepimiz mükemmeli arıyoruz. Mükemmele olan tutkumuz, gerçekliğin de önüne geçiyor. Gözümüze inen perde, bizim dışımızda herkesi yansıtırken, kendimize ait olmayan dertleri üstleniyor, hiçbir şey olmamış gibi onları da sahiplenmeye başlıyoruz. İletişimin en güzeli yüz yüze yapılanı... Karşınızdaki kişinin söyleyemediklerini gözlerinde okumak gerekir ki onu daha iyi anlayalım. Bu yüzden;

Sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak güzel ama bunu güzel kılan gerçek hayatta olması.

Sosyal medyayı ihtiyacınız doğrultusunda kullanın.

Size zarar veren yükleri, ait olduğu yere bırakın.

Yenilenmekten korkmayın.

Gözlerinizi kapatırsanız hiçbir şey göremezsiniz!

Vaktimizi daha güzel uğraşlara ayırmalıyız. Bize fayda sağlayacak o kadar çok şey var ki hayatta! Ama sanki biz görmek istemiyoruz. Gözlerinizi kapatırsanız, hiçbir şey göremezsiniz. Dışardaki havanın güzelliği, arkadaşlar ile olan eğlenceli dakikaların farkına varın. Hayata olan bağlılığınızı artırmak için teknoloji olan bağlarınızı sınırlandırın! 2022 yılında "sıfırdan" parolası ile yola çıkarken, kendinizi yenilemeyi ertelemeyin.