27 derecede üçüncü kez gerçekleşecek olan değişken burçtaki bu Dolunay, görünmeyen daha neleri görmemizi sağlayacak derseniz, kim kimin hakkına giriyor işte onu öğreneceğiz. Bugüne kadar sesini duyuramayanların çığlıklarını duyacağız. Buna her alanda şahit olabilirsiniz çünkü, İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay; iletişimi, haberleşmeyi, adaleti, kişisel hürriyet haklarınızı, dijital kanunları ve gizlilik politikalarına kadar her şeyi masaya yatıracağımızı işaret ediyor.

Ne zaman gerçekleşecek?

Yarın, yani 19 Aralık tarihinde saatler 07.35'i gösterdiğinde 27 derecede hava burcunun değişkeninde bir Dolunay gerçekleşecek.







GENÇ KUŞAK ÖNE ÇIKIYOR

Hava burcunda bu geniş etkiye sahip olan Dolunay ile birlikte galeyana gelme durumunun ne gibi boyutlara taşınacağına şahit olacağız. Özellikle de bu sıralar galeyana gelerek, sert konuşmalarla gaf arasında sıkışan açıklamalarla karşılaşabiliriz. Bir yandan konuşma dilimiz değişirken bir yandan da genç kuşağın yavaş yavaş, niteliklerini geliştirip bilgilerini daha çok kullanmak istediklerini göreceğiz. Konuşanlar, gençler olacak.

Özleyenler duygularını belli edecek!

Yarın sırlı bir açıda, Dolunay gerçekleştiği esnada güzellik gezegeni Venüs'ün de yavaşlaması, kişisel hayatlarımızı ve yuvamızda yaşadığımız sorunları gözler önüne serebilir. Evliliğinde kırılma anları yaşayanlar, ani bir kararla pişmanlığa kucak açabilirler. Ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler yüzünden evliliğini bitirmeye çalışan çiftler göreceğiz. "Ben ne yaptım!" sözü defalarca zikredilirken, içsel sorgulamalar farklı bir boyutta karşımıza çıkacak. Bitmiş evliliklerin enkazında bağdaş kuranlar pişmanlıklarını daha yüksek sesle dile getirecekler.

Kainat, çantasını topladı ve yola çıktı...

"İçimizde ne varsa dışımız onu yansıtır" sözünün, hızla akan bu dünyada karşılık bulamayacağını Dolunay'ın getirdikleri ile beraber daha net göreceğiz. Kafamızı dünyanın neresinden dışarı çıkarırsak çıkaralım; suçluluk, kaygı bozukluğu, yetersizlik, isteksizlik ve tembellik duygusunu bir şekilde gündelik olarak sıklıkla hissedeceğiz. Evrenin sadece tatlı duygular güden bir sinerjisi olmadığını kavrayacağız. Hal böyle olunca istediğimiz kadar kişisel gelişim öğretileriyle, yeni ritüeller denesek de kainat zamanın daha hızlı akması için elinden geleni ardına koymayacak. Kaderimizi yalnızca kolektif bir bilinç ile değiştirebileceğimizin farkına varacağız.