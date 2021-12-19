Bugün hava burcunda 27 derecede bir Dolunay gerçekleşecek. Peki Dolunay burçları nasıl etkileyecek? Gelin beraber keşfedelim.

KOÇ: Emeklerinizin karşılığını almak için sorumluluklarınızı artırabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz harcamaları, Dolunay ile beraber kolayca yapabileceksiniz. Kararsız yapınızı arkada bırakacaksınız.

BOĞA: Ailenizle aranızda işiniz ile alakalı konularda soğuk rüzgarlar esiyorsa, daha farklı bir yoldan iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Sektör değiştirmek için henüz çok erken olduğu fikri, aklınızdan çıkmıyor.

İKİZLER: Kalbinizle aklınız arasına sıkışan düşünceler sonunda dile geliyor. Burcunuzda misafir ettiğiniz Dolunay, sessizliğinizin bozulacağını işaret ediyor. Herkesle hesaplaşmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Mantığınızla hareket etmek için ne kadar fırsat kollasanız da 2022'ye doğru yürürken çevrenizdeki kişiler sebebiyle aceleci kararlar alabilirsiniz. Dolunay biraz frene basmanız konusunda uyarıyor.

ASLAN: Hedefleriniz ve idealleriniz için sosyal çevrenize karşı daha farklı bir yapıya bürüneceksiniz bu Dolunay'da. 'Sen böyle değildin' cümlesini bolca işitebilirsiniz.







BAŞAK: Duygusal gidişatınızı etkileyen bütün kötü detayları unutmak için kendinizi zorlamanız gereken bir süreçtesiniz. Dolunay size en iyi olduğunuz alanları hatırlatacak. Kendinizi gerçekleştirebileceksiniz.

TERAZİ: Dolunay ile beraber aşk hayatınızda ne kadar sahiplenici bir yapıda olduğunuzu daha çok fark edeceksiniz. Size karşı ilgisiz olan kişilere büyük tepkiler vermek yerine sessizce uzaklaşacaksınız.

AKREP: Küçük hesaplar size göre değil. Çevrenizdeki insanlar ne kadar kulis peşinde koşarsa koşsun, siz net olacaksınız. Dolunay'ın size bir uyarısı var: 'Alıngan tavırlara geçit vermemeye, dikkat!'

YAY: Maddi dengeleri yerinden oynatabilecek kararlar alırken iki kere düşüneceğiniz bir süreçte olduğunuzu, Dolunay günlerinde daha çok hissedeceksiniz. Ansızın gelen eklem ağrılarının sebebi çok uzakta değil.

OĞLAK: Kaybetmekten korkmayan yanınızı ortaya koyacağınız günler geldi. Önünüzdeki yol ayrımları nasıl olursa olsun, en doğru yolda ilerleme isteğinizi artıracak bir Dolunay söz konusu… Karşıt burcunuzdaki Dolunay'ın söyleyecekleri var, kulak vereceksiniz.

KOVA: İsteklerinizin ve taleplerinizin başkalaşım geçirdiğini düşünerek, listenizi uzatacaksınız. En elzem ihtiyaçlarınızı tamamlamak yerine, çok da ihtiyacınızın olmadığı harcamalar yapmak planlarınızı askıya aldırtabilir.

BALIK: Dönüp geçmişinize baktığınız, iç çektiğiniz günlerden artık sıyrılacaksınız. Hava burcundaki bu Dolunay size adım atma gücü verecek. Hayata karşı daha asi bir yapıya bürünmeniz an meselesi…