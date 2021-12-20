2021 yılına şöyle bir dönüp baktığınızda ne de zor günleri ardınızda bıraktığınızı ve kararlarınızla yeni bir rota çizmeye doğru emin adımlarla yürüdüğünüzü fark edeceksiniz. Mental açıdan sizi yoran bütün detayları ardınızda bırakma cesareti gösteren ender burçlardan biri olacaksınız. Kendinize ne kadar büyük sözler verdiğinizi, bu sözlerin altından nasıl kalktığınızı bir kez daha göreceksiniz.

2022'de maddi planlamanızı daha sıkı yapacak, sizi zor duruma düşürecek harcamalardan kaçınacaksınız.

Nedensiz dedikoduların içinde bulunmak istemeyeceksiniz.

"Hayır" cevabını artık daha çok kullanacaksınız.







OYUNLARI BOZACAKSINIZ

Kararlarınızı ertelemekten hoşlanmayan, olayları dakikasında çözmek isteyen bir burçsunuz.

2022 yılında bu cevval yapınızı asla bırakmayacaksınız. Özellikle de ailevi sorunlarınız varsa bu sorunları arabulucu yanınızı kullanarak çözeceksiniz.

Kardeşleriniz ile daha iyi anlaşacak, onlarla ortaklı işler yapmak isteyeceksiniz.

Mayıs ayında Jüpiter'in burcunuzda konumlanmasıyla iletişim yetenekleriniz artarken, pratik zekanızı efektif bir şekilde kullanacaksınız.

Geleceğiniz için emin adımlar atacak, üzerinize oynandığını düşündüğünüz oyunların hepsini bozacaksınız.

Mayıs ayında gezegenlerin burcunuzda konumlanmasıyla kalbinizi yenileyeceksiniz. Aklınızdaki planları gündelik hayatınıza entegre ederken, mantığınıza bolca başvuracağınız bir yılda olduğunuzu anlayacaksınız.

Dayanılmaz konular çözüme kavuşacak. Şans gezegeni burcunuzda yeni bir döngüyü başlatıyor, hazır mısınız?

İlişkisi olan bir Koç burcuysanız; ortak noktaların aşkınızı ne kadar güçlendiren bir detay olduğunu yeniden fark edeceksiniz.

Sevdiğiniz kişi ile ortak hobiler edineceksiniz.

Kalbi boş bir Koç burcuysanız; aşka olan inancınızı yeniden kazanacaksınız. Geçmiş yaralarınızı sarmak, geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak. Nisan, aşka olan güveninizi tazeleyecek.



2022'NİN İLK DÖRT AYINDA

Arkadaş ortamınızı değiştirecek, vizyonunuzu geliştireceksiniz.

Maddi açıdan yeni projelere imza atabilir, iş değişikliği yapabilirsiniz.



2022'NIN İKİNCİ DÖRT AYINDA

Kalbinizi yoran konuları bir kenara bırakıp ferahlayacaksınız.

"Su akar yolunu bulur" sözünü özellikle de hayal kırıklığı yaşadığınız konularda söyleyeceksiniz.



2022'İN SON DÖRT AYINDA

Gökkubbenin desteğini ve gayretini detaylı konuları irdelerken fark edeceksiniz.

Yaptığınız işlerle çevrenizden takdir toplayacaksınız.