Fıtratınızda bir olayı kestirip atmak yok. Olmadı da… Öyle ki Boğa burcu olarak 2021 yılını ardınızda bırakırken hem kendi içinizdeki yüzleşmeleri sonlandıracak hem de çıktığınız bütün mücadeleleri alnınızın akıyla tamamlayacaksınız. Sorumluluklarınızın verdiği yükleri ve harcadığınız emekleri unutmadınız. 2022'ye girerken de unutmayacaksınız. Yılı büyük bir verimle yaşamak için bütün düzeninizi değiştirecek, kendi hikayenizi baştan yazacaksınız. Gök kubbe, küllerinizden doğarken kaybedeceğiniz bir savaşın olmayacağının altını çiziyor.

Kendi işini kurmak için imkanlarını sonuna kadar kullanan bir Boğa burcuysanız, bunun karşılığını sonunda alabileceksiniz.

Aile içi ilişkilerinizi geliştirmek, stres oranınızı büyük ölçüde azaltacak.







YOL GÖSTERECEKSİNİZ

Bu yıl size çok şey öğretecek. Daha önce kabul etmediğiniz, ön yargılı olduğunuz konularda ne kadar esneyebildiğinizi fark edeceksiniz. Bu yıl bir bakıma hem öğrenecek hem de öğreteceksiniz. Çevrenizdeki kişilere engin denizler misali yardım eli uzatacaksınız. Kalbinizde çözdüğünüz bütün kırgınlıklar daha verimli planlar üretmenize yardımcı olacak. Bu verimli havayı değer verdiğiniz insanların da yakalaması için uğraşlarınız bitmeyecek. Aşkta yenilgi aldığınızı ve toparlanamadığınızı düşünüyorsanız, artık eski sizi geride bırakacaksınız ve toparlanacaksınız.







ARAYIŞ ÇÖZÜM GETİRECEK

Yerinizde saymanın ne kadar vakit kaybı olduğunu 2022 yılı size gösterecek. Bir dakikanızı bile boş işlere ayırmak istemeyecek, hedefe kilitleneceksiniz. Kasım ayında burcunuzda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, çizgilerinizi belirginleştirecek.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysanız; sevdiğiniz kişinin kariyer hayatı ile ilgili aldığı kararlarda onunla aynı fikirde olacaksınız.

Kalbi boş bir Boğa burcuysanız; 2022 yılında "işte bu doğru kişi!" diyeceğiniz hayat arkadaşınızla yolunuz kesişecek. Evlilik size uzak değil diyor gök kubbe.



2022'nin ilk dört ayında;

Zor elde ettiğiniz maddi kazançlarınızı çabucak elden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Kardeşlerinizle yaşadığınız uzun polemiklerden uzak duracaksınız.

Özellikle kardeşlerinizle buzları eriteceksiniz.



2022'nin ikinci dört ayında;

Yer, yön, sektör değişikliği konularına daha sıcak bakabilirsiniz.

Çevrenizde işi yüzünden huzursuz hisseden kişiler varsa onlara yeni yollar göstereceksiniz.



2022'in son dört ayında;

İnadınızı kırıp, sizi değiştirecek kişi ile tanışacaksınız.

Ortağınızla bazı konularda gerilebilirsiniz.