SAİT GÜRSOY

21. yüzyılın değişim hızında topluma, içinde bulunduğu ortama ve kendine yön veren, teknolojinin sunduğu fırsatları üretime dönüştüren, küresel meselelere kafa yoran ve çözüm üreten bir nesli nasıl yetiştireceğimize kafa yoruyoruz.

Bu sorunun cevabı tahminlerimizin aksine evlerde ya da okullarda kullanılan son teknolojilerde değil. Önemli olan çocuklarımızla kurduğumuz bağın ne kadar güçlü olduğu ve her gün sıklıkla uyguladığımız yöntemlerin ne kadar olumlu bir deneyim yarattığı.

"Geleceği Kodlayanlar" kitabında yazar Burcu Aybat, gelecek için heyecan ve endişeyi aynı anda hisseden eğitimciler ve ailelerin sıklıkla sorduğu sorulara cevap aramış.

Öğretmenlere yenilikçi öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını uygulamış. Çocuklardaki öğrenme kasını geliştirmenin yollarını anlatırken ebeveynlere hata yapmaktan korkmayan bir nesil yetiştirmenin ipuçlarını göstermeye çalışmış.

Geleceği kodlayanların dünyasına gidebilmek için 6 adımı atmanız gerek:

1. İnovasyon kültürü oluşturun:

Yaratıcı olmaya, risk almaya, liderlik etmeye, girişimci olmaya davet edecek fırsatları çocukların ekosistemlerinde yaratmalısınız.

2. Liderlik programını hayata geçirin:

Çocukların liderlik özelliklerini geliştirmeleri için bir amaç edinmeleri konusunda onları teşvik etmeli ve onlara liderlik edebilecekleri bir ortam hazırlamalısınız.

3. Yaratıcılığı ateşleyin:

Yaratıcılıklarını ateşlemek için çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamalı, bilgi ve beceriler edinmeleri için fırsatlar yaratmalı, onların başaracaklarına inanmakta ısrarcı olmalı ve öğrenmenin sahipliğini onlara vermelisiniz.

4. Profesyonel gelişimi destekleyin:

Çocukların soru sormayı, asıl probleme kafa yormayı, fikir üretmeyi, eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenebilecekleri tasarım odaklı düşünme deneyimleri kurgulamalısınız.

5. Değişimin öncüleri olun: Evde, okulda ve yaşadıkları çevrede bir değişimi kurgulamalarına ve ona öncülük etmelerine fırsat yaratmalısınız.

6. Girişimciliği teşvik edin:

Çocukların geleceğin girişimlerini merak duygularıyla kuracaklarını unutmamalısınız.

Her zaman "neden", "nasıl", "ne zaman", "peki ya" sorularını sormalarına izin vermelisiniz.

Tüm bu adımları uygularken aklımızdan çıkarmamamız gereken şey, çocuklarımızın kalıpların dışına çıkabilmeleri için farklı bakış açılarıyla karşılaşacakları çeşitlilikte ortamlar yaratmak. Teknoloji, onlara böyle bir çeşitliliğe kavuşmaları için müthiş bir kanal oluşturuyor.

Girişimcilik, maker, robotik, medya ve tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zekâ gibi popüler konuları takip edebilirler. Bu yeni konularda çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, inovasyon üreten bir neslin doğmasını da beraberinde getirecek hiç şüphesiz.