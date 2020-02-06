SAİT GÜRSOY

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın 2'nci dönemi başlayalı 4 gün oldu. Sorumlulukların az, eğlencenin olduğu 15 günlük tatili arkada bırakıp; sabah erken kalkılan, daha fazla kuralın olduğu yeni okul dönemine alışmak pek çok öğrenci için pek de keyifli olmayabilir. Ancak bu ilk haftaları daha rahat geçirmek ve yılı daha başarılı sonlandırabilmek için, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin yapabilecekleri var elbette. Bu konuyu, Bahçeşehir Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak ile konuştuk. Önce anne, babalara seslenelim. İlk iki hafta çocuklarınızın okul dönemindeki rutinlerine alışabilmeleri için biraz daha anlayışlı olmanızı öneriyorum. Çünkü çocuklarınızın vücut saatleri tatile çoktan alıştı. Geç kalkmaya alışmış bir bünyeyi "erken yat baskısı" ile strese sokmak yerine, birkaç gün zaman tanımak daha sağlıklı olacak. Çünkü birkaç gün geç yatsa da erken kalktığı ikinci ya da üçüncü günden itibaren erkenden uykusu gelecektir. Dolayısıyla endişe etmenize gerek yok. Çocuğun ikinci döneme motivasyonu yüksek olarak başlaması için sadece iyi dileklerin ifade edilmesi gerekiyor.

Birinci dönem karnesi ile ilgili olumsuz yorumlardan kaçınılması da önemli.



Karşılaştırma yapmayın

Sık görülen bir davranış da belki motivasyon amaçlı başvurulan, ama kesinlikle motivasyon yaratmayan, çocuğunun başarısını yakın çevredeki diğer çocukların başarısıyla karşılaştırma eğilimidir. "Komşunun kızı gece ikiye kadar çalışıyormuş, Çocuk zehir gibi, nasıl da çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun anlamıyorum" türünde bir konuşma genellikle tartışmayla sonuçlanır. Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırmalısınız.



Sadece sınav için ders çalışmayın

Öğrencilerin pek çoğunda gördüğümüz davranış biçimi, yazılı sınavlara kadar ödevler dışında dersi "öğrenmekle" ilgili çaba sarf edilmemesi. Yazılıdan bir gün önce çok çalışarak hedeflenen notun alınmaya çalışılmasıdır.

Belki bu yöntem işe de yarıyordur! Ancak yazılıdan birkaç gün sonra, çalışılan konudan soru sorulduğunda cevap veremediklerini, çünkü akıllarında bir şey kalmadığını söyleyen de yine öğrencilerdir. Oysa amaç, dersi öğrenmek olmalı. Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir.

Verimli çalışma, belirlenen hedefler doğrultusunda zamanı planlı kullanabilme gücüdür.

Başarıya ulaşmak isteyen öğrenci, zamanı günlük olayların akışına ve rastlantılara bırakmaz. Onu hedefi doğrultusunda planlı olarak kullanır. Yani önemli olan bazı günler çok ders çalışmak değil, her gün yeterince çalışmaktır.

Öğrenmenin iki temel basamağı var. Dersi derste dinlemek ve ders tekrarı yapmak. En iyi öğrenme ders saatindeki öğrenmedir. Bilginin yüzde 80'i derste öğrenilir. Konuyu çok iyi kavrar, anlamadığınız yerleri öğretmene sorma şansınız olur. Başarılı bütün öğrencilerin ortak olarak yaptıkları en önemli çalışma günlük tekrardır. Tekrar, öğrenilen bilginin pekiştirilmesini ve uzun süreli hafızaya atılmasını sağlar. İkinci dönem, yolunuz açık olsun.