SAİT GÜRSOY

İkinci dönem başladı. Liseye ve üniversiteye giriş sınavları yaklaşıyor. Bu kısa süreçte gençler çok dikkatli olmalı ve zamanı doğru kullanmalı. Her iki sınavda da sorular ölçmeye değil seçmeye yönelik hazırlanıyor. Seçmeye yönelik sorular ise, öğrencinin tüm bilgi birikimini kullanarak yorum yapabilme, akıl yürütme, analiz -sentez ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik. Uzun paragraf soruları öğrencinin doğru, düzgün anlamlı okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama becerisinin güçlü olmasını gerektiriyor. Matematik ve fen bilimleri soruları da okuma, anlama, yorumlama ve çıkarım yapmaya ek olarak problem kurgulama, işlem yapabilme, bilimsel kavramların anlamlarını bilme ve grafik okuma becerileri gerektiriyor. Sorular ayrıca öğrencinin disiplinler arası ilişki kurmasını gerektirecek özellikler de taşıyor.

Sınav süreci yaklaşırken öğrencilerin bu süreçte dikkat etmesi gereken unsurları Uğur Okulları PDR'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ile değerlendirdik. Sınav süreci yaklaşırken öğrencilerin öncelikle eksik tespiti yaparak, kısa süreli ölçülebilir hedefler belirleyerek buna yönelik çalışma plan ve programı yapmaları gerekiyor.

Ayrıca motivasyon unsurları da önemli. Öğrencilerin kendilerini motive edecek unsurları ön plana alarak, kötü senaryolardan, moral bozucu düşüncelerden kaçınmak gerekiyor. Sınavda başarılı olmanın siz gençlere neler kazandıracağına odaklanmak önemli. Öğrencilerin kariyer tercihlerinde ve meslek seçimlerinde kendi becerilerini ön plana almaları da önemli. Bu konuda ailelerin ve öğretmenlerin yönlendirmelerinin yanı sıra, kendi istekleri konusunda kararlı olmaları şart. Kendilerine ne olmalıyım? sorusu yerine, ne yapabilirim ve ne yapmak istiyorum? sorusunu sormalılar.



Nelere dikkat edilmeli?

Sınava hazırlanan gençlerin, dikkat etmesi gereken ana unsurları şöyle sıralayabiliriz.

Öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi, pekiştirilmesi

Kendinize ve bilginize güvenmek

Okuma hızı kadar okuduğunu anlama becerisi

Zaman yönetimi ve zaman tutarak çalışmak

Yorum, analiz, sentez becerisi

Test çözme becerilerini geliştirme,

Bu süreçte uyku ve beslenme rutinine dikkat etmek

Kaygı yönetimi gibi unsurların göz önünde bulundurulması çok önemli.

Ailelerin özellikle çocuklarının sadece becerilerini değil, isteklerini de göz önüne alarak onları yönlendirmeleri ve motive etmeleri, doğru bir düşüncedir. Özellikle kaygı düzeylerini arttırmamak adına kaygı arttıracak cümlelerden kaçınmalılar. Öğrencilerin ders çalışabilmesi için, ailenin imkânları dâhilinde uygun çalışma ortamları oluşturulmalı. Ayrıca, onlara güvendiklerini göstermeleri, öğrencilerin bu sürecinde çok önemli. Sınavın bir kişilik değerlendirmesi değil, sadece akademik bir değerlendirme olduğunu unutmayın. Gençler, önünüzdeki kısa süreyi çok dikkatli değerlendirmeniz gerekiyor.