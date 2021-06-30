SAİT GÜRSOY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sınava bu yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak, ardından tercih süreci başlayacak. YKS'nin değerlendirmesini ve tercih sürecini Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak ile konuştuk. Sibel hocanın altın değerindeki önerilerini, sizinle paylaşıyorum.

YKS'de sıralama farkını belirleyecek test matematik olacak. Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye Soru Çözüm Ortalaması ve Standart Sapma değerlerine göre oluşur. Hem TYT'de, hem de AYT'de matematik testi diğer testlere göre çok daha zor olduğu için, öğrencilerin hangilerinin daha üst sırada yer alacağını belirleyecek. Matematik nedeniyle morali bozulan öğrencilere şunu söyleyebilirim: Geçen seneki verilere göre puanlarını hesaplayıp, o puana karşılık gelen başarı sırasına bakarak morallerini bozmasınlar. Sonuç belgelerinde, geçen sene aynı YKS puanını alan bir adaya göre daha iyi bir başarı sırası elde ettiklerini görecekler.

Puan barajlarını aşan tüm adayları, önemli bir tercih süreci bekliyor. Bu sürece donanımlı, araştırma yaparak ve yüksek motivasyonla hazırlanmaları lazım.



MUTLU OLABİLECEĞİNİZ BİR HAYAT

Gençlerin tercihlerini, sadece puanı yettiği için değil, gerçekten mutlu olabilecekleri bir hayat sürebilmek için yapmaları gerekiyor. Şu sorulara verecekleri cevaplar onlara yardımcı olacak: Boş vakitlerimde ne yapmaktan hoşlanıyorum, hobilerim neler? En hoşuma giden meslek nedir? Para ve iş bulma kaygım olmasa hangi alanda eğitim almak isterdim? En çok hayran olduğum ve takdir ettiğim rol modelim kim? Neden? En kolay tamamladığım ve en başarılı olduğum projeler hangi kariyer alanıyla ilgili? Hangi yönlerimle ve hangi başarılarımla hatırlanmak isterim? Şu ana kadar hiçbir deneyimimin olmadığı hangi alanda başarılı olacağıma inanıyorum? Lisede en çok sevdiğim ve başarılı olduğum dersler nelerdi? Ne tür insanlarla daha kolay anlaşabiliyorum? Hayallerim neler?

Mezuna kalsam mı, kalmasam mı ikilemi? Bu konuda önerim, tüm bölüm ve üniversite alternatifleri detaylı değerlendirilmeden karar verilmemesidir. YKS'ye başvuran aday sayısı her yıl genellikle arttığından, sınava girilen ilk yıl yerleşmeye çalışmak avantajlı olabilir. Sınav sonrası çoğu aday, "Daha yüksek almam gerekirdi, şanssızlık oldu" demektedir. Mezuna kalanlarda, sonraki yıl daha yüksek puan alan, daha düşük puan alan ve ilk aldığına yakın puan alanların oranı neredeyse eşittir. Adaylar tercih konusunda esnek olmalı. Yan dal, çift ana dal, yataydikey geçiş olanaklarını da dikkate alarak son kararı vermelidir.

Adaylar bilsinler ki, hayatta başarıyı ve doyumu getirecek olan şey bireysel çabaları, kişisel ve mesleki gelişimlerine aptıkları yatırım olacaktır. Hiçbir üniversite ve bölüm sihirli bir güce sahip değildir.