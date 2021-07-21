SAİT GÜRSOY

Dünya değişiyor, değişen dünya gençlerin ve dolayısıyla öğrencilerin de beklentisini arttırıyor. Öğrenciler teknolojinin eğitimin içine daha fazla entegre olmasını ve tüm müfredatın güncel olmasını bekliyor. Üniversitelerimizde, bu çerçevede tüm ders programlarını yeniden ele alıyorlar. Bir yandan günün şartlarına uygun olacak şekilde, bir yandan da 2040 - 2050 yıllarındaki ihtiyaçlara göre revize ediyorlar. Bu konuyu Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ile değerlendirdik. Onlar da, tüm öğrencilerine Programlama ve Algoritma dersini zorunlu hale getirmiş. Örneğin Sanal Gerçeklik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarını açmışlar.

Programlarındaki revizyonu yalnızca kendi öğrencileri için değil, salgın döneminde uygulamalı derslerini online olarak almak zorunda kalmış ve verim alamadığını düşünen tüm üniversite öğrencilerine de sunuyorlar. Üniversite öğrencileri, 14 haftalık uygulamalı derslere ücretsiz katılabilecek. Toplam sınıf kapasitesinin dörtte birini bu sosyal sorumluluk projesine ayrılmış. Çok güzel ve doğru bir proje.

Kovid-19'un hızlandırdığı değişim, artık tüm bireylerin çok yönlü olmasını daha da önemli hale getirdi. Bu çerçevede artık Haliç Üniversitesi'nde öğrenciler tüm bölümlerden ders alabilecek, isterlerse yan dal hatta çift ana dal yapabilecekler.

Gençler ailelerin iş bulma kaygılarını giderecek şekilde istedikleri bir bölümü okurken, çok yönlü birey olmaları konusunda ciddi bir destek olarak bu imkândan yararlanabilecekler. Öğrenciler Tıp okurken Spor Bilimleri'nde, Mühendislik okurken Güzel Sanatlar'da, Mimarlık okurken Opera'da, İşletme okurken Tiyatro'da dersler alabilir, Çift Ana dal ya da Yan Dal yapabilir, ya da yalnızca ders alarak kendilerini geliştirebilirler! Aynı zamanda tüm bunları alırken Kuluçka Merkezi'nde de girişimcilik projelerine destek alarak çok yönlülüklerini pekiştirebilirler.



TANITIM GÜNLERİNE GİDİN

Çeyrek asra yaklaşan geçmişleriyle, bahsettiğim çağın gereklilikleri konusunda son dönemde birkaç konuda daha atılım yapıyorlar. Önce İngilizce bölümlerinin sayısını arttırılmış. Sonra yabancı öğrenci sayısı bine yaklaşmış ve artış devam ediyor. Son olarak da bu çerçevede yabancı akademisyen sayısı yükselmiş. Elbette hem uluslararasılaşma, hem de salgın döneminde teknolojinin artan önemi, aynı zamanda mevcut akademisyenlerde de bir revizyona gitmelerini tetiklemiş. Üniversite öğreniminde ve sektörde günün şartlarını teknoloji ile iyi bilen akademisyenler tercih ediliyor. Ayrıca, ders müfredatları günün şartlarına göre yeniden düzenleniyor. Bir yandan da öğrencilerle, akademisyenlerin birlikte içinde bulunduğu Ar-Ge projeleri ve proje bütçeleri önceki yıla göre on kattan fazla arttırılmış.

YKS tercih dönemi 5-13 Ağustos'ta. ÖSYM tercih kılavuzunu da yayımladı. Bence, çok dikkatli inceleyin. Tercih yalnız sıralama değildir, üniversiteye dokunmaktır. Bunun içinde, muhakkak tanıtım günlerinde üniversitelere gidin. Oralarda hem üniversite, hem de bölümler hakkında uzmanlardan, öğretim üyelerinden doğru bilgiyi alın.