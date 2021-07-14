SAİT GÜRSOY

Eğitim ile dirsek temasında bulunan her insanın eminim ki duymuş olduğu bir kavramı bu yazımda ele alıyorum: Eğitim koçluğu. Bu meslek, çocukların akademik hayatlarında başarı sağlarken yaşam becerileri elde etmelerini destekleyen, gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için yapmak istediklerine odaklanan ve bu odaklanma sürecinde elde ettikleri sıra dışı farkındalıkları hayata geçirdiği bir interaktif süreci yönetmeyi kapsar. Eğitim koçluğunu, Burak Yavuz Eğitim Kurumları Kurucusu ve Gen VIP Kurs Merkezi Eğitim Koordinatörü Burak Yavuz ile ele aldık. Kendisi de profesyonel bir eğitim koçu olan Burak hoca, mesleki eğitimlerini yurtiçi ve yurtdışındaki otoritelerden almış bir uzman. Koçluk, 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri ile resmen bir meslek haline geldi. Bu mesleği icra etmek isteyen kişi ve kurumlar eğitimlerini farklı kurum ve kuruluşlardan alabiliyor

Bürokratik boyutun yanında koçluğun bir de dernek yapılanması bulunuyor. Ülkemizde konu ile ilgili olarak 4 farklı dernek var. Bunlardan en bilineni ve aktif olanı ise ICF (International Coaching Federation) Türkiye. Federasyon yalnızca koçluk eğitimi vermekle kalmayıp aynı zamanda periyodik olarak üyesi olan koçları denetliyor. Sertifikasyon süreci de yaklaşık 1 buçuk yıl sürüyor.



TERCİH DÖNEMİ ÖNEMLİ

Eğitim koçları, branş öğretmenlerinden farklı olarak tek bir alan üzerinde ihtisas sahibi olmayıp öğrencinin öğrenme sürecine destek olan kişiler. Yani eğitim koçu öğrenciye bir konuyu öğretmek yerine, öğrenciye öğrenmeyi öğretiyor. Bu sürecin en önemli unsurunu ise, öğrencinin öğrenme metodunun tespit edilmesi oluşturuyor. Öğrenme stili tespit edildikten sonra öğrenme güçlüğü ya da direncinin oluştuğu ders için uygun çalışma ortamı ve programı hazırlanmakta. Bu programlama ile öğrencinin bireysel hızı da dikkate alınarak en yüksek performansı sergilemesi amaçlanıyor. İnsanlar genellikle koçluktan bir sorun olduğu zaman faydalanmak istiyorlar. Koçluk, bir şeyi daha iyi yapmak, öğrenmek ve performansınızı artırmak istediğiniz zaman alabileceğiniz bir metodoloji. Akademik başarılarıyla eğitimde rüştünü ispat etmiş Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin eğitim uygulamaları ile eğitim koçluğu arasında oldukça ilginç bir bağlantı bulunmakta. Örneğin, Güney Kore'deki okulların büyük çoğunluğunda en az bir eğitim koçu istihdam ediliyor. Son yıllarda adını PISA sınavlarındaki başarısıyla sıklıkla duyduğumuz Estonya'da ise hükümet öğrenme sürecini desteklemek adına talepte bulunan öğrencilere eğitim koçu tahsis etmiş. Ülkemizde de bu tarz uygulamaların gündeme alınması ve Milli Eğitim sistemimize entegre edilmesi gerekiyor. Eğitim koçu aynı zamanda tercih dönemlerinde de danışmanlık hizmeti veriyor. Bu süreçte ailelerin, alanında uzman ve lisans sahibi eğitim koçlarından destek talep etmeleri, bence çok önemli. Uzman görüşü almadan tercih yapmayın. Her konuda olduğu gibi, bilgi ve deneyim gerektiren bu konuda da tercih uzmanlarından destek almak son derece önemli. Tercih sadece sayılardan ibaret değildir. Tercih yaparken, cana dokunulduğunu ve bir insanın yönünün çizildiğini asla unutmayın.