SAİT GÜRSOY

Ülkemizin 110 yıllık tarihiyle en eski üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile hem üniversiteyi, hem de Yıldız Teknopark olarak yenilikçi projelerini değerlendirdik. YTÜ kökenli rektör Yılmaz, 1987'de Yıldız'a girmiş. 34 yıldır Yıldızlı. Yıldız tutkunu. Bunu da gururla söylüyor. Gözlerindeki ışıltıyı görmemek mümkün değil.

YTÜ, 210 üniversite içinde YÖK'ün tanımladığı 15 Ar-Ge üniversitesinden biri. Mevcut 37 bin öğrencinin yanı sıra, doktora öğrencilerinin yüzde 10 gibi yüksek bir oranda olmasını Ar-Ge üniversitesi olmalarının bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. 22 biyomühendislik laboratuvarının olması, aşıdan kanser çalışmalarına kadar çok çeşitli alanlarda araştırma yapılması ülkemiz için büyük değer. YTÜ'de temiz enerji, savunma teknolojileri ve dijital teknolojiler alanında öncü olacak pek çok çalışmanın gayretle sürdüğünü öğrenmek memnuniyet verici.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Erasmus programıyla yurtdışına eğitime en çok öğrenci gönderen ve öğrenci alan üniversite olduklarını, pek çok okulla ikili anlaşmaları bulunduğunu da belirtti. Şimdi 31 bölümde hayata geçirdikleri Koop modelini de ilginç ve faydalı buldum. 7 yarıyılda okuldaki eğitim bitiyor, 8. yarıyılda sahadaki eğitim başlıyor. Öğrencilerin işi sahada aktif olarak öğrenmelerini sağlayacak, sanayi-üniversite işbirliği temelli bir program.



Teknopark büyük bir güç

YTÜ Yıldız Teknopark'ı da konuştuk elbette. Rektör Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük teknoparkına sahibiz, bu bizim çok güçlü olduğumuz bir alan" derken heyecanla anlattı: "450 firmada yaklaşık 10 bin beyaz yaka Ar-Ge çalışanı var. Hocalarımız, öğrencilerimiz de kendi şirketlerini kuruyor. ABD'de Silikon Vadisi'nde bir şirketimiz var. Buradaki başarılı şirketleri oraya yönlendirip, girişimlerini hızlandırıyoruz. Orada 3-4 başarı hikâyemiz var. Her türlü araştırmayı, geliştirmeyi destekleyen bir yapı kurduk" dedi.

Kampüs alanını gezerken, öğrenci odaklı yaklaşımı hissetmemek mümkün değil. 1300 dönüm alanıyla çevre yönetim sistemi esasına göre yapılmış sıfır atık, güneş enerjisi, yağmur suyu damıtılması gibi sistemlerin kurulduğu Türkiye'nin en iyi yeşil kampüslerinden biri. GreenMetric'te dünyada 224. sırada yer alan YTÜ'nün öğrenci kulüplerinin de oldukça aktif olduğunu, 30 yaşında öğrenci kulübü bulunduğunu öğrenince sevindim.



Hoş geldin YİĞİT bebek

Pera ve Mert'ten sonra, üçüncü torun duygusunu da tattım.

YİĞİT aramıza hoş geldin. Bize, bu mutluluğu yaşatan çocuklarımıza (Selin/ Erdoğan Şenay) sonsuz teşekkürler. Allah, analı babalı ve sevenleri ile birlikte uzun ömür versin. Bence, torun sevgisinin üstüne başka sevgi yok. Yolun açık olsun yakışıklı torunum.