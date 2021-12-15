SAİT GÜRSOY

İlgi mi? Yetenek mi? Salt ne ifade eder? 2'si bir arada olduğunda anlam ve önem kazanır. Üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerin, gelecekteki mesleklerine hem ilgisi, hem yeteneği varsa seçimlerinde ve mesleklerinde zorlanmayacakları açık. Bu açıdan bakıldığında meslek seçimleri, üniversite öğrenci adayları için gerçekten çok önemli bir süreç. Çağımızda bilgiye erişim çok kolay. Ancak gerçek bilgiye ulaşmak o kadar kolay değil. Bizler için en iyisi ve doğrusu ne? Bu soruların cevabını alabilmek o kadar kolay olabilir mi?

Yıllar önce meslek ve üniversite seçiminin zorluğunu üniversiteye hazırlanan kızı ile birlikte bizzat yaşayanlardan biri olan Uğur Tok, durumun hassasiyetini anlayıp 12 yıl önce üniversitelerin bir arada bulunduğu, bilgilendirici seminerlerin ve tercih danışma masalarının olduğu bir organizasyonu hayata geçirdi. EKET Fuarcılık'ın Genel Müdürü ve yıllar önce fizik öğretmenliği de yapmış olan Uğur Tok ile bu özel fuarcılığı değerlendirdik. Salgından dolayı, son 2 yıldır yüz yüze fuarlar yerine online fuarlarla üniversiteleri öğrencilerle buluşturmuşlar. Bu yıl, eğitim fuarcılığında ilk kez hibrit sisteme geçilecek. Yüz yüze yapılacak fuarlara, bu yıl online fuarlarla da devam ederek bir ilk gerçekleştirilecek.



GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite tercih fuarlarının ve üniversite tanıtım günleri etkinliklerinin öğrenci, veli, öğretmen ve üniversitelerin buluşması ve bilgi alışverişi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Öğrenci için üniversite seçimi, meslek, bölüm seçimi ile ilgili bildiklerini gözden geçirmesi için iyi bir fırsat.

Uğur Hoca, eğitim fuarlarını bir işadamı mantığıyla değil, bir eğitimci, fizik öğretmeni bakış açısıyla değerlendiriyor. Öğrencilere hangi adımda daha faydalı olunabileceğinin arayışında hareket ediyor. Tüm eksik kalan parçaların alternatiflerini düşünerek planlıyor. Uğur Hoca'ya, başarılı organizasyonlarının devamını diliyorum. Tabii ki burada salgın kurallarına da çok dikkat edilmeli. Fizik öğretmeni olan Tok, ilgi ve yeteneğini kullanarak farklı bir alanda başarılı olunabileceğinin kanıtı. Farklı meslekler veya geleceğin meslekleri diyebileceğimiz farklı alanlarda pek çok yeni kavramlar oluşmaya başladı. Yeni çağda bugünkü mesleklerin pek çoğu olmayacak. Veri analisti, veri bilimci ve mühendisliği, yapay zekâ, robotik yazılım, alternatif enerji uzmanlığı, 3D üretim mühendisliği gibi pek çok geleceğin meslekleri ortaya çıkıyor. Bildiğim kadarıyla, bu tür eğitim fuarları, o ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ile yapılabiliyor. Değerli üniversite adayları, üniversitelerin ve bölümlerin özelliklerini öğrenmeden, karar vermeyin.