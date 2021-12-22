SAİT GÜRSOY

Eğitimde farklı bir dönüşüm içerisindeyiz. "Salgın Sürecinde ve Sonrasında Öğretmen Olmak" diye yeni bir yaklaşım eklendi hayatımıza. Bu yeni öğretmenlik yaklaşımı, harmanlanmış öğrenme modeli ile birlikte çevrim içi ve yüz yüze ortamlar içerisinde eşgüdümlü bir şekilde bilgiyi öğrenciye aktarmanın farklı yollarını da bizlere sunmuş oldu. Bu sistem içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri, öğrenciyi ders içerisinde etkin tutmak. Bu konuyu, TED Edirne Koleji Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Akkiren ile masaya yatırdık.

Bireyselleştirilmiş öğrenme modelinin ders tasarım sürecinde ayrıca önem kazandığı vurgusunu yapan Büşra Hoca, 9 yıldır aldığı her eğitimi derslerine entegre ettiğini, uygulama ortamında bu eğitimlerin etkinliğini gözlemlediğini belirtiyor. Başarının yolunun öğretmenin kişisel gelişiminin yanı sıra öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, becerileri, oynadıkları oyunları, sevdiği renkleri, kaygıları, beklentileri ve aile yaşantısına kadar birçok unsuru anlamaktan geçtiğini dile getiriyor.



BİREYSEL İLGİ VE YETENEK

Büşra Hoca, öğrencilerin ilgisini fen bilimleri dersine çekebilmek adına her konuya uygun bir hikâye ile giriş yapıyor. Devamında kazanım noktasında etkinlik, dijital oyun, oyunlaştırma ve deney ile öğretimini pekiştiriyor. Çocukların bireysel ilgilerini ve yeteneklerini de ders tasarımına ekleyerek okulun tüm alanlarını kullandığını belirtiyor. Okulun dört tarafı duvarlarla çevrili bir ortam olmadığının da altını çiziyor.

Genç öğretmen, salgın sürecinde köy okullarına eğitim anlamında ulaşabilmek için ÇOKÖ dergisinde yer aldı. Öğrencilerin evde bulabilecekleri kolay malzemelerle deney kısmını üstlendiğini, 8 yazar ve 1 çizer çıktıkları bu yolculukta, Prof. Dr. Ziya Selçuk'un desteğiyle sürecin kendileri için çok keyifli bir hale geldiğini belirtiyor. Bu proje öncesinde hayali olan tüm çocukların bilimle buluşması ve bunu evde, okulda, bahçede, günlük hayatta kullandığı malzemelerle gerçekleştirebilecekleri deneylerle yapabilmeleri için kaleme aldığı, Çılgın Fenci'nin Deneyler Kitabı'nı öğrencilere kazandırdığını kaydediyor.

Bunun yanında, bir sosyal sorumluluk projesi olan, 9. Fen Paylaşım Zirvesi için Türkiye'nin dört bir yanından 450 fen bilimleri öğretmeniyle Hatay'da bir araya gelmişler. Öğretmenlerin gönüllü olarak diğer öğretmenlere eğitim verdiği, "Bir öğretmen değişir, dünya değişir" diyerek gerçekleştiklerini mutlulukla söylüyor. Bu zor dönemde eğitime omuz veren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Onları, daima destekleyeceğim.