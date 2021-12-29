SAİT GÜRSOY

Salgın tedbirleri kapsamında yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda projelerin ve etkinliklerin de yürütülmesine başlandı. Öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek olabilmek adına okulların yanı sıra il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde de projeler yürütülüyor. Bunlardan biri de Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Bu çalışmalarla ilgili olarak, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol ile konuştuk.

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte hem öğrencilerin okula adaptasyonunu hem de sosyal ilişkilerini güçlendirmek adına projeler planladıklarını belirten Yeniyol, salgın sürecinin yarattığı açığı bu sayede kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Yeniyol, sadece öğrencilere değil öğretmenlere ve velilere yönelik projeler de yürütüldüğünü belirtti.



MESLEKİ EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını içeren düzenlemeyle birlikte mesleki eğitimde yeni bir dönemin başlayacağı ve işgücü piyasasında "Aradığım elemanı bulamıyorum" sorununun yaşanmayacağı açıklanmıştı. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mesleki Eğitim Merkeziyle birlikte öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede işbaşında eğitim alacakları mesleki eğitim projesini başlattı. Bu sayede işletmelerle bir araya gelecek olan öğrenciler, akademik eğitimlerinin yanında iş ortamlarında öğrendiklerini uygulayarak mesleğe atılma şansını yakalayacaklar.

Yeniyol, projenin tüm paydaşlar için avantajlar sağladığını belirterek yabancı uyruklu öğrencilerin de Türk öğrencilerle birlikte sektörde iş bulmalarının sağlanabileceğini, bu sayede hem istihdam ihtiyacının giderilebileceğini hem de yabancı öğrencilerin entegrasyonuna destek olunacağını ifade etti. Bu süreçte ayrıca öğrenciler, kalfa olduklarında daha önce asgari ücretin üçte biri olarak aldıkları ücretlerini asgari ücretin yarısı olarak alabilecekler ve ödemelerde devlet desteği de olacak.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü eşzamanlı yürütülen birçok projeye de imza atıyor. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik bir proje olan ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen GençRota bunlardan biri. Proje, Yalova'da öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerinin ortaöğretim kurumu ve meslek seçimi sürecinde meslek eğitimi veren okulların bölümleri ve istihdam olanakları konusunda bilgi sahibi olmalarına ve sağlıklı seçimler yapmalarına katkı sağlamak amacını taşıyor.

Gençliğin dinamizmini yansıtmak amacıyla, genç adıyla başlatılan projelerden biri de GençKariyer. Akademik liselerde eğitim gören üniversite adaylarının mesleki keşif sürecine katkı sağlamak amacıyla planlanan projede, alanında uzman 20 isim üniversite adayı gençlerle bir araya gelecek. 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte, ben de "Yeni Dünyada Başarı" seminerimle 4 Ocak 10.00'da gençlerle birlikte olacağım. Yalovalı üniversite adaylarını bekliyorum.