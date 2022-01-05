SAİT GÜRSOY

2022'nin ilk yazısında 2021 yılında eğitimde öne çıkan gelişmelere kısaca değinmeye çalışacağım. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in en önemli başarısı, Kovid-19 salgını nedeniyle 1.5 yıllık uzaktan eğitimden sonra okulların yüz yüze açılması noktasında sergilediği kararlılık oldu. 4 aydan beri tüm kademe ve sınıf seviyelerinde şu ana kadar haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilebildi.

Diğer taraftan, geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye yönelik ciddi adımlar atıldı. Ortaokul 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyelerinde, lise kademesinde ise 10, 11 ve 12'nci sınıf seviyelerinde destekleme ve yetiştirme kursları ücretsiz olarak tüm okullarda hizmete girdi. Bu öğrencilere kazanım değerlendirme uygulaması yapılarak telafi programı hazırlandı. Bakanlığın bu süreçte en önemli adımlarından bir tanesi de yıllardan beri şikâyet edilen yardımcı kaynak sorununa el atması oldu. Tüm kademlerde şu ana kadar 23 milyonun üzerinde yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı.

7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şûrası ilk kez toplandı. 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' teması ile yapılan Şûra'da 128 madde kabul edildi.

Mesleki eğitimde devrim

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak için önemli atılımlar yapıldı. 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapılması hedeflendi. 2021 yılı bitmeden 5 bin 424 yeni anasınıfı hizmete alındı ve bu sınıflarda 88 bin 108 öğrenciye eğitim imkânı sağlandı. 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkarıldı.

2021 yılında en önemli gelişme mesleki eğitim alanında oldu. Mesleki eğitimde 1000 okul projesi ile 1000 okula 1 milyar TL'lik destek sağlandı. İlgili kanunda yapılan iki önemli değişiklikle mesleki eğitimde yeni bir dönem başladı. Mesleki eğitimde 4 yıl boyunca öğrencilere ödenen asgari ücretin üçte biri artık işveren tarafından değil, devlet tarafından ödenecek. İkinci önemli değişiklikle üçüncü yılın sonunda kalfa olanlar 12'nci sınıfta asgari ücretin üçte biri değil, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Böylece mesleki eğitim merkezleri hem işveren hem de öğrenciler için çok cazip hale geldi. Artık "Aradığım elemanı bulamıyorum" mazereti kalmadı.

2021 yılının son günü eğitimde yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Yıllardan beri olmadığından şikâyet edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi tamamlanarak yılın son günü TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

Kısaca, 2021 yılı eğitim açısından çok başarılı geçti. 2021 yılında yapılanlar ve yeni başlangıçlar 2022 yılının çok daha güzel geçeceğine işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum.