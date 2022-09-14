SAİT GÜRSOY

Yeni eğitim yılı başladı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın okuldaki ilk günlerle ilgili velilere, öğrencilere ve öğretmenlere önemli önerileri var. Bunları sizinle paylaşıyorum.

Veliler için öneriler: Ailelerin çocukları ile diyalog kurması oldukça önemli. Öğrencilerin yeni eğitim dönemine adapte olma süreci sadece derslerle sınırlı tutulmalı. Ailelerin sadece ödevlere bağlı kalmadan evdeki öğrenme süreçlerinde pekiştirici rol üstlenmeleri, çocukların okula olan uyum süreçlerini kolaylaştırır. Öğretmen tarafından verilen ödevler ve ders sonrası etkinliklere aileler de katılım sağlamalı, çocuklarını bu konuda teşvik etmeli.

Dijital dünyadan kademeli ayrılma sağlanmalı. Ekran karşısında geçirilen zamanı kademeli olarak azaltmak iyi olabilir. Birçok çocuk, ailesiyle oyunlar oynamayı ya da zaman geçirmeyi ekran karşısında geçireceği zamandan daha değerli görmektedir.

Yüz yüze sosyalleşme olanakları yaratılmalı. Çocuklar yaz tatili boyunca çevrim içi oyunlar ve sosyal ağ siteleri aracılığıyla çeşitli arkadaşlar edinmiş olabilirler. Ailelerin onları dijital ortamdan sonra gerçek hayatta da iletişimlerini geliştirebilmeleri için yeni aktivitelere ve yüz yüze arkadaşlıklara teşvik etmeleri gerekiyor.

Öğrenciler için öneriler: Öğrencilerin artık biyolojik ritimlerini düzene sokmaları gerekiyor. Çocuklar yavaş yavaş uyku saatlerini, okulun açıldığı döneme göre belirleyip bedenlerini alıştırmalı. Kitap okuma, okuldaki bir ödev değildir. Çocukların okul sonrası ev ortamında veya hafta sonu arkadaş çevresinde okuma faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekir. Okullar açıldıktan sonra çocukların sosyal çevrelerinden kopmamaları, okul dışında da arkadaşları ile oyunlarına devam etmeleri iyi olacak.

Öğretmenler için öneriler: Okulun ilk haftası çocukların okulda zorlanmaları, gerginlik yaşamaları ve adapte olamamaları normal. Okula adaptasyon süreci en iyi şekilde geçirilmeli. Öğretmenlerin öğrencilerine karşı daha anlayışlı ve sakin bir tutum sergilemesi oldukça önemli. Öğrencileri derse katılım için motive etmeye yönelik etkinlikler ve oyunlaştırma yönteminin derslere dâhil edilmesi bu konuda etkili olacak.

Öğrenciler, yaz tatilinden döndükleri için akademik becerilerde (okuma, matematiksel işlemler vb.) gerileme yaşamış olabilirler. Öğretmenlerin bu olası ama aşılabilir sorunu başarısızlık olarak değerlendirmemeleri, bu durum için hızlandırılmış ve bireysel programları hazırlayıp veli desteği ile uygulamaları sağlanmalı.

Öğretmenlerin öğrencilere ve ailelerine dair sahip oldukları tüm bilgileri güncellemeye ihtiyaçları olabilir. Değişimlerin öğrencileri etkilediği bir gerçektir. Bu nedenle yaz tatili boyunca olumlu olumsuz gelişmeleri ailelerden öğrenmek gerekiyor. Öğrencileri ilk haftalarda ödevlere boğmaktan kaçınılmalı.

Yeni eğitim-öğretim yılı değerli öğretmenlerimiz, geleceğimiz olan evlatlarımız ve fedakâr velilerimize hayırlı olsun.