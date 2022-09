SAİT GÜRSOY

Bugün, Ek Yerleştirme Tercihleri başlıyor. Süreç 13 Eylül'e kadar devam edecek. Son yıllarda küresel salgının etkisiyle yeni teknolojilerin ve dijital uygulamaların tüm dünyayı etkilediği bir dönemde, üniversitelerin geleceğine yönelik tartışmalar da sürüyor. Bugünkü koşullarda var olan eğitim sistemiyle üniversitelerin günün ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ile bu konuyu değerlendirdik.

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin çapraz disipliner yaklaşımlardan geçerek çok daha bütüncül formasyonlar kazanmasına olanak verilmeli" diye konuştu. Sosyal bilimler ve pozitif bilimleri birleştirecek, bir potada eritecek interdisipliner eğitim modeline zaman kaybetmeden geçilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kahraman, "Disiplinler arası üniversite eğitim sistemine geçilmediği takdirde Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk ve Larry Ellison gibi üniversiteyi bırakmış büyük beyinler gibi yetenekli, zeki gençler üniversite eğitimi almayı istemeyecek, farklı öğrenme yöntemlerini geliştirecek" dedi.

Önümüzdeki yıllarda yükseköğrenim algısının tamamen değişeceğini aktaran Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: "Birkaç yıl içinde her öğrenci üniversitelerin sistemli, programlı yapısından geçmek zorunda olup olmadığını tartışacak. Büyük bir olasılıkla kimi öğrencilerin yetenekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha farklı öğretim kurumlarında eğitilmesi öngörülecek. Böylece ikili bir yapı ortaya çıkacak. Üniversiteler yapılarını ciddi ölçüde değiştirerek yollarına devam edecekler. Ancak üniversitelerin yanında çok daha küçük araştırma enstitüleri, teknoloji enstitüleri ve meslek yüksekokulları gelişecek."



YENİ DÜNYADA BAŞARI

Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte, son 4-5 yıl içinde bile çok sayıda mesleğin tarihe karıştığını vurgulayan Kahraman, "Her şey ışık hızında değişirken 4 yıllık klasik bir üniversite eğitimiyle bu hayata hazırlanmak çok zor. Bir öğrencinin üniversite eğitimi aldığı 4 yıllık süreçte bile birçok meslek yok olacak. Ülkemizde gerek orta öğretimde gerekse de yükseköğretimde hâlâ öğrencilerin kafalarına bilgiler adeta boca ediliyor, ezberletiliyor. Ancak günümüzde bilgiye cep telefonundan bile ulaşmak mümkün. Bu nedenle gençlere bilgiyi boca etmek yerine bilginin ne işe yaradığı öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'de eğitim sisteminin haddinden fazla 'üniversiteci' olduğunu dile getiren Kahraman, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda uzun yıllardır birinci olan kurumun bir teknoloji enstitüsü olan "Massachusetts Institute of Technology" olduğuna dikkat çekerek "Dünyanın en iyi hukuk eğitimi veren kurumlarından birisi Columbia Hukuk Okulu (Columbia Law School). Yine tıp fakültesinin asıl adı Columbia Üniversitesi Hekimler ve Cerrahlar Koleji (College of Physicians and Surgeons)" dedi. Prof. Dr. Kahraman, dolayısıyla ülkemizin de dünyanın da konvansiyonel, geleneksel üniversite yapısından çok daha mobilitesi yüksek, hızlı bir şekilde güncel gelişmelere adapte olabilen bir yükseköğrenim sistemine geçmesinin şart olduğuna işaret etti.