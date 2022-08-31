SAİT GÜRSOY

Çocuklara bilimsel sözcükleri öğretmek için en iyi yaş 3 ile 6 arasıdır. Matematiksel eğilim de aynı şekilde küçük yaşlarda ortaya çıkar. İnsan ne kadar iyi bir eğitim alırsa alsın 0-6 yaş arasında yaşadıklarını ortadan kaldıramaz. Bu da bu yaşlarda eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu konuyu, Eğitim Bilimci Leyla Öztürk ile ele aldık.

Leyla Hoca, "Montessori eğitimi çocukların potansiyeli ve dünyayı dönüştürme kabiliyeti hakkındaki anlayışını derinleştiren dönüştürücü bir yolculuk" diyor. Montessori eğitimi 0-6 yaş emici zihin çağındaki çocukların ihtiyacı olan bütün eğitim alanlarını kapsıyor. Zihnin aktif çalıştığı bu dönemde bilimsel ve matematik etkinliklerinin yanı sıra günlük hayatta bireysel ihtiyaçlarını karşılayacağı etkinlikler sunuyor.

Bilim eğitimi dediğimiz aslında Montessori'deki kozmik eğitimdir. Bu eğitim sistemi, evrenin düzenini ilgilendiren bütün parçaların birbiriyle bağlantısı olduğunu çocuğa somut olarak gösterir. Çocuklar doğuştan meraklıdır. Çocuğu, ilgisini çeken bir şeyle derinden ilgilenmeye teşvik etmek, soru sorma ve yeni şeyler öğrenme isteklerini kuvvetlendiren eylemlerdendir.

Montessori sistemi de çocuğun bu doğal ihtiyacını karşılayarak, bire bir etkinlikleri ile çocuğun istediği, ilgi duyduğu ve ihtiyacı olan etkinlikleri yapmasına olanak sağlar. Ona öz bakımını da öğreten, burnunu silme, ayakkabılarını bağlama etkinlikleri ile hem ince motor gelişimlerini destekleyen hem de özgüvenli birey olmalarına yardımcı olan birçok etkinlik görebilirsiniz. Hangi ebeveyn çocuğu için bu kazanımları sağlayacak eğitimden faydalanmasını istemez ki?

Bunu anne ve babalar, çocuklarına verebilirler. Örneğin, dünyadaki tüm döngülerden bahsedebilirsiniz. Bir solucanı takip ederek toprağı havalandırdığından ve bitkilerin çok daha kolay yetiştiğinden bahsedebilirsiniz.



EVDE BU EĞİTİMİ UYGULAMAK

Bu etkinlik ve oyun önerileri sınırsız sayıda çeşitlendirilebilir.

Bir leğenin içine su doldurun, suya dayanıklı nesneler bularak bunların hangilerinin batıp hangilerinin yüzdüğünü inceleyin. Suyla yapılan etkinliklerde çocuklar sıkılmadan saatlerce oynar. Oyunun sonunda buz kabına su doldurun ve bunu buzluğa yerleştirin. Su donduğunda dışarı çıkarın. Çözülmeye bırakın. Ardından erimiş suyu bir tencereye koyarak ocağa yerleştirin ve kaynatın. Su buhara dönüşürken çocuğunuzun güvenli bir mesafeden bunu izlemesini sağlayın.

Ağırlık-hafiflik arasındaki farkı anlaması için aynı boyutlarda üç-dört nesne seçin. Hangisinin en hafif, hangisinin en ağır olduğunu tartarak bulmasını sağlayın.

Çocuğunuzla her sabah pencereden bakıp hava durumu ve mevsimler hakkında konuşun. Pencereyi açın, çocuğunuzun elini dışarıya doğru tutun. Çocuğunuzda bir süre sonra mevsimine göre giyinme yeteneği gelişecektir. Bu tür etkinlikler çocuğunuzun öğrenme hevesini artıracaktır.