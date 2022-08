SAİT GÜRSOY

Salgın döneminden bu yana süregelen durgunluk ve ekonomik sıkıntılarla birlikte özel okullar bir darboğaz içine girdi. Faaliyetteki özel okulların yaklaşık 2 bininin (yüzde 14 civarında) kapanmasına rağmen mevcut okulların öğrenci sayıları ortalama kontenjanların yüzde 50'si civarında. 2.5 milyon olan özel okul kontenjanına rağmen 1 milyon 235 bin öğrenciye eğitim veriliyor. Kontenjanın yarısı boş durumda. Bu gelişmeler başka özel okulların kapanacağının da habercisi gibi. Bu nedenle kısa sürede önlem alınmaz ise sektörün daha ciddi sıkıntılara düşmesi kaçınılmaz olacak. Bu konuyu, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk ile değerlendirdik.

Yasa gereği, özel okul ücretleri yılda bir kez değiştirilebilir. İlan edilen ücret bir yıl boyunca değiştirilemez. Diğer hizmet sektörleri özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde aylık fiyat ayarlamaları ile kendilerini koruyabilirler. Özel okullar ise ücretlerini enflasyon karşısındaki kayıplara karşı koruyamıyorlar. Özel okulların ücret artışları reel piyasaların gösterdiği enflasyonun çok altındaki bir oranda (yaklaşık yüzde 37) yapılabildi. Ayrıca son dönemde yaşanan yaklaşık yüzde 8.5 oranındaki öğrenci kaybı da özel okul sektörünü olumsuz etkiledi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer ile yapılan görüşmelerde sektörün içinde bulunduğu durum bütün açıklığıyla anlatılmış. Diğer bakanlıklar tarafından (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi) yapılması gereken düzenleme konuları da dahil olmak üzere, her alandaki görüşler Bakan Özer ile paylaşılmış.



İSTENİLEN DÜZENLEMELER

Zafer Hoca, yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi, sektörün daha çok kayba uğramaması için velilere faizsiz ve çok uygun şartlarda krediler sağlanabilmesi, ciddi anlamda artışa uğrayan kırtasiye, kitap, servis ücretleri için birtakım krediler tanımlanabilmesi, inşaat sektöründe yapılan teşvikler gibi özel okullara da bakım, onarım, tamirat, kırılan dökülenlerin yine getirilmesi, eksik teçhizatın tamamlanması maksadıyla özel okullara uygun şartlarda krediler alınabilme imkânı sağlanması, KDV dahil olmak üzere özel okullarla ilgili yeni bir vergi düzenlemesine acil ihtiyaç duyulduğu gibi konuların aciliyeti ve önemi kapsamında bakanlığa detaylı şekilde bilgi verildiğini belirtti. Zafer Hoca, "Ayrıca, özel okullardaki her türlü mali işlemin, mevzuattaki ücret tespit ve ilanlarıyla ilgili hükümler kapsamında olduğu ve doğal olarak öğretmen ücretleriyle ilgili uygulamaların da bu oranlar içinde yapılabildiğini de paylaşmak isterim'' dedi.

Eğitimin önemli ve temel unsurlarından birinin öğretmen olduğu yadsınamaz. Özel okul öğretmenlerinin eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve öğrencilerine aktarmaları için mümkün olabilecek her çaba gösterilmelidir. Okulun başarısı, öğretmenlerinin başarısıyla doğru orantılıdır. Bu bakımdan özel okullar, öğretmenlerine hizmet içi eğitim programlarıyla mesleki destek ve okulun sahip olduğu mali olanaklar çerçevesinde, öğretmenlerini mutlu edecek en iyi mali desteği sağlama gayreti içinde olmalılardır.