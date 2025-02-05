SAİT GÜRSOY

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin dikkat, dürtü kontrolü ve hareketlilik alanlarında zorluklar yaşaması. Ancak, yaratıcı düşünce, yüksek enerji ve hızlı problem çözme gibi güçlü yönlere sahip olduğu bir nöroçeşitlilik biçimi. Bu farkındalıkla, Ankara'da düzenlenecek DEHB Zirvesi de, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Eğitim Uzmanı Burcu Yeniceli Abbas, kişisel hikâyesinden ilham alarak bu zirvenin öncülüğünü yapıyor. DEHB, doğru stratejilerle avantaja dönüştürülebilecek bir farklılık. Bu bireyler, enerjileri ve yaratıcı bakış açılarıyla toplum için büyük bir değer yaratabilir. Burcu Hoca, İngiltere'de kazandığı deneyimlerle, Türkiye'deki eğitim ve sosyal alanlarda farklı çalışmaları amaçlıyor.

Zirve, DEHB'nin yalnızca bireylerin değil, ailelerin ve eğitimcilerin de bilinçlenmesiyle topluma kazandırılabilecek bir zenginlik olduğunu vurguluyor. Bireyselleştirilmiş eğitim planları, aile ve öğretmenlerin desteğiyle, bu bireylerin güçlü yanları daha iyi yönlendirilebiliyor.

İngiltere'deki uygulamalardan örnek verilerek, esnek müfredatlar, öğretmen eğitimi ve yaratıcı yaklaşımların bireyler üzerindeki olumlu etkileri anlatılacak. Ayrıca zirvede uluslararası uzmanlar da deneyimler paylaşacak. ADHD Foundation'ın CEO'su Dr. Tony Lloyd'un katılımıyla, DEHB'nin nöroçeşitlilik olarak görülmesinin önemine dikkat çekilecek.



ZİRVENİN HEDEFLERİ

Bu etkinlikte üç temel amaç ön plana çıkıyor:

1. Aile-Çocuk Bağını Güçlendirmek: Sağlıklı ilişkiler kurarak bireylerin toplumsal uyumunu artırmak.

2. Doğru Bilgi ve Farkındalık Sağlamak: DEHB'nin bir eksiklik değil, farklılık olarak anlaşılmasını sağlamak.

3. Potansiyeli Ortaya Çıkarmak: Eğitim ve sosyal alanlarda bireylerin güçlü yanlarını destekleyen yöntemler geliştirmek.

Burcu Hoca, DEHB'yi bir bozukluk değil, farklı düşünme biçimi olarak ele almanın önemine dikkat çekiyor:

"Bu bireyler, doğru yönlendirme ile yaratıcılık ve inovasyonun öncüsü olabilirler.

Önemli olan onların potansiyelini görüp desteklemek."

DEHB Zirvesi, 8 Şubat'ta Ankara Maya Okulları İncek Kampüsü'nde düzenlenecek. Bu buluşma, eğitimciler, aileler ve uzmanları bir araya getirerek nöroçeşitliliği anlamak ve desteklemek için önemli bir adım olacak. Bu konuyla ilgilenenlerin zirveye katılımlarını öneriyorum.