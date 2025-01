SAİT GÜRSOY

Günümüz teknolojisiyle birlikte online (çevrimiçi) eğitim, hayatımızda vazgeçilmez bir konuma yerleşti. Küreselleşen dünyada ise İngilizce, hem bireysel gelişim hem de profesyonel başarı için tartışmasız bir ihtiyaç haline geldi. Bu konuyu değerlendirmek için, New York LinguisticsAcademy'nin kurucusu, dilbilimci ve İngilizce öğretmeni Müge Yılmaz ile konuştuk.

Online eğitim dil öğrenimini mekândan ve zamandan bağımsız hale getirerek daha erişilebilir kılıyor. Bu durum, yoğun tempoda çalışan beyaz yakalılar için büyük bir avantaj sağılıyor. "İş dünyasının evrensel dili olan İngilizce, artık bir tercih değil, kariyer hedeflerine ulaşmak ve basamakları hızla tırmanmak isteyenler için bir zorunluluktur" diyor Müge Hoca. İş İngilizcesi global şirket çalışanlarının e-posta yazma, etkili sunum yapma ya da profesyonel telefon görüşmesi yapma gibi becerilere sahip olması açısından oldukça önemli.

Her sektörün mesleki İngilizce bilgisi farklı. Bu nedenle, iş İngilizcesi eğitimi, sektöre özel terminoloji ve iletişim becerileri kazandırarak çalışanların uluslararası standartlarda etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Ayrıca online eğitim alacak olan kişiler için teknolojiyi bilmek de bir gereklilik oluyor. Bu sayede çalışanlar, sektöre özel dil becerilerini kazanarak, uluslararası alanda rekabet edebilecek yetkinliklere sahip oluyorlar.



DEĞERLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ

İngilizce öğrenmenin sadece çocuklar ve gençler için değil yetişkinler için de büyük öneme sahip olduğunu görüyoruz. Öğrenmek hayat boyu devam ediyor. Yeni bir dil öğrenmek, kişilerin hem yeni insanlar tanımasına hem de iş hayatında prestijli pozisyonlara gelebilmelerine yardımcı oluyor. Kurumsal şirketlerdeki çalışanların ise yoğun iş ve aile hayatında İngilizce öğrenmek için emek ve vakit ayırması takdire şayan niteliğinde.

Müge Hoca'ya göre, İngilizce öğrenmenin yolu emek ve kararlılıktan geçiyor. Her birey, İngilizce'yi hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görmeli. Azim ve süreklilik, başarıya ulaşmanın anahtarıdır; dil öğrenme sürecinde sebat etmek, en önemli faktörlerden biri. Müge Hoca, dil öğrenme yolculuğunda kısa vadeli başarılara odaklanmanın yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, sürekli başa dönme durumu yaşanabilir ve dil öğrenme süreci bir tür döngüye dönüşebilir. Başarı, sürekli çaba ve disiplinle elde edilir.

Aristoteles'in "Zihni eğitmek, kalbi eğitmeden gerçek bir eğitim değildir" sözü, kurumsal şirket çalışanlarının İngilizce eğitiminde de geçerlidir. Bu eğitim, sadece dilbilgisi değil, aynı zamanda değerler ve iletişim becerilerini de öğretmeli. İş dünyasında sadece doğru kelimeler değil, empati, kültürel anlayış ve etik yaklaşım da önemlidir. İngilizce eğitimleri, çalışanların global iş ortamında etkili iletişim kurmalarını sağlıyor. Böylece şirketler, uluslararası alanda daha güçlü hale geliyor.